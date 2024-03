L’oroscopo del 26 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia rappresenta un invito a stringere relazioni cordiali che potrebbero portare a conversazioni entusiasmanti, positive e utili. Più entrerete in contatto con chi vi circonda, vi unirete a qualche gruppo e condividerete le vostre idee e tanto più i prossimi giorni saranno fruttuosi. Nelle prossime due o quattro settimane se state negoziando un accordo potreste finalmente stabilire i termini e firmare. Al contempo, potreste sentirvi pronti a risolvere quelle questioni personali o di lavoro che necessitano di un chiarimento così da andare oltre. Amore: in coppia, intesa eccellente, oggi penserete le stesse cose nello stesso momento. Bel rinnovamento. Soli: con chi vi corteggia farete un passo avanti. La magia d’amore scatterà immediatamente.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il positivo transito di Marte in Pesci oltre a essere produttivi al massimo, siete ansiosi di sfruttare al massimo qualsiasi offerta od opportunità di lavoro. E se ciò vi permetterà di migliorare lo stile di vita sarete ovviamente ancora più soddisfatti. Occhi aperti, cercate di scoprire ciò che potrebbe portare alla svolta che desiderate! In ogni caso, se nel lavoro o nella vita personale oggi le cose non andranno come da voi previsto, nervi saldi, cercate di essere elastici: tenete presente che potete aggirare alla grande qualsiasi problema! Amore: in coppia, qualche preoccupazione di lavoro assorbe molta della vostra energia ma rischiate di far innervosire il partner. Soli: in caso di incontro stabilirete le vostre condizioni. Non vi sembra un po’ eccessivo?

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Bilancia vi fa uscire dal guscio e oggi siete pronti a movimentare piacevolmente la vita sociale e ovunque attirate l’attenzione positiva di chi vi circonda. Se desiderate disporre di più tempo libero per esplorare nuovi interessi, non è escluso che cercherete un lavoro che vi permetta di svolgere i compiti da qualsiasi posto. Plutone in Acquario accentua il bisogno di ampliare i vostri orizzonti e anche se in questo momento non è possibile la situazione cambierà. Preparatevi perché presto vivrete nuove avventure. Amore: in coppia, sarete entrambi testardi! Subentrerà un po’ di freddezza, il che non è il massimo per mantenere l’armonia. Soli: chi vi attrae potrebbe mostrare indifferenza e a quel punto deciderete di cambiare obbiettivo.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete rimandato eventuali riparazioni da fare in casa? Intervenite prima che Mercurio in Ariete, il 1 aprile, diventi retrogrado. Se siete a caccia di una nuova abitazione, è possibile che in questi giorni la troverete! Con la Luna in Bilancia per oggi, fate attenzione: prima di inviare un messaggio leggetelo due volte. Senza volerlo, potreste scrivere qualcosa che all’altro sembrerà sarcastico ed essere fraintesi. La cosa migliore anziché scrivere è quella di parlare di persona o al telefono: in questo modo eviterete i malintesi. Amore: in coppia, sensibili più del solito alle parole e ai gesti del partner e a vedere solo i lati negativi. Riprendetevi! Soli: un messaggio tanto atteso da parte di vi attrae vi emozionerà ma dovrete cercare di interpretarlo nel modo giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di una relazione importante di lavoro o personale in cui si sono state delle tensioni, presto avrà una svolta molto positiva. La Luna in Bilancia vi permette di appianare i malintesi, le diversità di vedute e ripristinare l’armonia. Al contempo, se da un po’ di tempo è in corso una trattativa potreste finalmente concordare i termini e firmare i documenti prima che Mercurio in Ariete diventi retrogrado dal 1 al 25 aprile. Tuttavia, leggete tutto con attenzione e accertatevi di essere soddisfatti al cento per cento. Amore: in coppia, insieme al partner prenderete delle decisioni importanti senza timore né esitazione. Soli: un incontro farà battere forte il vostro cuore, darete il via a una storia importante. Lasciatevi andare alle emozioni.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

