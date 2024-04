L’oroscopo del 5 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 29 aprile, Venere sosterà nel vostro segno: il pianeta rosa vi dota di grande fascino, siete irresistibili e ovunque gli sguardi saranno puntati su di voi. Sfruttate il transito a a vostro vantaggio, anche sul posto di lavoro. Sarete molto apprezzati e ciò vi permetterà di fare progressi attraverso qualsiasi relazione professionale. Il pianeta, oltre a vivacizzare la vita sociale, vi farà ottenere successo in qualsiasi incontro e colloquio di lavoro. Le prossime tre settimane rappresentano infine un’opportunità per dare il via a un nuovo look! Amore: in coppia, atmosfera romantica, giusta per sorprendere il partner e dare nuovo slancio alla relazione. Soli: aprite gli occhi, il cuore e la mente per far entrare un partner diverso/a da quelli/e che scegliete solitamente.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Ariete, da oggi e fino al 29 aprile sosta in Ariete alle spalle del vostro segno. cercate di essere più gentili e comprensivi nei vostri confronti. Se vi siete presi cura degli amici, avete dato loro un aiuto, è tempo di pensare a voi, eliminare lo stress accumulato anche a causa del lavoro. Non sacrificate il vostro benessere per occuparvi di chi vi circonda. Con questo transito potreste inoltre riflettere su un’opportunità o un progetto che vorreste concretizzare e al riguardo, grazie a una strategia, farete dei passi avanti. Amore: in coppia, conversazioni sincere porteranno alla risoluzione dei problemi, se ce ne sono, o per rassicurare voi o la dolce metà. Soli: se navigherete in rete, una conversazione intrigante catturerà la vostra attenzione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Venere in Ariete, fino al 29 aprile, le persone saranno attratte da voi, desiderose di entrare in contatto: oltre a essere come sempre maestri della comunicazione, sarete più gentili e simpatici del solito. In generale, rafforzerete le relazioni di amicizia, l’atmosfera sarà all’insegna della solidarietà reciproca e sarà più facile incontrare le persone giuste, d’aiuto ad aprire nuove porte, a raggiungere i vostri obbiettivi. Se, infine, state affrontando una sfida lavorativa, tenete presente che vi troverete in una posizione di forza. Amore: in coppia, avete le carte in mano le carte vincenti per far evolvere la situazione. Di qualunque cosa si tratti potete migliorarla e rafforzarla. Soli: poche persone resistono al vostro fascino: il grande amore non è lontano!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se desiderate apportare dei cambiamenti positivi nella vostra vita, sfruttate l’arrivo di Venere in Ariete, fino al 29 aprile. Quali sono gli obbiettivi più urgenti che avete intenzione di raggiungere? E’ il momento di dare loro la priorità poiché grazie al pianeta rosa sarà più facile fare dei progressi. La vostra magnetica personalità e il coraggio vi mettono in grado di aprire la strada al successo! Questo transito rappresenta inoltre il momento giusto per stringere un accordo di lavoro, negoziare un contratto e firmarlo. Amore: in coppia, splendida armonia. Siete il motore che dà alla dolce metà l’energia per andare avanti e per credere, più che mai, nei vostri sogni. Soli: la gentilezza, il modo di esprimervi e la capacità di ascolto vi garantiscono un incontro romantico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in Ariete, fino al 29 aprile, accentua il vostro fascino, vi dota di ottimismo, sicurezza in voi stessi e trasmetterete questo stato d’animo a chi vi circonda. Con questo transito avrete voglia di ampliare gli orizzonti, sarete spinti a uscire dalla zona di comfort e dedicarvi a qualche piacevole attività divertente, gratificante, utile anche a migliorare le relazioni. Non è escluso che pianificherete un viaggio all’estero, in un posto esotico. Ma non solo, avrete l’opportunità di parlare di un progetto e concretizzarlo! Amore: in coppia, volendo semplificare tutto non risolvete nessun problema. Cercate insieme le soluzioni alle difficoltà. Soli: entusiasmo e iperattività eccessive, oggi potrebbero ledere la vostra immagine e dissuadere chi vi corteggia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 29 aprile Venere Ariete sosta in un vostro settore delle finanze: potreste ricevere la notizia che è stata accolta la richiesta di un prestito oppure riuscirete ad ampliare il giro della clientela e veder aumentare i guadagni. In generale, sul fronte denaro proverete sollievo. Non è escluso l’arrivo di una somma che aspettate da tempo, ad esempio un rimborso. Al contempo, il transito vi renderà più gelosi, possessivi nei confronti delle persone care che rimarranno sorprese da questo vostro lato così passionale. Amore: in coppia, un po’ di stress e le preoccupazioni non vi spingono a pensare al romanticismo. Soli: cercate di essere pazienti: non è una giornata favorevole agli incontri, non è il momento di aprire il vostro cuore. Uscite con gli amici.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere entra in Ariete e fino al 29 aprile sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Nelle prossime settimane sarete inondati d’affetto, riceverete dimostrazioni di apprezzamento da parte di chi vi circonda. Donate sempre tempo ed energie agli altri, siete disponibili, generosi e ora è il momento di ricevere. Le relazioni sono dunque al centro della scena e fareste bene a porvi una domanda: sono equilibrate? Al contrario è il momento giusto per apportare delle utili modifiche. Amore: in coppia, trovate dei nuovi per sostenervi a vicenda, ricordando comunque la differenza tra compromesso e sacrificio! Soli: una piccola ma piacevole sorpresa da parte di chi vi attrae, illuminerà questa giornata. Nascerà una storia d’amore?

