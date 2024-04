L’oroscopo del 4 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario in dissonanza con Giove e Urano in Toro vi permette di sviluppare numerose idee brillanti e fa arrivare sorprese positive nella vita sociale. Se sarete aperti al cambiamento c’è molto spazio per nuove opportunità, la possibilità di prendere delle iniziative che si riveleranno redditizie. Accogliete con entusiasmo l’inaspettato e avrete la fortuna al vostro fianco. Al contempo, se state cercando un qualsiasi tipo di supporto, da quello emotivo a quello finanziario, chiedete e otterrete! Amore: in coppia, avrete un comportamento diverso dal solito a cui il partner non è abituato: potrebbe avere la sensazione che vi troviate su un altro pianeta. Soli: la solitudine inizia a pesarvi parecchio ma chiudete le idee cupe in un cassetto e godetevi la vita!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e vi spinge a esaminare i vostri obbiettivi, i progetti, le ambizioni con maggiore sicurezza in voi stessi. Avete intenzione di progredire e migliorare! Quale passo coraggioso potete fare per avvicinarvi di più a un obbiettivo che avete a cuore? Tenete presente che all’occorrenza, i consigli di amici fidati potrebbero esservi molto utili! Se siete in cerca di un lavoro, tenete d’occhio gli annunci e le offerte: potreste trovarlo. Amore: in coppia, bella giornata, l’accordo con il partner è perfetto e non chiedete altro che stare con la dolce metà! Siete entrambi innamorati e felici. Soli: l’obbiettivo odierno è conquistare e realizzare qualche desiderio. Prendete il coraggio a due mani e lanciate un invito a chi vi attrae!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario accende il desiderio di uscire dal solito quotidiano e vivere nuove esperienze, stringere nuove relazioni, coltivare vere amicizie o, ancora, rinnovare quelle di sempre. Al contempo se nel lavoro qualcuno dovesse provocarvi con critiche fuori luogo anziché offendervi e reagire con veemenza, fate leva sulla gentilezza, sul senso dell’umorismo e avrete la meglio! Non si tratta di manipolare ma di superare le insicurezze e concentrarvi su obbiettivi e idee condivise. Amore: in coppia, l’atmosfera è meno appassionata, il che vi calza a pennello. Stare troppo appiccicati vi fa sentire soffocati. Il partner avrà la stessa sensazione e ciascuno si dedicherà alle sue attività. Soli: flirtare online non vi interessa per cui uscirete. Ad attendervi c’è una storia.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se siete stati riluttanti a dare il via a nuovi progetti è il momento di cambiare atteggiamento! Iniziate qualcosa di nuovo e accogliete con entusiasmo i cambiamenti che sicuramente porterà nella vostra vita. Al contempo, tenete presente che le vostre parole hanno potere: in qualsiasi circostanza, vita privata o lavoro, saprete esattamente cosa dire e quando. Desiderate dare maggiore visibilità a un progetto o al lancio di un prodotto o un servizio? Un post sui social funzionerà alla grande. Amore: in coppia, entrambi provate forti sentimenti, la voglia di condividere i piaceri della vita. Non è escluso che metterete uno stop a qualche persona invadente. Soli: farete un’accurata selezione nella rubrica e potrebbe riaffiorare un contatto dimenticato. Chiamerete?

Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni potrebbero far arrivare degli aiuti inaspettati nel lavoro o negli affari. Potrebbe ad esempio arrivare improvvisamente un’offerta che vi permetterà di progredire. Su un altro piano: una relazione importante di lavoro o personale per mantenere basi solide potrebbe aver bisogno di una dose di sincerità. Avete paura di essere troppo schietti? Dite solo ciò che ritenete necessario, un mix di verità e gentilezza e poi ascoltate senza interrompere l’altra persona. Amore: in coppia, il dialogo e la comunicazione sono la chiave per una buona comprensione. Non lasciate che il divario aumenti. Agite prima che sia troppo tardi. Soli: una parte della giornata potrebbe essere dura ma sarà la conclusione di una tappa difficile. Ne aprirà un’altra positiva!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ il momento ideale per chiedere una mano a una persona influente così da poter raggiungere un obiettivo e ottenere un sostegno finanziario o un appoggio morale. Al contempo, sfruttate il buon aspetto odierno tra Sole e Luna per esprimere l’affetto che provate nei confronti dei familiari, degli amici, ora più che mai dovete apprezzare il valore di questi legami! Evitate dunque, di puntare il dito sui piccoli difetti di chi vi circonda: atteggiamento non vi permette di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, le parole tenere saranno accompagnate da gesti sensuali e al partner piacerà questo atteggiamento. Vivrete splendidi momenti. Soli: che si tratti di scrivere un sms romantico o di