L’oroscopo del 27 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un invito ad ampliare i vostri orizzonti: è un sabato perfetto per riflettere sulle idee, realizzare un progetto, pensare in grande su qualsiasi cosa che vi motivi ad andare avanti con entusiasmo. Tenete presente che porterete a termine qualsiasi cosa vi verrà in mente e oltretutto sarà redditizia! La Luna in Sagittario, più in generale, annuncia una giornata piacevolmente movimentata nella vita sociale. Più avrete la possibilità di vedere gente, uscire, distrarvi e tanto meglio sarà per il vostro benessere personale. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica, ideale per dire al partner quanto l’amate! Lo/a renderete felice e vi avvicinerete ancora di più! Soli: forse gli incontri non corrispondono al vostro ideale ma uno in particolare potrebbe ribaltare la vostra vita!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Sagittario oggi siete come spugne che assorbono le emozioni di chi vi circonda. Spinti a essere d’aiuto a una persona rischiate di fare vostro il suo malumore oppure l’altro prosciugare le vostre energie. In questo caso, oltre a prendere le distanze senza sentirvi in colpa, se doveste iniziare a sentirvi stanchi, appesantiti, praticate un po’ di esercizio fisico e, se possibile, spostatevi in un ambiente più favorevole, positivo che migliori l’umore. Prima di ogni altra cosa dovete pensare al vostro benessere, al piacere personale. Amore: in coppia, potreste notare i minimi errori del partner e cogliere l’occasione per rimproverarlo/a. Chiedetevi invece perché si stia comportando in questo modo. Soli: dicendo a una persona il contrario di ciò che provate non aiuterà a migliorare la situazione affettiva.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato per la serie “più siamo e meglio stiamo”, dunque evitate di chiudervi in casa, sfruttate i passaggi odierni per uscire, incontrare persone con cui avete relazioni positive, all’insegna della solidarietà e del sostegno reciproco. Un’amicizia in particolare, potrebbe diventare più profonda, basata non solo sugli stessi interessi ma al contempo su ideali e valori. Le conversazioni che avrete vi permetteranno anche di migliorare più in generale le vostre relazioni o, non ultimo, trovare la soluzione a un vostro problema che preoccupa. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e se siete in freddo la relazione migliorerà. Riaccenderete la fiamma della passione. Soli: un complimento, un sms, un invito dalla persona che vi attrae vi farà sentire molto apprezzati, capirete che l’interesse romantico è reciproco.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Prendere cura di voi stessi, oggi è la priorità. E’ positivo e fa bene uscire con gli amici, distrarvi ma va anche bene concedervi una pausa dalla vita sociale e pensare principalmente al vostro benessere e ridurre lo stress. Cercate di essere più attivi, praticare regolarmente esercizio fisico. Al contempo, la Luna in Sagittario è in buon aspetto con Mercurio: è il sabato ideale per mettere ordine in casa o nella posta, soprattutto riguardo alle lettere che da settimane ignorate. E al vostro segno è noto, non piace fare qualcosa che sente come un obbligo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di molta attenzione e affetto. Tuttavia, potreste esagerare e il partner sentirsi soffocato emotivamente. Parlate di ciò che provate. Soli: se di recente avete dato il via a un flirt evitate di essere possessivi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Quando si tratta di denaro non dovete pensare ad appagare il vostro ego, a esibire ciò che acquistate o a essere generosi in modo eccessivo, a scapito del budget mensile. Se temete che gli altri pensino siate avari, dovete andare oltre e infischiarvene. Le persone che hanno il tipo di atteggiamento di cui sopra, sono le stesse che spesso sono parecchio indebitate. Essere più parsimoniosi non vuol dire essere tirchi: sarà d’aiuto a mantenere in equilibrio il conto in banca e a diminuire il livello di stress. Create un budget più limitato oggi stesso. Amore: in coppia, passione e ancora passione! Oggi non avrete problemi a dimostrare al partner l’amore profondo e il desiderio che provate. Soli: di buonumore, irresistibili, affascinanti e pronti a incontrare l’anima gemella. Ruggirete di piacere!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

