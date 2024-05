L’oroscopo del 27 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Tutto sarà tranne che una giornata noiosa! Con la Luna in Capricorno in buon aspetto con Urano, oggi siete in modalità azione, avrete splendide, nuove idee utili a concretizzare le vostre ambizioni. Potreste studiare una strategia o lanciare un prodotto che possa finalmente farvi guadagnare quanto meritate. Non è escluso che arrivi un’opportunità e dovrete coglierla al volo.. Ciò che accade potrebbe essere una piccola parte di ciò che speravate ma acchiappatela comunque poiché potrebbe in seguito porterà grandi vantaggi. Amore: in coppia, per evitare malintesi e incomprensioni prima di parlare pensateci. Soli: prima di lanciarvi in un’avventura improbabile, riflettete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze: occhi aperti per un contratto potenzialmente redditizio o un’opportunità d’oro per aumentare le entrate. Che si tratti di un’attività secondaria, di un nuovo investimento o di un’impresa per conto vostro, gli astri vi spingono a pensare fuori dagli schemi. Anche se un’idea vi sembra quasi irrealizzabile non dovete ignorarla! Su un altro piano: avvertite il bisogno di un cambio di ritmo e con il buon aspetto Luna-Urano avete la possibilità di uscire dalla zona di comfort e stare in buona compagnia. Amore: in coppia, con il partner vivrete momenti magici. Parlerete di prossimi progetti. Soli: gli incontri sono favoriti, conquistate un cuore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui sarete spinti a riflettere sulle strategie da adottare nel lavoro per ottenere il successo. Tuttavia con la Luna in Capricorno potreste avere dei dubbi per cui eliminate i pensieri negativi e fate leva su quelli che vi dotano di forza, coraggio e fiducia. Sarà meno difficile di quanto crediate e ritroverete sicurezza. Al momento, Marte in Ariete vi dota di belle energie: se avete dunque provato noia riguardo al lavoro o al quotidiano, il pianeta rosso vi spingerà a rimettervi in pista. Amore: chiusi in voi stessi, senza voglia di dare spiegazione del vostro mutismo. E il partner vi ignorerà. Soli: potrebbe esserci un’avventura passeggera. Dite a voi stessi che è l’importante è provare, sentire il desiderio.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì piacevolmente movimentato, il buon aspetto Luna-Urano annuncia cambiamenti di programma o divertenti conversazioni nella vita sociale. E’ una giornata in cui, lavoro o vita personale, le relazioni saranno armoniose, sarete sorridenti, accoglienti e tutti apprezzeranno questo atteggiamento e, d’altra parte, è il risultato a cui aspirate. Più in generale oggi nel lavoro dovete agire, entrare in azione (sempre ovviamente con un po’ di prudenza), lanciarvi con sicurezza, credere in voi stessi evitando di guardare indietro. Amore: in coppia, piccole contrarietà ma non buttate olio sul fuoco. Soli: una persona vi piace, vi attrae e vorreste conquistarla. Coraggio, niente è impossibile.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Gli aspetti astrali odierni sono eccellenti per concludere un accordo o fare passi avanti in una trattativa. Avete la possibilità di imporvi ma con diplomazia, siete in sintonia con le persone interessate e ciò può portare a rafforzare le relazioni. Tuttavia c’è la possibilità di affrettare le cose senza aver discusso i termini o aver chiarito alcuni aspetti. Approfondire vi eviterà futuri problemi. Più in generale è un lunedì in cui la comunicazione con chi vi circonda, è ottima, le conversazioni saranno divertenti o in alcuni casi, utili. Amore: in coppia: nella vita a due al momento opportuno bisogna saper scendere un compromesso. Soli: potreste lanciarvi alla cieca in una storia, senza pensare alle conseguenze.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni nella professione annunciano una svolta, potreste avere una conversazione importante che porterà a una splendida opportunità di lavoro o permettervi di fare notevoli passi avanti nella carriera. E’ il momento dunque di parlare apertamente delle vostre capacità, delle competenze poiché la conversazione sarà il trampolino di lancio verso il successo! Più in generale, oggi siete molto rigorosi, seri con voi stessi e con chi vi circonda. Evitate di essere troppo severi. Amore: in coppia, non prendete nulla alla leggera, tutto è ragionato, analizzato. Il partner approva le vostre scelte. Soli: potreste divertirvi a navigare su un sito di incontri ma sapendo bene che non troverete l’anima gemella.