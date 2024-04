L’oroscopo del 26 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Un cambiamento può essere positivo anche se inizialmente potrebbe scatenare agitazione. Ciò vi spingerà a riflettere su qualcosa che non vi è più utile e valutare una questione importante con maggiore chiarezza. Con il buon aspetto odierno Luna-Plutone la capacità di andare avanti è fondamentale e un nuovo inizio potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento. Al contempo, anche se è noto che apprezzate la sincerità, evitate di dire cose che potrebbero offendere le persone: prima di esprimervi contate fino a dieci. Amore: in coppia, il desiderio d’amore è presente ma cercate di non imporre nulla, di essere più dolci e un po’ più rilassati. Soli: fascino e potere di seduzione al top! Lanciatevi nella conquista: qualsiasi iniziativa sarà ben accolta.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Luna-Plutone potrebbe rappresentare un punto di svolta in una relazione. Desiderate far sapere a qualcuno cosa provate riguardo a un suo comportamento poco rispettoso nei vostri confronti? E’ probabile che oggi proverete emozioni forti e sarete spinti a parlare in modo chiaro. Probabilmente fate bene: l’ultima cosa da fare oggi è quella di reprimere le emozioni. Il lato B di questo aspetto è che vi offre la possibilità di ricucire una relazione. Qualunque cosa accada, avrete la certezza di aver preso la decisione giusta. Amore: in coppia, potreste rendervi conto che nella relazione circola un po’ di noia a causa della routine. Perché non cambiare qualche abitudine? Soli: determinati a godere le gioie che offre il vostro status. Flirtate senza impegno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Forse vi trovate in una fase in cui siete insoddisfatti del vostro lavoro, avete dei problemi oppure siete stufi di svolgere attività che non vi appagano. Con il buon aspetto Luna-Plutone, oggi potreste essere spinti a fare qualcosa al riguardo. Ci sono momenti in cui tutti sentiamo di averne abbastanza di una certa situazione e questo potrebbe essere uno di quelli. Il transito potrebbe accendere il desiderio di seguire la voce del cuore e a prendere una decisione – forse anche grazie a un amico caro – che avreste dovuto prendere già qualche tempo fa. Amore: in coppia, l’amore è parte integrante della giornata e lo dimostrerete! Mille attenzioni per la dolce metà che apprezzerà. Soli: attraenti, simpatici, irresistibili! Gli incontri sono piacevoli, smettete di porvi mille domande!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete intenzione di risolvere una situazione, esaminatela con attenzione e assicuratevi di avere in mano informazioni valide. Anche se ciò dovesse comportare un rallentamento i passaggi odierni vi chiedono di procedere con razionalità. Potete pur sempre chiedere un consiglio a un amico o a un esperto e ciò garantirvi quella tranquillità necessaria per prendere una decisione: ovvero se andare avanti o meno. Se la scelta coinvolge anche altre persone potreste sentirvi sotto pressione ma proprio per questo è fondamentale andare a fondo. Amore: in coppia, è costruendo qualcosa di concreto e guardando nella stessa direzione che rimarrete uniti. Soli: potreste catturare l’attenzione di una persona che vi attrae. Cercate di approfondire la conoscenza!

Leone (23 luglio-23 agosto)

L’aspetto positivo tra la Luna e Plutone rappresenta un invito a non permettere che l’ansia prenda il sopravvento e vi impedisca di fare qualcosa di importante. Se siete consapevoli di essere sulla strada giusta, potreste chiedervi il motivo di tanta esitazione. Riflettete, entrate in contatto con le emozioni poiché potreste scoprire di avere qualche resistenza, sotto sotto forse vorreste che le cose rimanessero così come sono. Eppure, che siate pronti o meno, potrebbe arrivare un cambiamento ed essere la “rivoluzione” di cui avete bisogno. Amore: in coppia, circola passione, buonumore. In ogni caso affinché nulla offuschi l’amore, mandate a quel paese eventuali dubbi. Non rovinate la giornata. Soli: in vista c’è un incontro insolito, scatterà il colpo di fulmine!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune idee che avrete tra oggi e domani, potrebbero essere originali, fuori dall’ordinario e ciò scatenare qualche critica da parte di chi vi circonda. Non ascoltate ciò che dicono gli altri, evitate che le loro parole insinuino dei dubbi nella vostra mente o di prendervela. Le vostre idee potrebbero essere esattamente ciò di cui tutti avete bisogno per introdurre nuova energia e slancio a una situazione personale o di lavoro che sembra non andare da nessuna parte, è in un vicolo cieco. Siete nel giusto e presto anche gli altri lo capiranno. Amore: in coppia, l’intesa è perfetta, puntate entrambi sulla sicurezza: pianificate un progetto a due con calma e il massimo accordo. Soli: desiderate una storia d’amore che duri tutta la vita. Non sarà oggi ma accadrà