È tempo di trovare un equilibrio tra ciò che potete e non potete fare. Plutone in Acquario sosta nel vostro settore del lavoro e siete più impegnati che mai, sulle vostre spalle pesa un carico notevole di obblighi e responsabilità, il che ovviamente rende difficile ritagliare del tempo per voi stessi. La stimolante presenza di Giove in Toro rappresenta un’opportunità per migliorare la vostra vita e renderla più serena. Quali attività vi entusiasmano e quali invece vi limitano? Per provare benessere forse è necessario eliminare qualcosa. Amore: in coppia, evitate le provocazioni e non prendete alla lettera alcune osservazioni del partner, del tutto innocenti. Soli: potreste interpretare erroneamente un sms. Prima di rispondere leggete attentamente.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno accentua la fiducia in voi stessi e vi rende consapevoli di quanto potreste realizzare se provaste a fare il primo passo. La sensazione di mettervi sotto pressione può aver sollevato dubbi su quale dovrebbe essere la prossima mossa e nei prossimi giorni riflettere su alcune soluzioni praticabili. E’ una giornata, inoltre, in cui grazie al vostro approccio amichevole e la disponibilità al compromesso, vi farete apprezzare da chi vi circonda e potreste essere l’anima di qualsiasi incontro a cui parteciperete! Amore: in coppia, notevole miglioramento nella relazione, esprimerete con dolcezza i sentimenti e la dolce metà ricambierà. Soli: simpatia, fascino e attirerete lo sguardo entusiasta e passionale di una persona.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui penserete che in questo momento affrontereste con un atteggiamento diverso, ovvero meno aggressivo, una discussione avuta nel lavoro o nella vita privata. Considerato il fatto che non potete tornare indietro nel tempo, oggi avrete la consapevolezza che in ogni caso avete bisogno di sistemare la situazione. E la Luna in Bilancia può essere d’aiuto a fare il primo passo. Anche se non dovete aspettarvi miracoli, è un’opportunità per rompere il ghiaccio, fare un gesto di riconciliazione e vedere come andrà. Amore: in coppia, ritorno alla grande della passione, l’amore è più forte e intenso che mai! Soli: potreste dare il via a una storia d’amore, un mix di sentimenti e sensualità. Ma a una condizione: dovete esprimere le vostre emozioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia annuncia un’ottima giornata, ideale per mettervi al centro della scena, mostrare le vostre competenze: una persona importante potrebbe notarle! Qualunque sia il vostro punto di forza, questa è un’opportunità per brillare. È il momento giusto per elaborare delle strategie e pianificare, in particolare se avete intenzione di realizzare un obiettivo, ma non quello per prendere iniziative audaci: fate le cose un passo alla volta. Unica accortezza: oggi rischiate di essere eccessivamente schietti e offendere… Amore: in coppia, fare qualcosa insieme al partner vi permetterà di ignorare eventuali disaccordi. Soli: nella vita sociale ci sono incontri simpatici, intriganti e vi divertirete. La vostra attività preferita oggi sarà flirtare!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Pensate che non sia opportuno parlare delle vostre idee, dei progetti o in generale di ciò che avete in mente? Fatelo comunque! Sarete infatti sorpresi dal numero di persone che apprezzeranno ciò direte. Potreste scoprire di avere più amici e sostenitori di quanto pensaste, il che avrà il potere di toccare il vostro cuore, scatenare belle emozioni. Su un altro piano: un colpetto di fortuna può corrispondere a un’entrata di denaro, anche se non enorme, vi metterà di buonumore e avrete la possibilità di concedervi qualcosa di carino. Amore: in coppia, la dolce metà sarà felice di vedervi dinamici e divertenti. Sulla relazione soffia un vento di novità e farà bene a entrambi. Soli: una persona potrebbe dire le parole d’amore che aspettate da tempo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una martedì in cui lavoro o vita personale, potrebbe esserci un battibecco o una vera e propria litigata. A voi decidere se è più importante avere ragione a tutti i costi o mantenere la pace. Evitate che prenda il sopravvento la voglia di imporvi, andare fino in fondo alla questione con ostinazione e cercate invece di chiudere un occhio e di trovare un terreno d’intesa: con la diplomatica Luna in Bilancia siete in grado di farlo e in questo modo non metterete a rischio l’equilibrio che c’è nella relazione. Amore: in coppia, i passaggi odierni sono positivi ma dovete metterci del vostro. Se volete migliorare la relazione, sta a voi fare il primo passo e aprire il dialogo. Soli: la possibilità di iniziare una vera storia d’amore, ricca di passione, c’è tutta!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un martedì in cui avete piena consapevolezza delle vostre esigenze, dei desideri più profondi, anche se probabilmente non ne parlerete con nessuno. Qualsiasi cosa stia accadendo, sicuramente ci sarà chi può essere d’aiuto dunque in caso di bisogno, chiedetelo! E’ il momento di identificare i problemi e cercare risposte alle recenti emozioni o a avvenimenti complicati. In generale, le vostre parole hanno più impatto del solito e c’è una certa tendenza a far esplodere una situazione poiché vi esprimete in modo negativo. Amore: in coppia, è un martedì sorprendente! Grazie a Venere e Marte, nella relazione non circolerà la noia, qualcosa di inaspettato darà il via a un miglioramento! Soli: tutto è possibile! Potreste fare uno splendido incontro.