In caso di discussione accesa, porgere virtualmente l’altra guancia oggi sarà la strategia migliore. Essere flessibili vi consentirà di superare qualsiasi tensione. Se inoltre, qualcuno vi propone un compromesso di qualsiasi tipo, dovete accettare. Al contrario, se non vi smuoverete di un centimetro, vi impunterete gli altri penseranno che avete una mentalità ristretta e prenderanno le distanze. Mostrate fermezza in solo caso: se chi vi circonda, familiari compresi vi fa mille richieste. Desiderate la pace, dunque cercate di stabilire dei limiti. Amore: in coppia, avete il forte desiderio di dare un nuovo impulso alla relazione o eventualmente di ritrovare lo slancio passionale dei primi incontri. Soli: aprirete la porta e il cuore a una nuova conoscenza. E c’è la possibilità di dare il via a una storia d’amore importante.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Mercurio, rappresenta un’opportunità per progredire sempre di più nel raggiungimento dei vostri obbiettivi personali e professionali. L’ottimo transito punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione e fa arrivare molte opportunità per dare il via a conversazioni e ottenere un aiuto dalle conoscenze. compreso se avete intenzione di dare il via a nuove iniziative, ad esempio realizzare un sito web o un blog. Non è escluso che da una chiacchierata nasca una collaborazione che si rivelerà redditizia. Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, c’è un bel dialogo e amore. Tutti gli ingredienti per trascorrere insieme una bella serata. Soli: addio ai momenti difficili e benvenuta una storia d’amore. Deciderete di frequentare posti diversi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Sagittario nel vostro settore delle finanze, date un’occhiata al budget così da capire se potete permettervi di allentare un po’ i cordoni della borsa oppure eliminare qualche acquisto inutile e impegnare i soldi in qualcosa di più importante. Se avete speso meno del solito, cercate di concedervi una gratificazione. Non deve trattarsi di shopping sfrenato ma di una piccola cosa che vi farà provare un senso di comfort. Se inoltre avete avuto delle idee brillanti per guadagnare denaro extra, siete pronti a metterle in pratica. Amore: in coppia, la passione nei confronti del partner è sempre forte, sfruttatela per far crescere il reciproco amore. Condividete le vostre emozioni. Soli: il fascino è al top, avete via libera per conquistare. Occhio in ogni caso a idealizzare una persona che vi attrae.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un’ottima giornata per perseguire i vostri obbiettivi di lavoro o personali, farvi carico delle responsabilità ma oggi potreste avere un temporaneo calo di energie. Controllate la lista di cose da fare poiché se trascurerete qualcosa, la situazione potrebbe complicarsi. Visto che avete una reputazione da difendere cercate di svolgete tutto correttamente, con la massima calma. Oggi siete impazienti e la tentazione potrebbe essere quella di prendere delle scorciatoie ma l’atteggiamento rivelarsi un boomerang, ovvero ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, dolci e innamorati del partner come il primo giorno! Insieme siete felici. Soli: le vostre qualità sono sotto i riflettori! I passaggi odierni promettono incontri e conversazioni interessanti, avrete modo di affascinare, di conquistare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per oggi, che si tratti di responsabilità o obblighi familiari oppure di lavoro, evitate di premere l’acceleratore. Non dovete sempre darvi da fare al massimo e lo sapete. Per il vostro segno è difficile ma durante la giornata cercate di concedervi delle piccole pause per prendere una boccata d’aria fresca oppure trovate il tempo per una chiacchierata leggera con un amico caro. Con Mercurio in Ariete, potrebbero esserci dei piccoli conflitti con un familiare. Farete di tutto per evitarli, ma forse sarà l’altro a voler imporre le sue idee e opinioni. Ignorate. Amore: in coppia, voglia di prendere le distanze da tutto e tutti e stare vicini al partner, coccolarvi teneramente. Il che, è ovvio, lo/a renderà felice. Soli: oggi potrebbe nascere un amore a prima vista! Un incontro farà cambiare radicalmente la vostra vita.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Mercurio in Ariete, annuncia una giornata molto piacevole. Se avete organizzato qualcosa con gli amici non ci saranno ostacoli, la vita sociale sarà piacevolmente movimentata e divertente. Vi troverete sotto i riflettori dunque cercate di sfruttare al massimo questo momento. Grazie ad alcune conoscenze potreste realizzare qualcosa d’importante che avete in mente da tempo. Se di recente nel lavoro o negli affari ci sono state delle battute d’arresto, dimenticatele: sta arrivando il successo! Amore: in coppia, unirete le forze per realizzare un progetto che avete entrambi a cuore. Anche se avrete piccoli disaccordi, raggiungerete comunque l’obbiettivo. Soli: se una persona vi attrae, fate il primo passo senza timore: non riceverete un “no”.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dare una mano a chi vi circonda, sostenere moralmente le persone, non significa necessariamente lasciarsi risucchiare dalla loro energia negativa. Il vostro è un segno compassionevole e spesso vi ritrovate intrappolati. Con la Luna in Sagittario, cercate di concentrarvi su un obbiettivo importante: quando volete siete molto determinati e nessuno può impedirvi di realizzare quanto avete in mente. Il transito odierno vi dota di grande chiarezza riguardo a un progetto che avete a cuore e saprete come muovervi per concretizzarlo. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni astrali per riaccendere la passione e approfondire il dialogo. La giornata sarà ricca di emozioni e di complicità. Soli: fascino magnetico che non passerà inosservato. In programma c’è un incontro romantico entusiasmante!