L’oroscopo del 3 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui i complimenti di una persona che ai vostri occhi è importante, avranno il potere di mettervi di buonumore, farvi sentire più sicuri di voi e più felici. Oggi, infatti, potreste notare i vostri punti deboli più del solito e l’episodio sarà d’aiuto a capire che gli altri vi vedono in modo diverso. Tutto dipende dalla vostra prospettiva. Se avete dedicato poco tempo a quelle cose in cui avete talento è il momento di essere i migliori fan di voi stessi. E’ tempo di dare il via a nuovi progetti! Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi un regalo ma in ogni caso, qualcosa illuminerà la vostra vita amorosa. Soli: se avete deciso di rimanere in casa, cambiate idea! Potrebbe esserci una bella sorpresa.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un’ottima giornata per rallentare il ritmo e investire il tempo, le energie e un po’ di soldi in qualcosa che migliori il vostro benessere o vi possa motivare a vivere al massimo delle vostre potenzialità. I passaggi odierni possono essere uno stimolo per portare la vostra felicità e il vostro successo al livello successivo. Potreste scoprire che un corso, un libro fanno emergere quella scintilla d’aiuto a capire di cosa siete capaci e, di conseguenza, cambiare in meglio la vostra situazione. Amore: in coppia, è la giornata giusta per far passare con delicatezza tutti i vostri messaggi. Saprete come sciogliere il cuore del partner! Soli: se in programma c’è un appuntamento andate fiduciosi: siete irresistibili!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se pensate esclusivamente al futuro, non riuscirete a sfruttare al meglio il presente e tanto meno godere di ciò che vi offre oppure capire se c’è qualcosa che dovete cambiare in un ambito della vostra vita. Per oggi cercate di focalizzare l’attenzione sul qui e ora ed eventualmente riprendere in mano quei progetti che avete trascurato. Ciò ovviamente non significa che non dovreste avere obiettivi a lungo termine ma è importante concentrarvi sui passi che state facendo in questo momento. Amore: in coppia, voglia di offrire al partner un momento di relax o di eros selvaggio! Nessun rischio di rifiuto. Soli: fascino e sex appeal al top! La finta indifferenza è solo una tecnica efficace per farvi notare.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Più efficienti e produttivi del solito poiché pensate, e non a torto, che ciò comporti dei notevoli vantaggi, vi permetta di imboccare la strada del successo. Tuttavia per quanto riguarda le finanze muovetevi con cautela: potreste avere una discussione accesa su una questione di denaro, forse con un amico o un familiare, e dovrete evitare di reagire in modo eccessivo. In generale, se state mandando all’aria il budget per spese inutili oggi avete la possibilità di correggere la rotta. Amore: in coppia, coniugherete ragione e sentimenti, il che potrebbe portare a sviluppare progetti solidi che rafforzeranno la relazione. Soli: prendere coscienza di alcuni difetti nel vostro atteggiamento e li correggerete.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di una relazione di lavoro o personale, potreste avvertire il forte bisogno di stabilire dei limiti per impedire a chi vi circonda di dare per scontato il vostro aiuto, la vostra presenza. Avete capito che ci sono persone a cui se date un dito si prendono anche il braccio e non potete tollerare oltre. Se è un atteggiamento che ormai va avanti da tempo – e provate anche risentimento – non dovete dunque sentirvi in colpa se metterete dei confini che gli altri non dovranno oltrepassare. Amore: in coppia, saprete trovare le parole (e i gesti) per rassicurare la dolce metà: sarà al settimo cielo. Soli: cambiate qualche abitudine, la routine. L’anima gemella può trovarsi ovunque, anche in un supermercato!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Evitate di essere più perfezionisti del solito, essere eccessivamente puntigliosi è un atteggiamento malsano per cui cercate di cambiarlo. Più leggerezza, tanto più che in questo momento su chi vi circonda fate un’ottima impressione, gli altri vi concedono fiducia ed è il segnale che arriveranno eventi gratificanti. Nel lavoro, ad esempio, potreste ottenere una promozione o proporvi un buon cambiamento di posto. Non è escluso che darete il via a una collaborazione e realizzerete qualcosa di importante. Amore: in coppia, coinvolgerete il partner in un gioco di seduzione irresistibile. Serata bollente! Soli: ottime notizie dalla persona che vi attrae. Potreste fare un passo importante.