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Non dovete avere fretta e procedere con calma. Oggi potrebbero farvi una proposta o un’offerta e sebbene possano sembrare entusiasmanti, prima di accettare è bene pensarci non una ma due volte. È un buon momento per dare il via ai progetti, ma solo quelli sicuri, di cui siete certi che ne valga la pena. Procedete lentamente, fate delle ricerche in modo da non farvi trascinare dagli eventi e in seguito rimetterci. Amore: in coppia, siete intraprendenti e avete la piacevole sensazione che oggi tutto sia possibile. In parte è così ma a patto che sia davvero realizzabile. Soli: se avete intenzione di vivere una storia d’amore seria evitate di lanciarvi tra le braccia del/la primo/a arrivato/a. Non è detto sia affidabile.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Capricorno in buon aspetto a Urano, la giornata avrà un ritmo frenetico ma piacevole. Siete curiosi, avete splendide energie mentali. Mentre conversate o date una mano a chi vi circonda, riuscite a mantenere il giusto distacco il che vi permette di mantenere l’atmosfera leggera. La comunicazione e la collaborazione possono essere vantaggiose, dalle amicizie potrebbero inoltre arrivare buone notizie o idee stimolanti. Più in generale, potreste sviluppare nuovi interessi o pensare di dare il via a una vostra attività. Amore: in coppia, amore e complicità sono presenti e se nasceranno delle piccole tensioni andrete oltre. Soli: grazie a un incontro promettente ritroverete il sorriso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui sfruttare le vostre risorse si rivelerà una saggia iniziativa. Il buon aspetto Luna-Urano odierno può rappresentare un punto di svolta, in modo non eclatante ma comunque utile. Affinare un’abilità o ampliare le conoscenze acquisite potrebbe essere un investimento intelligente, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Anche a livello pratico, pensare al vostro benessere, praticare quotidianamente esercizio fisico farà arrivare dei benefici: sarete più produttivi e pronti ad affrontare qualsiasi impegno. Amore: in coppia, se ci sono stati dei problemi, oggi insieme al partner ne parlerete troverete una soluzione. Soli: l’amore non bussa alla porta di casa. Per cui, uscite!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno e scatena forti emozioni intense ma per fortuna è in buon aspetto con Urano e sarà d’aiuto a migliorare l’umore, essere più motivati. Vi sentirete a vostro agio mentre interagite con persone che hanno i vostri stessi interessi. Sfruttate i transiti attuali per mettervi al centro della scena nel lavoro, ad esempio chiedere una promozione o trovare un impiego. Potrebbe arrivare un’opportunità per un lavoro extra che vi permetterà di aumentare le entrate. Amore: in coppia, sfruttate la giornata per sentirvi ancora più vicini. Una parentesi romantica che sarà una ventata d’aria fresca. Soli: prima di iniziare una nuova storia volete meditare su una relazione del passato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro segno è entrato in una fase positiva che andrà avanti nelle settimane a venire. Potreste ricevere diverse offerte di lavoro, concludere più affari o ampliare il giro della clientela se avete un’attività in proprio o essere candidati a una promozione che non vi aspettavate. Fatevi trovare pronti e iniziate a puntare verso l’alto, il più in alto possibile! Nel lavoro avete la possibilità di apportare nuovi entusiasmanti sviluppi grazie a idee originali e innovative. Amore: in coppia, circola leggerezza, insieme siete felici! Con il partner l’intesa è praticamente perfetta. Soli: conversazioni interessanti, divertenti, una più simpatica dell’altra: a voi stabilire con chi dare seguito alla conoscenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In qualsiasi conversazione, la tendenza odierna è quella di imporvi ed è giusto così ma fate attenzione poiché rischiate di non ascoltare ciò che dicono gli altri. Avrete talmente voglia di esprimervi che interromperete l’altro finendo per non avere alcuna idea di ciò che vorrebbe dire. Potreste anche sentirvi pronti a prendere una decisione riguardante un progetto che tenete chiuso in un cassetto. Se prenderete l’iniziativa svilupperete una determinazione che non eravate consapevoli di possedere. Amore: in coppia, serata intima in casa e l’unico invitato sarà l’amore. Soli: se di recente c’è stato un incontro romantico, è la giornata ideale per approfondire la conoscenza. Potrebbe nascere una storia.