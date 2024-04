L’oroscopo del 30 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dopo due anni Marte torna nel vostro segno – fino al 9 giugno – e sarete motivati a trasformare i vostri sogni in realtà. In ogni caso, sarà necessario elaborare un piano d’azione concreto. Il pianeta rosso vi dota di tonnellate di energie, sarete inarrestabili, una forza della natura. Coraggiosi, determinati e vivaci, brillerete come superstar! Lavoro o vita privata, tutti noteranno la sicurezza in voi stessi. Unica accortezza: tenete sotto controllo le reazioni. A causa di piccoli inconvenienti – risolvibili – rischiate di scattare come molle ed essere impulsivi. Amore: in coppia, fissare l’attenzione su ciò che vi infastidisce significa dare importanza a ciò che potrebbe non averne. Soli: evitate di flirtare con i/le partner dei vostri amici. Testate il vostro potere di seduzione su altre persone.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 9 giugno, Marte in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: è il periodo ideale per rallentare, elaborare e riposare più spesso. Prendere cura di voi stessi è la priorità assoluta, fate le scelte in base a ciò che desiderate e non a ciò che vi sentite obbligati a fare. Tenete presente che questo rallentamento, anche nel lavoro, non è un fatto negativo dunque non dovete scoraggiarvi: vi state ri-orientando, preparando in vista dell’entrata di Marte nel vostro segno, il 10 giugno, in cui sarete più impegnati e determinati, pronti a imporvi! Amore: in coppia, uscite dalla comfort zone, le abitudini sono dannose per la relazione. Ve ne rendete conto e farete uno sforzo. Soli: a forza di aspettare la persona ideale, che non arriva, la speranza svanisce. Anziché vivere l’amore lo sognate e basta!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Marte in Ariete – fino al 9 giugno – avrete splendide energie che impegnerete nei progetti, svilupperete delle idee brillanti ma dovrete assicurarvi che siano realizzabili. Al contempo anche la vita sociale brillerà! Ovunque sarete dei simpatici e dinamici leader, organizzerete degli eventi e motiverete chi vi circonda. Cercate di stringere nuove conoscenze: potrebbero darvi una mano a realizzare in breve tempo i vostri sogni. Nel corso del transito, tuttavia evitate scelte e decisioni sull’onda dell’impulsività. Non sarebbero quelle giuste. Amore: in coppia, positivi, con il desiderio di stabilizzare ancora di più la relazione. Rassicurerete teneramente il partner che ne sarà felice. Soli: desiderate dare il via a una storia d’amore seria, stabile? E’ il momento di mettervi in gioco.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Ariete, fino al 9 giugno sosta nel vostro settore della carriera, degli obiettivi e ambizioni: vi siete impegnati a fondo per mantenere alta la reputazione e in questo periodo potreste raccogliere i frutti. E’ il momento di entrare in azione e nessuno potrà fermarvi: premete l’acceleratore finché non raggiungerete il traguardo. Attenzione: il pianeta rosso vi rende un po’ aggressivi per cui rischiate di entrare in rotta di collisione con un superiore, il boss o un familiare. Praticare esercizio fisico sarà d’aiuto a controllare la collera. Amore: in coppia, evitate di vedere il male ovunque: rischiate di parlare troppo e pagarne le conseguenze. Soli: un po’ diffidenti nei confronti di una persona che vi corteggia? Sarete cauti ma alla fine, nel giro di poco tempo, è sicuro che cederete!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Ariete per il vostro segno di Fuoco è uno splendido transito: il pianeta rosso fino al 9 giugno vi dota di ottimismo, grande forza di volontà, fermezza e alla vostra porta busseranno quelle opportunità che stavate aspettando da tempo. Fatevi trovare pronti! In ogni caso prima di lanciarvi senza pensarci due volte e prendere una decisione impulsiva, valutate bene la situazione in ogni suo aspetto, non fate nulla di avventato. Nelle prossime sei settimane sarete molto impegnati ma cercate di trovate anche del tempo per il relax. Amore: in coppia, atmosfera eccellente, regnano gioia e armonia e siete entrambi appagati. In programma c’è una bella serata. Soli: ottima giornata in cui potete stringere nuove conoscenze e realizzare finalmente un sogno d’amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte in Ariete fino al 9 giugno vi rende molto determinati e dinamici: sfruttate le vibrazioni del pianeta rosso soprattutto nel settore delle finanze. Se, ad esempio, dovete chiedere un prestito o una somma di denaro che vi devono da tempo. Con questo transito, inoltre, sarete pronti a scrollarvi di dosso il vecchio e a dare il via a un nuovo inizio. Nelle prossime settimane avrete un approccio grintoso, sarete più coraggiosi e affronterete eventuali problemi che per un po’ di tempo hanno scatenato frustrazione. Li risolverete e la strada sarà libera. Amore: in coppia, serata dolcissima, cogliete l’occasione per dichiarare l’amore con rinnovato slancio. La complicità è forte, ma l’eros sonnecchia…Soli: per oggi negli affari di cuore non ci sono novità ma aspettate l’amore con serenità.