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un mercoledì in cui potrebbe arrivare una buona notizia riguardante i progressi di un progetto o la firma di un contratto di lavoro o di un accordo per concludere un affare. Se c’è un dettaglio che andrà sistemato non batterete ciglio e adotterete il perfetto equilibrio tra cordialità e formalità. Tuttavia tenete presente che se qualcuno dovesse sollevare dei problemi, essere puntiglioso in modo imbarazzante a quel punto sarà necessario fare leva sulle vostre capacità diplomatiche. Amore: in coppia, se con il partner avete difficoltà a capirvi, oggi risolverete tutto. Parlate ma non dimenticate gli aspetti positivi della relazione. Soli: avete perso l’entusiasmo? Forse è soltanto paura di iniziare una storia.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se in una relazione ci sono delle tensioni, pensate che l’altro vi sottovaluti o vi nasconda qualcosa, oggi potrebbe essere difficile tenere sotto controllo le emozioni e ciò far esplodere una lite epocale. Calma e fate un passo indietro poiché non avreste la meglio, ne uscireste sconfitti. Mettetevi dunque al riparo da frustrazioni e stress! Sfruttate invece le vibrazioni odierne in modo costruttivo: è un ottimo momento per dedicare tempo ed energie a un progetto che vi appassiona. Amore: in coppia, molto esigenti, dal partner vi aspettate molto, forse troppo. La dolce metà fa quello che può e dovreste apprezzare. Soli: avvertite il forte bisogno di amore, di una storia stabile e farete in modo di trovarla.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La presenza di Marte in Toro nel vostro settore dello stile di vita, potrebbe spingervi a esaminare attentamente le vostre abitudini alimentari e quelle riguardanti l’esercizio fisico così da capire cosa potete fare per migliorarle. Se sapete che l’impegno non sarà costante, unitevi agli amici con i vostri stessi obbiettivi e presto inizierete a vedere i risultati. Su un altro piano: nel lavoro, se avete voglia di cambiare qualcosa, andate oltre le paure poiché potreste realizzare qualsiasi cosa! Amore: in coppia, nel lavoro siete molto impegnati e il partner è felice di poter condividere questi momenti importanti. La dolce metà è il vostro sostegno! Soli: incontri e flirt oggi sfruttate il vostro status, vi concedete tutto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente sul fronte finanze il vostro segno è molto responsabile ma i passaggi odierni indicano che è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Forse il budget attuale o le abitudini di spesa non vanno bene per il raggiungimento dei vostri obbiettivi finanziari. Potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare. Avrete delle difficoltà a individuare gli errori sul modo di spendere. Ma una volta accettata questa verità, sarà molto più facile apportare i cambiamenti necessari. Amore: in coppia, siete tranquilli, niente più gelosia, la relazione si stabilizza, siete rassicurati. Soli: preferite uscire con gli amici anziché cercare l’anima gemella a tutti i costi e commettere errori. Ma il destino è bizzarro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potrebbe arrivare una proposta di lavoro, la possibilità di firmare un accordo o un contratto valido, dovrete definire solo alcuni dettagli. Se state cercando un lavoro o nuovi clienti e al riguardo vi siete impegnati questa potrebbe essere la vostra giornata! Tuttavia, fate attenzione: se avete aspettative troppo alte e non siete intenzionati a scendere a un compromesso, nascerà un conflitto che potrebbe portare a una rottura. Rimandate la conversazione a venerdì, sarete più elastici. Amore: in coppia, punti di vista diversi potrebbero sfociare in una litigata in piena regola. Fate un respiro profondo e per oggi cambiate argomento. Soli: penserete a torto che una persona sia indifferente. Domani cambierete idea.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un mercoledì in cui evitare di essere troppo esigenti con voi stessi e chi vi circonda. Tentare di fare troppo in una volta potrebbe far crollare i vostri piani e la fiducia, per cui sarà importante sì essere attivi ma senza stressarvi né sentirvi in colpa per aver rallentato un po’ il ritmo. Al contempo con un amico o un familiare, evitate di parlare per l’ennesima volta di vecchi rancori od offese poiché a quel punto le conversazioni potrebbero surriscaldarsi. La cosa migliore è lasciare tutto alle spalle. Amore: in coppia, vi impegnerete affinché la relazione guadagni o riprenda slancio. Soli: il vostro buon umore è comunicativo, siete molto attraenti, affascinate e conquistate. In arrivo, buone notizie.