nel giro di poco tempo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La casa rappresenta il vostro rifugio dal resto del mondo, vi permette di garantirvi la tranquillità. Se, dunque, al riguardo ci sono problemi occuparvene deve essere la prima priorità! Se è necessario riparare qualcosa che si è rotto, risolvete velocemente. Se invece si tratta di problemi con un familiare date il via a una conversazione con la persona cara: ha bisogno di sentire che ne pensate della situazione che si creata da un po’ di tempo. Attraverso un dialogo calmo, scoprirete di cosa avete bisogno entrambi per andare d’accordo. Amore: in coppia, il romanticismo c’è tutto ma evitate di cercare complicazioni dove non ce ne sono. Godetevi la felicità, l’amore reciproco. Soli: fascino e sex appeal, folle desiderio di romanticismo. Il problema è che siete molto esigenti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se nei giorni scorsi sono emerse delle frustrazioni riguardo a una relazione di lavoro o personale, oggi vorrete fare qualcosa. Il recente Plenilunio nel vostro segno ha rappresentato un cambio di marcia, avete riflettuto sulla situazione e l’odierno aspetto Luna-Plutone vi spinge a prendere delle decisioni, soprattutto se non vi sentite appagati. In questo momento avete voglia di migliorare la vostra vita nonché la situazione finanziaria: siete motivati e il transito vi spingerà a cercare nuove opportunità per guadagnare di più. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, forse perché state pianificando di cambiare casa… Il che rafforza il vostro amore! Soli: una persona cercherà di conoscervi meglio. Sarete tentati ma diffidenti. Perché non lasciarvi andare?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste sentirvi stressati, sovraccarichi di lavoro, pensare con un po’ di frustrazione di non guadagnare quanto meritate. Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno con Plutone, rappresenta un’opportunità per concedervi una pausa e riflettere su come potreste migliorare la vostra situazione. È il momento di eliminare quegli aspetti della vostra vita che non funzionano più poiché in questo modo vi sentirete più liberi e felici. Il transito indica che dovete chiudere qualcosa: ne siete consapevoli dunque fate un piano e agite di conseguenza. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, favorevole a progetti a due… Viaggio, matrimonio, bambino o un acquisto importante…Soli: gli incontri sono favoriti! Fatevi belli/e, aprite gli occhi: L’amore può nascere in qualsiasi posto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Sagittario che sosta alle spalle del vostro segno, le energie non sono al top e come sempre avvertite il bisogno di rimanere dietro le quinte, di stare per conto vostro e non permettere che qualcuno o qualcosa vi distragga dai vostri pensieri. Se siete in sintonia con voi stessi, apprezzate sempre questi momenti di solitudine che vi permettono di ricaricare le batterie. E stasera se avete voglia di compagnia, organizzate una cena con i familiari o con alcuni amici intimi e non scusatevi se vorrete andare a dormire prima del solito! Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di più attenzioni: voi cosa fate? Per dare nuovo slancio, datevi una mossa, prendete l’iniziativa! Soli: desiderate incontrare la persona giusta. Un flirt si trasforma in una storia d’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il compromesso oggi non vi sembrerà la cosa giusta da fare riguardo a un affare, al lavoro o ai rapporti in generale, eppure con il buon aspetto Luna-Plutone in questo momento è la strategia più valida. Non solo vi permetterà di mantenere le relazioni in una direzione positiva ma mostrerete alle altre persone che sapete all’occorrenza essere flessibili e di vedere le situazioni dalla loro prospettiva. Dimostrare di possedere questo tipo di empatia contribuirà a costruire relazioni più solide e trarne dei vantaggi non ultimo finanziari. Amore: in coppia, oggi vedete solo i lati positivi della dolce metà! Tenerezza, splendide emozioni e amore profondo vanno di pari passo. Soli: pronti a conquistare chi vi attrae. Date per scontato che farete vostro il suo cuore. E non sbagliate!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Luna-Plutone oggi potreste decidere che è arrivato il momento di investire più energia in un obiettivo o nei compiti importanti. Se vi siete impantanati, sarete pronti a intervenire e premere l’acceleratore con l’intenzione di fare dei progressi. Fate bene poiché è una fase in cui potete ottenere la riuscita ma evitate di esagerare. Nella vita non c’è solo il lavoro e ancora lavoro, come tutti avete bisogno di distrarvi! Al contempo, cercate di riflettere sulle finanze, fate un piano per risparmiare di più o saldare i debiti. Amore: in coppia, sarete spinti a concentrarvi su alcuni problemi ma spaccare il capello in quattro non farebbe che accentuarli. A cosa serve? Soli: darete il via a una storia. Evitate di porvi troppe domande, vivete il presente!