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte entra in Ariete, fino al 9 giugno sosta nel vostro settore delle relazioni: lavoro o vita personale, chi vi circonda su di voi potrebbe avere più influenza del solito, in gran parte positiva. Saranno pronti a incoraggiarvi, ad accendere la motivazione. In alcuni casi potrebbero dare anche la forza di dire “no” a tutto ciò che non volete fare! Non è escluso tuttavia che vi troverete di fronte a una situazione conflittuale, qualcuno potrebbe tentare di mettervi i piedi in testa o cercherà la lite. In entrambi i casi, anche se avete difficoltà, dovete reagire! Amore: in coppia, un po’ permalosi ma per fortuna prenderete le parole della dolce metà con senso dell’ umorismo. Soli: esitate a incontrare una persona con cui oggi avete in programma un appuntamento. Cercate di essere più ottimisti.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte entra in Ariete, vi dota di parecchie energie, sarete spinti a esprimervi e ad agire in modo diretto. Fino al 9 giugno il pianeta rosso sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano ed è qui che sarete molto attivi e particolarmente determinati. E’ difficile che proverete stanchezza. Tuttavia, anche se porterete a termine velocemente i numerosi impegni, ciò non significa dire “sì” a qualsiasi cosa vi chiederanno. Usate saggiamente questa energia in modo da non esaurirvi! Occhio, infine, alle discussioni con i colleghi. Amore: in coppia, le emozioni sono forti, siete molto romantici. Sfruttate al meglio questo bellissimo stato d’animo. Soli: Con la Luna in Capricorno oggi siete più ottimisti e ciò vi permetterà di fare progressi. In programma c’è una conquista!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte entra in Ariete, fino al 9 giugno sosterà nel vostro settore del divertimento. Il pianeta rosso accende il desiderio di provare qualcosa di diverso dalle solite attività e tutto ciò che vi porterà fuori dalla vostra zona di comfort sarà molto gradito, qualche giorno di vacanza compresi. Qualsiasi cosa intraprenderete, ad esempio un progetto, avrete ottimi risultati. Pur essendo un transito molto positivo per il vostro segno, tenete presente che l’impazienza o il perseguimento troppo accanito dei vostri obiettivi può scatenare dei conflitti o problemi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per condividere i vostri sentimenti o porre delle domande. In entrambi i casi saprete come toccare il cuore del partner. Soli: l’amore vi obbliga a uscire dal guscio e ad andare verso chi vi attrae.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Marte in Ariete, fino al 9 giugno dovrete occuparvi degli impegni professionali ma soprattutto delle questioni riguardanti la casa e la famiglia. Il pianeta rosso vi spingerà a concentrare l’attenzione e a rivitalizzare gli aspetti della vita personale, come ad esempio dare finalmente il via ai progetti domestici che avete in mente da tempo, in linea con il vostro budget. Il pianeta rosso potrebbe rendervi aggressivi e pronti a discutere con le persone care. Praticare sport o esercizio fisico vi permetterà di canalizzare al meglio le energie. Amore: in coppia, voglia di confidarvi con il partner e ciò promette un’atmosfera armoniosa, una bella conclusione della giornata. Soli: la passione è vostra! Anche se si tratta di avventure di breve durata, saranno comunque divertenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Ariete fino al 9 giugno sosta nel vostro settore della comunicazione. E’ il periodo ideale per imporvi nelle conversazioni, anche di lavoro, farvi avanti e mettervi al centro della scena. Se dovrete risolvere un problema professionale o di affari, lo farete con determinazione, se invece vorrete dare maggiore visibilità alla vostra attività la strada è libera. Unica accortezza, il pianeta rosso accentua la nota impazienza del vostro segno, volete tutto e subito e dunque avrete più difficoltà del solito ad accettare il fatto che a volte è necessario aspettare. Amore: in coppia, entrambi romantici e passionali, è una giornata in cui nella relazione sarà tutto perfetto. Potreste pianificare un viaggio. Soli: martedì da sogno, la dea bendata è al vostro fianco e vivrete una splendida storia d’amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 9 giugno, Marte in Ariete punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e vi spingerà a sfruttare al meglio le opportunità per aumentare le entrate. Potreste andare alla ricerca oppure crearle se attualmente non ne avete a portata di mano. Non è escluso che per recuperare una somma di denaro che vi devono, sarete costretti a battere i pugni sul tavolo. Al contempo, con questo transito fate attenzione alle spese. Anche se sarete intenzionati a risparmiare, rischiate che la decisione venga vanificata dal bisogno impulsivo di comprare qualcosa. Amore: in coppia, la cosa migliore è esprimere le eventuali lamentele al partner senza per questo esagerare. Dite pure quello che avete da dire, poiché vi solleverà, ma fatelo in modo intelligente e gentile. Soli: gli aspetti odierni purtroppo non sono favorevoli agli incontri. Ancora una volta, dovete fare leva sulla pazienza. Uscite con gli amici.