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Venere in Ariete, fino al 29 aprile, sfrutterete la vostra nota intraprendenza per esprimere affetto in modi tangibili. Potreste, ad esempio, fare un regalo a un collega oppure essere più presenti per chi vi circonda. Se inoltre di recente vi siete sentiti sommersi da responsabilità e impegni, le cose cambieranno in meglio: ciao ciao stress e tornerete a respirare. E’ possibile che se state cercando un lavoro lo troverete: è il periodo giusto per inviare CV e sostenere dei colloqui. Se avete già un impiego, arriveranno delle gratificazioni! Amore: in coppia, fase particolarmente favorevole a scambi appassionati e intensi riavvicinamenti. Soli: una persona già impegnata sarà sensibile al vostro fascino. Puntate invece a chi è libero/a come l’aria!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Ariete per il vostro segno è un transito eccellente: accentua la creatività, vi permetterà di concedervi più tempo libero così da ampliare gli orizzonti, scoprire nuovi interessi, dedicarvi a un hobby che vi appassiona. Il fascino è al top e va sfruttato oltre che nella vita personale, anche nel lavoro: più sarete sorridenti, accoglienti e tanto più ciò che intraprenderete avrà possibilità di successo. Un progetto può inoltre essere al centro della vostra attenzione e rimboccherete le maniche con entusiasmo! Amore: in coppia, rispettate la visione del partner, soprattutto nel caso sia distante anni luce dalla vostra. Soli: con chi vi corteggia, evitate di parlare dell’ex. Avete mille altre cose interessanti e gratificanti da raccontare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Ariete, fino al 29 aprile sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: nel corso del transito è probabile abbiate voglia di abbellire, rinnovare l’abitazione, anche semplicemente tinteggiando le pareti, forse con colori più vivaci. Il passaggio rappresenta un’ opportunità per appianare eventuali difficoltà con i familiari e far tornare l’armonia. La casa beneficerà di ulteriore pace e tranquillità, rendendola un rifugio ideale per il relax. In generale, sarete meno sotto stress, più ottimisti e disposti a concedervi delle pause. Amore: in coppia, se ultimamente nella relazione ci sono stati dei problemi oggi ci sarà una schiarita. Soli: non ci sono incontri importanti. Tuttavia, una persona che già conoscete inizia a mostrare il suo interesse…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Ariete, fino al 29 aprile, per il vostro segno è uno splendido transito, annuncia l’arrivo di buone notizie e la vita vi sembrerà più leggera. Qualsiasi incontro si concluderà in modo positivo, se siete sul punto di parlare o negoziare riguardo a una questione importante, il vostro punto di vista sarà ascoltato con attenzione e sarà presa una decisione giusta. Potreste riprendere i contatti con amici e familiari che non vedete da un po’ di tempo oppure stringere nuove e stimolanti relazioni: le conversazioni saranno fonte di benessere. Amore: in coppia, occhio a pretendere dal partner la perfezione. Anche voi avete dei difetti, per cui siate tolleranti e concilianti. Soli: non è oggi che incontrerete l’amore ma i prossimi incontri saranno intriganti!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 29 aprile, Venere in Ariete sosterà nel vostro settore del denaro: Potrebbero esserci delle entrate di denaro, avrete la possibilità di guadagnare di più anche attraverso il lavoro. Il pianeta accentua il vostro desiderio di comfort, di sicurezza e penserete prima di tutto alle vostre esigenze. Tuttavia, fate attenzione: avrete la forte tentazione di lanciarvi negli acquisti. Prima di lanciarvi in qualche spesa folle per fare vostro un oggetto, chiedetevi se avete veramente bisogno! Esaminate con attenzione il budget e poi decidete. Amore: in coppia, amate il partner e siete amati: cosa chiedere di più? E’ un ottimo momento per impegnarvi in un progetto futuro. Soli: scegliere una persona in base all’aspetto fisico non è l’unica opzione. Cercate di tenerne conto…