L’oroscopo del 3 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci può offuscare il vostro istinto, ad evitare di vedere un atteggiamento sbagliato di una persona nei vostri confronti così da mantenere la pace. Dovreste ammettere, almeno con voi stessi, la vostra delusione: perché giustificare il suo atteggiamento trovando delle scuse? La cosa migliore è avere una conversazione sincera e diretta con la persona. Consideratelo un campanello d’allarme per entrambi. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere delle preoccupazioni che lo/a spingono a essere meno comunicativo. E anche voi sarete poco espansivi. Soli: non è giornata di incontri oppure potreste innamorarvi di una persona che non è interessata.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci è una giornata in cui siete inclini a ignorare i tratti sgradevoli delle persone. Potreste non notare dei segnali di avvertimento per cui selezionate attentamente le nuove relazioni poiché in alcuni casi, potrebbero danneggiare la vostra reputazione. Anche se nella vita sociale potreste trascorrere momenti indimenticabili evitate di mettere chiunque ammirate su un piedistallo, siate realistici come sempre. Amore: in coppia, aria di novità, cambierete alcune abitudini e aggiungerete un tocco di originalità nella relazione. Soli: grazie al senso dell’umorismo e alla fantasia, online attirerete parecchie persone! Tuttavia fate attenzione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci favorisce il vostro settore della carriera, delle ambizioni, vorrete infondere nel lavoro immaginazione e creatività. Avrete idee ispirate, opportunità redditizie e un tocco di magia nelle vostre iniziative- Riguardo ai progetti, convinzioni e opinioni nonché alle relazioni e impegni professionali avete una prospettiva fiduciosa. Tuttavia ricordate che non è tutto oro quello che luccica! Amore: in coppia, avete voglia entrambi di novità, di ravvivare il quotidiano. Allora, che aspettate a dare il via? Soli: è una giornata favorevole ai flirt, alle avventure leggere, poco impegnative. E per oggi seguirete la voce del cuore anziché quella della ragione…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci vi permette di affrontare alcuni argomenti delicati senza entrare in rotta di collisione e litigare. Tuttavia se si tratta di qualcosa di veramente importante, nel corso della conversazione, evitate di fare solo delle critiche ma mettete in evidenza ciò che funziona bene, Se infatti avrete a che fare con una persona che vi contrasta, questo approccio potrebbe convincerla a deporre le armi. Amore: in coppia, voglia di fare progetti a due e avete una bella immaginazione. I pianeti vi sostengono. Soli: avete la concreta possibilità di incontrare l’anima gemella! Tuttavia, prima di lanciarvi, fate attenzione a non idealizzare troppo l’altro/a. Piedi per terra.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete dotati di uno splendido mix di flessibilità e maturità che vi rende praticamente imbattibili e vi mette in grado di superare facilmente qualsiasi discussione. Non reagirete impulsivamente come fareste di solito né vi lascerete coinvolgere dagli atteggiamenti infantili di chi vi circonda e questo comportamento vi farà guadagnare il rispetto e al contempo anche più ammirazione persino da parte di un ex nemico. Amore: in coppia, potreste essere un po’ duri con il partner che vi sembrerà scontroso. La tenerezza è l’arma vincente. Soli: esaminerete ogni gesto di chi vi corteggia e analizzerete i loro comportamenti. Risultato? Tutti/e vi sembreranno poco interessanti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un mercoledì in cui siete molto esigenti nei confronti di voi stessi e al contempo con i colleghi o collaboratori. E’ probabile, anche se non lo ammetterete, che abbiate il timore di non essere all’altezza delle sfide presenti nella vostra vita professionale oppure che una persona vi faccia credere che tutto ciò che fate sia sbagliato. In questo secondo caso, utilizzate tutti i mezzi a vostra disposizione per difendervi. Potete farlo! Amore: in coppia, osmosi totale con il partner, siete sempre innamorati e la vostra armonia farà invidia ad alcune persone. Soli: pianificherete un viaggio, anche da soli. E sapete bene che ce ne sono parecchi organizzati appositamente per i cuori solitari.