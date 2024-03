L’oroscopo del 3 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non è la domenica ideale per prendere decisioni pratiche, legate principalmente al denaro ma è una giornata positiva per fantasticare su nuove idee e progetti e in seguito prendere cura dei dettagli. Se uscite con gli amici o i familiari, fate attenzione a spendere più del previsto. Trovate un modo per non mettere in subbuglio il budget. Il che non significa chiudervi in casa perché in questo momento non avete disponibilità di denaro. La creatività potrebbe essere d’aiuto a divertirvi senza spendere un occhio della testa! Amore: in coppia, non dovete pensare di averla vinta voi se per orgoglio rifiuterete ciò che chiederà il partner. Apritevi alle sue legittime richieste! Soli: una bella sorpresa vi farà cambiare idea su una di una persona che conoscete da poco tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste chiedervi se abbiate o meno commesso un errore intraprendendo qualcosa che sembra diventare sempre più difficile. Tenete presente che le prossime settimane e i prossimi mesi riguarderanno in gran parte il superamento dei vostri limiti. Non dovete affrontare la sfida di cui sopra a tutti i costi, ovviamente non siete obbligati, ma perseverare, andare avanti con la tenacia di cui siete dotati, vi permetterà di provare un senso di euforia e di realizzazione, vi metterà in grado di distinguervi dalla massa. Amore: in coppia, coinvolgerete il partner nei vostri sogni, su ciò che insieme potreste fare prossimamente. Ne nascerà un bel progetto a due. Soli: determinati a conquistare la persona che vi attrae e il senso dell’umorismo sarà il vostro punto di forza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni scatenano irrequietezza, non è il momento ideale per lanciarvi negli acquisti, condividere un segreto o esprimere giudizi su questioni importanti. Tuttavia, se riguardo a un progetto avete buone sensazioni, in questo momento siete pronti a fare il possibile per realizzarlo. E coinvolgere altre persone sarà ancora più positivo! Potreste infatti scoprire che i consigli di qualcuno vi incoraggiano a osare di più in un modo che vi sembrerà liberatorio e che porterà anche a una felice conclusione. Amore: in coppia, il vostro obbiettivo sarà quello di mantenere la pace e la serenità. Sarete dunque disposti al compromesso. Soli: i pianeti parlano di amicizie, nuove e quelle di sempre: per oggi gli affari di cuore possono aspettare.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se di recente avete ricevuto una proposta o vi è stata offerta un’opportunità di tipo lavorativo, anche se vi sembrano rischiose dovete prendere il coraggio a due mani e andare avanti. Tenete presente che spesso maggiore è il rischio, migliore potrebbe essere il profitto. Ma non solo: potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per introdurre nella vostra vita una bella e luminosa energia e, non ultimo, vi permetterà di catturare l’attenzione di alcune persone molto importanti. Pronti a lanciarvi nell’avventura? Amore: in coppia, altro che emozioni tiepide… E’ una domenica in cui mostrerete attaccamento reciproco, ci sarà un gran ritorno di fiamma! Soli: uscite, accettate inviti! Cupido vi guarda ed è pronto a scoccare la freccia: conquisterete e sarete conquistati/e!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra la Luna in Sagittario e Saturno in Pesci, tra voi e un’altra persona potrebbe riemergere per l’ennesima volta una questione complessa rimasta irrisolta. E’ il momento di parlarne ulteriormente in modo da poter arrivare al nocciolo della situazione e finalmente andare oltre. Se vi sentite pronti a risolvere definitivamente, forse potrebbe essere necessario dire qualcosa di spiacevole che avete taciuto per troppo tempo. Una volta che sarà uscito allo scoperto, le cose cambieranno. Amore: in coppia, avrete difficoltà a d accettare il comportamento un po’ evasivo del partner. Immaginerete scenari catastrofici. Parlatene! Soli: provate tensione interiore, per cui è meglio evitare gli appuntamenti romantici. La cosa migliore è rimandare.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica in cui dovete evitare di offrire consigli non richiesti anche se pensate che risolverebbero il problema di una persona. Non mischiatevi e date all’altro la possibilità di trovare la soluzione per conto proprio. Su un altro piano: l’odierna Luna in Sagittario indica la possibilità di portare a termine con successo un piano o un progetto domestico. Tuttavia, prima di dare il via parlatene con i familiari, in modo che ciascuno possa dire la sua opinione così che in seguito non ci siano contestazioni. Amore: in coppia, con il partner vivete bei momenti, i progetti sono numerosi. Tutto fila liscio! Soli: moderate le aspettative poiché con questo atteggiamento rischiate di perdere un ottimo incontro. Ad attendervi c’è una bella sorpresa romantica.