un incontro inatteso l’amore è a portata di mano! Fate il primo passo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì in cui potreste essere tentati di rinunciare a un progetto o eliminare alcune relazioni di lavoro o personali che di recente avete avuto difficoltà a gestire. Tuttavia tenete presente che prendere delle decisioni affrettate, impulsive, in seguito potrebbe comportare dei rimpianti. Prima di prendere iniziative importanti da cui non potrete tornare indietro, cercate dunque di fare chiarezza. Nel frattempo, per oggi, cercate qualcosa che vi entusiasmi, siate positivi! Amore: in coppia, non vi lascerete smontare da qualche battibecco e farete ampio uso di dolcezza e sensualità. Soli: determinati a sapere le intenzioni di una persona che vi corteggia prenderete l’iniziativa. L’altro/a dichiarerà il suo amore con sincerità! Il cuore non vi ha ingannato.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza della Luna con Giove e Urano, potrebbe sconvolgere alcuni progetti riguardanti la casa. C’è la possibilità che si verifichi un errore, qualcosa bloccherà la situazione, vi impedirà di fare passi avanti e vi farà innervosire. Nonostante le turbolenze astrali vi facciano sentire emotivamente sulle montagne russe, cercate di mantenere la calma e la razionalità: anche se le cose oggi non vanno come da previsto, nel giro di brevissimo troverete il modo per risolvere tutto! Amore: in coppia, accetterete di rispondere ad alcune domande del partner e senza battere ciglio. La relazione si rafforzerà. Soli: è una giornata molto favorevole agli incontri, il fascino e il carisma vi regalano grande sicurezza e non esiterete a conquistare chi vi attrae!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se una persona non soddisfa le vostre aspettative prendete in considerazione l’idea il problema dipende soltanto da voi, Probabile che non capisca il ruolo che gioca nella vostra vita, dunque non è del tutto giusto pensare che si muova nei vostri confronti come vorreste. Potete scegliere di abbassare le vostre aspettative oppure chiarire all’altro cosa desiderate. E il vostro disappunto potrebbe essere la spinta di cui ha bisogno per rivedere il proprio atteggiamento e cambiarlo. Amore: in coppia, è una giornata che potrebbe facilitare l’inizio della messa in discussione della relazione. Fate leva sugli aspetti positivi, su ciò che funziona bene! Soli non riuscite a capire le intenzioni di una persona che vi corteggia ma almeno per oggi osserverete e non ne parlerete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le dissonanze astrali odierne, potrebbero comportare delle spese improvvise e battute d’arresto nel settore delle finanze vi permetterà di rimettere in sesto la situazione. In ogni caso cercate di resistere alla tentazione di lanciarvi impulsivamente negli acquisti e concentratevi invece su una gestione finanziaria prudente. Di fronte a qualsiasi circostanza, rimanete con i piedi per terra poiché le decisioni sagge che prenderete oggi, nel giro di poco tempo apriranno la strada alla stabilità. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è un mix di complicità e amore profondo. E’ una domenica per la serie “amore ed eros”! Soli: sicuri di voi, attraenti, affascinanti, sguardo intrigante e sorriso irresistibile. E’ impossibile che oggi l’amore non bussi alla vostra porta!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove e Urano: i passaggi amplificano le emozioni e accentuano l’intuito. Sarete più che mai consapevoli di quali relazioni e settori della vostra vita necessitano di maggiore attenzione per cui è qui che dovrete concentrare le vostre energie. In questo caso, se state cercando la soluzione a vari, piccoli problemi, troverete più facilmente una via d’uscita. In serata, con i familiari evitate comportamenti ribelli, far pesare eventuali sbalzi d’umore. Amore: in coppia, non è una gran giornata ma anziché rimuginare su eventuali preoccupazioni, parlatene con il partner. Se non altro vi sentirete sollevati! Soli: la solitudine vi pesa. Per contrastare la tristezza navigate sulle app di incontri o dedicatevi a un hobby!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza della Luna con Giove e Urano, accende il desiderio di liberarvi da problemi che si trascinano. Alcune conversazioni potrebbero offrire spunti inaspettati che vi permetteranno di fare luce su questioni che vi preoccupano da un po’ di tempo. In questo modo avrete la possibilità di andare avanti. E’ un ottimo momento per entrare in contatto con attività, nuove opportunità e idee che miglioreranno le vostre finanze e sentirvi dunque più indipendenti e sicuri di voi stessi. Amore: in coppia, se avete avuto momenti difficili con il partner, la situazione trova un nuovo equilibrio. Il rapporto è armonioso, la complicità regna per tutta la giornata. Soli: bisogno di affascinare e scatenerete una cotta dietro l’altra! Ma qualcuno vi conquisterà.