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se state pensando di dare il via a un rinnovamento nello stile di vita, con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci il programma quotidiano riguardante il lavoro e il benessere potrebbe brillare di promesse. Volete migliorare la vostra vita e il transito vi spinge a essere più consapevoli delle vostre abitudini. Nella routine avvertite il bisogno di introdurre bellezza, equilibrio e di un’atmosfera rilassante così da essere anche più produttivi. Amore: in coppia, avete sempre bisogno di sentirvi rassicurati dal partner, dagli amici e familiari o oggi lo faranno. In ogni caso, anche voi dovete rassicurare la dolce metà. Soli: darete il via a una storia: due cuori che rimarranno insieme a lungo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci vi dota di grande creatività, di una splendida forma e il vostro bisogno di piacere sarà appagato, lo capirete dallo sguardo degli altri. L’attenzione extra che riceverete da amici e colleghi vi farà sentire al top. Anche se potreste sentirvi un po’ meno con i piedi per terra, sfruttate queste vibrazioni per migliorare la vostra immagine, sperimentare ad esempio una nuova pettinatura o un nuovo look. Amore: in coppia, l’armonia con il partner è totale. Sfruttate questo periodo per fare progetti futuri importanti!Soli: magnetismo e carisma vi mettono in grado di far progredire la vostra situazione. Ma sta a voi sfruttarli e non rimandare eventuali decisioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci è necessario essere più realistici riguardo alle vostre priorità. Il transito rappresenta un invito a riflettere sul vostro ideale equilibrio lavoro-vita privata e potreste avere in mente un programma particolare che vi piacerebbe adottare. Date il via facendo leva sulla razionalità. Su un altro piano: è possibile che la famiglia si allarghi attraverso l’arrivo di una nuova persona oppure ci sia un trasloco. Amore: in coppia, stanno avvenendo cambiamenti positivi. Avete il coraggio di affrontare il negativo e siete pronti ad accogliere novità e sorprese. Soli: intraprendenti, non aspettate più che gli eventi accadano ma oggi sarete voi a farli accadere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci oltre a dotarvi di grande creatività, vi mette in grado di comunicare in modo incantevole. Le vostre parole hanno il potere di affascinare e ispirare chi vi circonda, aprendo le porte a nuove opportunità e relazioni utili. Tuttavia questo transito ha un lato B meno piacevole: sono possibili anche errori e incomprensioni. Fate attenzione infine a persone senza scrupoli pronte a ingannarvi. Amore: in coppia, l’amore è reciproco e forte. Ci sono dolci emozioni e tanta passione. La relazione è appagante per entrambi. Soli: gli incontri si moltiplicano, le conversazioni sono interessanti: potreste trovare una nuova amicizia, un nuovo amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci nel settore delle finanze potreste sentirvi molto ottimisti ma è indispensabile tenere sotto stretto controllo le vostre spese. Il transito favorisce gli acquisti utili, di cui avete veramente bisogno e non quelli impulsivi, anche online, e che potreste evitare. Sfruttate le vostre idee creative, ne avete tante, per aumentare le entrate ma soprattutto siate pratici: esaminate con attenzione il budget, gestite il denaro con saggezza e prudenza. In questo modo vi metterete al riparo dallo stress. Amore: in coppia, provate entrambi tenere emozioni. E’ probabile che la serata sia all’insegna di coccole e abbracci. Soli: una persona potrebbe farvi una dichiarazione infuocata. Forse sarà una sorpresa ma risponderete in modo positivo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci potreste avere difficoltà a essere voi stessi con persone aggressive, poco tolleranti. Da un lato non vorrete dare la sensazione di essere dei deboli, dei bersagli facili e dall’altro potreste voler evitare di discutere. La cosa migliore è parlare in modo diretto, seppure gentile, con chi vi provoca. accentuerà la sicurezza in voi stessi potreste diventare un esempio da seguire per chi vi circonda. Amore: in coppia, cercate di parlare apertamente delle piccole cose che non vanno. Il partner sarà comprensivo e attento a ciò che direte. Soli: analizzerete le relazioni passate e ciò vi permetterà di avere una visione più chiara, farete un bel passo avanti.