L’oroscopo del 28 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se siete in cerca di un modo per aumentare le entrate, con il buon aspetto Venere-Urano potreste avere un’idea brillante, che non andrà ignorata ma al contrario, concretizzata. In generale, sul fronte finanze potrebbe esserci un miglioramento: qualcuno vi farà una promessa e sarà mantenuta quando Venere, il 5 aprile, entrerà nel vostro segno. E’ un ottimo momento, inoltre, per migliorare situazioni, relazioni, atteggiamenti e progetti attraverso una maggiore apertura mentale. Amore: in coppia, nei confronti del partner sarete pieni di attenzioni, al punto che potreste persino esagerare. Soli: potreste innamorarvi di una persona impegnata o che non si è accorta di voi. Nel fine settimana avete la possibilità di farvi notare!

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, con il buon aspetto Venere-Urano la vita sociale brilla, potrebbero arrivare delle notizie che vi riempiranno di gioia oppure ricevere un gesto d’affetto da un amico o un conoscente. Ma non solo: una persona cara potrebbe motivarvi a realizzare un progetto, un’idea, e la strada da seguire ora sarà chiara. Dovete solo entrare in azione ma sicuramente lo farete. Siete entusiasti, motivati, pronti a introdurre nella vostra vita dei cambiamenti: avete voglia di novità! Amore: in coppia, nella relazione regna la complicità. Il partner vi ricopre di tenere attenzioni! E’ la felicità. Soli: è una giornata molto romantica, per cui uscite, incontrate persone nuove, fatevi corteggiare senza porvi troppe e inutili domande.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Venere-Urano, lavoro o vita personale oggi avrete la possibilità di fare ovunque una buona impressione. Ma non solo: il destino potrebbe metterci lo zampino e farvi incontrare una persona importante. Vi troverete nel posto giusto nel momento giusto per stringere questa conoscenza e avere una conversazione che si rivelerà molto fortunata, vi permetterà di dare il via a un cambiamento positivo. E’ una fase importante in cui liberarvi dai limiti che vi siete autoimposti! Amore: in coppia: potreste avere dei pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi. Soli: parlare con un amico/a vi farà andare avanti in una situazione un po’ bloccata.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Venere-Urano al vostro segno annuncia una giornata all’insegna della leggerezza, spensierata e sarete circondati d’affetto. Con gli amici e i familiari avrete la possibilità di rilassarvi, essere voi stessi e divertirvi! Più in generale, dei gesti o aperture amichevoli da parte vostra oggi potrebbero avere un forte impatto: le persone sono più inclini a mostrare il loro interesse nei vostri confronti. Su un altro piano: se volete chiarire qualcosa con una persona, fate leva sul senso dell’ umorismo. Amore: in coppia, la sensazione che il partner vi nasconda qualcosa potrebbe rovinare un. Di sicuro non vi racconta bugie. Soli: giornata favorevole agli incontri, presto andrete a leggere le previsioni “in coppia”.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La generosità di una persona potrebbe aprire una porta e proverete gratitudine per il suo gesto sincero. Non è detto che si tratti di qualcuno con cui avete un forte legame, dunque sarete ancora più colpiti dalla sua gentilezza. Accettate l’offerta ricambiando con lo stesso entusiasmo! Vi renderete inoltre conto che una situazione come questa non accade molto spesso per cui sfruttatela al meglio. In generale, se nel lavoro volete prendere un’iniziativa, non dovete avere timore di lanciarvi. Amore: in coppia, siete sulle montagne russe emotive, avete alti e bassi d’umore. Forse è il momento di cambiare qualcosa. Soli: emozioni forti quanto le reazioni. Non urtate la sensibilità di chi vi corteggia e avrete piacevoli sorprese