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui, per un qualche motivo forse del tutto irrazionale, chi vi circonda vi darà sui nervi. Dov’è finita la vostra leggendaria diplomazia? Che si tratti del lavoro o della vita personale, un confronto pacato, sincero e leale può aprire la strada a una maggiore collaborazione. Ritagliare del tempo per comprendere il punto di vista di un’altra persona potrebbe consentire di andare avanti nel quotidiano in modo più sereno, ci saranno sicuramente minori possibilità di litigare per questioni di poco conto. Amore: in coppia, ciascuno dovrà avere i suoi compiti: è solo così, penserete, che manterrete l’equilibrio nella relazione. Soli: con Venere e Marte in Acquario potreste perdere la testa ma chiedetevi se la persona sia davvero quella giusta…

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potrebbero emergere emozioni negative come rabbia o dispiacere nei confronti di una persona cara. Nessuno desidera ferire coloro a cui si vuole bene ma a volte accade per cui oggi evitate battute sarcastiche, al veleno che potrebbero offendere qualcuno, E se è l’altro a provocarvi, a essere aggressivo, prendete le distanze. Oggi le relazioni con i familiari o gli amici cari potrebbero essere cariche di tensione, per cui anche se volete liberarvi di un peso, sfogarvi la cosa migliore è tacere, uscire e fare una passeggiata. Amore: in coppia, qualche atteggiamento del partner potrebbe darvi sui nervi ma evitate di vendicarvi. In seguito vi pentireste. Soli: con la persona che vi attrae potreste avere delle botte di gelosia, essere sospettosi. Calma!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fate attenzione: è una domenica in cui pur di convincere le persone che vi circondano a fare ciò che desiderate potreste essere tentati di manipolarle. Ma è una strategia totalmente errata che rischia di minare l’equilibrio e l’armonia nelle relazioni. Potete dunque essere persuasivi quanto volete ma gli altri devono comunque sentirsi liberi di fare le proprie scelte. Il che, oltretutto, comporterà che non sarete responsabili di una loro qualsiasi decisione né delle conseguenze. Il che, ammettetelo, non è poco. Amore: in coppia, pieni di buoni propositi e la comunicazione sarà il punto forte della giornata. Le conversazioni con il partner saranno costruttive. Soli: tentati di rivelare i vostri sentimenti a chi vi attrae? Provate, non avete nulla da perdere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: è una domenica in cui avete bisogno di ricaricare le batterie e rimanere dietro le quinte può essere utile e terapeutico. I transiti odierni possono rendere difficile prestare attenzione ai fatti concreti e ai dettagli di un progetto, dunque potrebbe essere saggio, almeno per ora, prendere un po’ di tempo. Una volta ritrovata la chiarezza alcuni obbiettivi potrebbero non sembrare più fattibili mentre altri potrebbero semplicemente aver bisogno di modifiche. Amore: in coppia, non siete soli e dunque prima di prendere una decisione conta anche anche il parere del partner. Soli: è possibile che l’attrazione provata per una persona si sia dissolta come neve al sole. E vi porrete delle domande.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Rispetto a ieri siete più ottimisti, di buonumore e chi vi circonda avvertirà il ritrovato stato d’animo più positivo. Siete spinti a dare una mano ad amici e familiari ma sia chiaro, non dovete mettere le vostre esigenze al secondo posto. Con la Luna in Sagittario le amicizie sono in primo piano e non è escluso che con un amico in particolare potreste lavorare insieme su idea che nel prossimo futuro si dimostrerà redditizia. Potrebbe anche offrire dei consigli di tipo finanziario che si riveleranno preziosi. Amore: in coppia, non volete impantanarvi in una routine soffocante. Il partner dovrà accettare questa situazione, soprattutto se non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Soli: troverete un buon equilibrio tra indipendenza e apertura verso gli altri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle ambizioni e rappresenta un’opportunità per far vedere a chi vi circonda di che stoffa siete fatti nonché le vostre qualità e la bontà delle vostre idee. Tuttavia, riflettendo troppo e non entrando in azione, rischiate di perdere del tempo prezioso. Iniziate già da oggi a scrivere un elenco di tutto ciò che vorreste realizzare e partite da una o due cose che vi sembrano semplici da concretizzare. Impegnatevi a fare quotidianamente dei passi avanti e presto volerete alto. Amore: in coppia, voglia di introdurre miele e peperoncino nella relazione e oggi avrete qualche ideuzza sexy che intrigherà il partner. Soli: desiderio di vivere un amore pieno di passione! L’intuito vi porterà verso la persona giusta.