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto di Venere-Urano al vostro segno annuncia una fase positiva: nel lavoro le porte sono aperte e ora tocca a voi entrare e imboccare una nuova direzione oppure. se siete soddisfatti rimanere dove vi trovate attualmente. Il transito più in generale rappresenta un invito a evitare che le abitudini – da cui è sempre difficile staccarvi – prendano il sopravvento e decidano per voi cosa fare. Tenete presente che al momento qualsiasi cambiamento, anche minore, sarà il benvenuto. Amore: in coppia, nella relazione c’è complicità e seguirete il partner nella ricerca di qualche novità frizzante. Soli: se avete perso la fiducia nelle persone con i passaggi odierni potreste trovare l’amore con la A maiuscola!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’armonia Venere-Urano potrebbe far arrivare qualche sorpresa piacevole: ad esempio, per quanto riguarda il lavoro una persona vi offrirà un aiuto da voi non richiesto e sarà proprio nel momento giusto, oppure riceverete una piccola e inaspettata somma di denaro o forse un regalo. Non è escluso che istintivamente concederete fiducia e stringerete una nuova e interessante conoscenza oppure approfondirete una relazione con persone che ammirate da tempo. Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete delle idee molto piccantine. Soli: per oggi, non sarete fissati a incontrare il grande amore, andrà bene anche un flirt passionale, un’attrazione seppure solo passeggera.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa che vi ha entusiasmato veramente? E’ tempo di mettere voi stessi al primo posto, godervi la vita, divertirvi, mostrare il vostro talento! Se c’è un progetto che accende la vostra passione ma che chiudete regolarmente in un cassetto, fate in modo che diventi una priorità. Su un altro piano: se avete un problema con un amico o un familiare probabilmente è arrivato il momento di esprimervi chiaramente e stabilire dei limiti. Amore: in coppia, è un giovedì che facilita la comprensione e la complicità e nel dialogo potrete ristabilire dunque un certo equilibrio. Soli: contatti gratificanti e belle conquiste: conversazioni importanti portano a relazioni più autentiche.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole in Ariete, se avete intenzione di essere più produttivi, è un buon momento per prendere delle decisioni riguardanti il vostro stile di vita. Avete la consapevolezza che con una maggiore organizzazione potreste fare di più. Anche se Marte in Pesci può contrastare le buone intenzioni, combinando un po’ di relax ed esercizio fisico regolare riuscirete a mantenere il ritmo. Se state pensando di lavorare da casa, alcune idee brillanti vi permetteranno di creare un’attività redditizia. Amore: in coppia, oggi potreste avere la sensazione che il partner sia distaccato/a. Ma se non ne parlate come può rassicurarvi? Soli: smettete di pensare che nessuno sia interessato a voi e soprattutto di avere tutti i difetti del mondo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui, del tutto a sorpresa, avrete la possibilità di fare qualcosa che cambierà il vostro futuro: accogliete a braccia aperte questa splendida novità. L’offerta potrebbe arrivare da un vecchio amico o da un conoscente oppure per puro caso ma l’importante è che abbiate la mente aperta. Lanciatevi e non ve ne pentirete! Avrete capito che nella vita sociale è un bel giovedì. dalle conversazioni con chi vi circonda imparerete qualcosa di interessante che vi sarà utile! Amore: in coppia, il buon aspetto Venere-Urano, è un meraviglioso stimolo per la relazione! Sia nel dialogo che nell’eros è una giornata top. Soli: il colpo di fulmine esiste e vi sta aspettando! Potrebbe essere dietro l’angolo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Urano dal nulla potrebbe spuntare una soluzione a un problema riguardante la casa. Volendo, inoltre, è il momento perfetto per dare il via a qualche lavoro, non parliamo di ristrutturazione, così da rendere più accogliente l’abitazione. Con questo transito, che sia attraverso l’intuito o al brillante consiglio di un amico avrete la possibilità di sistemare una questione di lavoro o d’affari oppure personale, che si trascina da tempo e lasciarla definitivamente alle spalle. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche nuvola ma nulla di grave. Siete entrambi sempre innamorati. Soli: con chi vi corteggia più che flirtare per ore e ore, sembra che oggi abbiate intenzione di andare al sodo…

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non è il momento di impigrirvi! A vostra disposizione, grazie al buon aspetto Venere-Urano, avete tante opportunità che vi permetteranno di progredire! Soprattutto se siete in cerca di un lavoro, dovete uscire, vedere gente, accettare gli inviti: potrebbe accadere qualcosa di totalmente inaspettato. Non è escluso che la conversazione con un amico sarà utile a darvi una scossa. Al contempo, potrebbe esserci a sorpresa un’entrata di denaro, forse una somma che non vi aspettavate più. Amore: in coppia, ai vostri occhi il partner è sempre molto attraente e la fiamma della passione si riaccende! Soli: l’amore potrebbe sorprendervi in modo del tutto imprevisto. In ogni caso andateci piano, non premete l’acceleratore.