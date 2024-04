L’oroscopo del 6 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siete sicuri di conoscere bene gli amici cari? Potreste pensare di sì eppure oggi uno di loro potrebbe rivelarvi un segreto imbarazzante. Cercate di ascoltare senza giudicare, siate comprensivi. Non è escluso che siate voi a essere spinti a confidarvi con qualcuno, aprire il cuore con sincerità e ciò permettervi di approfondire la relazione. Su un altro piano: evitate che gli obiettivi diventino un chiodo fisso. Anche se l’ambizione è ammirevole, l’equilibrio è tutto. Amore: in coppia, a volte è bene fare delle concessioni. Muovetevi in questo senso e fate leva sul vostro senso dell’umorismo. Soli: anche se una persona vi intriga, insieme vivete dei momenti di passione, per il momento non volete impegni.

Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento state rimboccando le maniche per raggiungere degli obbiettivi, il desiderio è quello di “vincere” a tutti i costi. Con l’aspetto Venere-Plutone, tuttavia assicuratevi che perseguire ciò che desiderate non comporti un prezzo alto da pagare nelle relazioni o di sgomitare eccessivamente al punto di calpestare le persone nel tentativo di ottenerlo. Rilassatevi e abbiate fiducia in voi stessi e negli altri: è sicuramente l’opzione migliore per progredire. Amore: in coppia, è una giornata in cui siete permalosi: mantenere l’armonia con il partner dipenderà soprattutto da voi. Soli: cercate di stringere nuove relazioni ma con persone sincere e affidabili. Stop a chi è superficiale. Meritate di essere felici!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Voglia di vivere nuove esperienze? Che si tratti di una partenza pianificata o di un’avventura improvvisata, il viaggio sarà un catalizzatore di crescita. La curiosità sarà la vostra bussola e mentre andrete oltre la vostra zona di comfort vi garantirete splendidi momenti. Al contempo, chi vi circonda vi giudica efficienti, aperti al cambiamento e a nuove idee. Sfruttate questa buona impressione che gli altri hanno di voi per chiedere ciò che desiderate! Amore: in coppia, avvertite un grande desiderio di dolcezza. Allora, iniziate per primi voi a dare prova di tenerezza e il partner sicuramente sarà pronto a ricambiare…Soli: attenzione a idealizzare una persona poiché in seguito potreste rimanere delusi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’aspetto Venere-Plutone, preparatevi ad avere conversazioni importanti: la sincerità è una vostra alleata ma va gestita con attenzione. Sebbene possa districare i nodi, potrebbe anche mettere a dura prova i legami. Considerate il punto di vista degli altri poiché l’empatia può essere d’aiuto a comprenderli. Le vostre parole hanno potere dunque utilizzate per appianare le divergenze o eventuali fratture. Con un dialogo attento rafforzerete le relazioni importanti. Amore: in coppia, sfruttate il fascino a tutto campo e il partner vi dedicherà numerose piccole attenzioni. Soli: butterete nel cassonetto la timidezza e vi lancerete con sicurezza su un sito di incontri. Farete colpo, nessuno saprà resistervi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere ansiosi di risolvere un problema, soprattutto se sono in gioco le emozioni. Che si tratti dell’ambito professionale o personale, è indispensabile avere la massima chiarezza mentale. Adottate un approccio analitico e con pazienza collegate tutti gli elementi, Le risposte spesso emergono quando si smette di controllare la situazione. Al contempo, una conversazione con un amico fidato potrebbe essere molto utile ad avere una nuova prospettiva. Amore: in coppia, dite no alle provocazioni o a voler imporre a tutti i costi la vostra volontà, il partner potrebbe avere reazioni poco piacevoli. Soli: oggi sembrate preda di dubbi e tormenti. Che succede, chi vi attrae non lancia più segnali?

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se ultimamente vi sentite stressati, il lavoro vi impegna parecchio, con Venere in Ariete in buon aspetto a Plutone in Acquario, il desiderio di apportare dei cambiamenti nello stile di vita, è fortissimo e potreste aver voglia di fare una vera e propria rivoluzione. Avete il coraggio necessario per liberarvi da tutto ciò che è ormai superato, vi sentite pronti a rinnovare il programma quotidiano. Al contempo, oggi potrebbe entrare a sorpresa una somma o ricevere un regalo! Amore: in coppia, è una giornata in cui nel lavoro sarete parecchio impegnati ma con la Luna in Pesci la notte sarà tutta vostra. Soli: potrebbe esserci un incontro: se penserete che sia la persona giusta, a parlare sarà l’istinto.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui se volete davvero qualcosa, insisterete finché non la otterrete. Con il buon aspetto Venere-Plutone, quel “qualcosa” diventerà un chiodo fisso, non penserete ad altro finché non sarà vostro. E se ciò dovesse comportare di essere ultra-persuasivi, non esiterete. Atteggiamento che vi spronerà a dare il massimo.Il transito rappresenta un eccellente momento per i contatti, le negoziazioni, il rinnovamento, all’occorrenza, di una relazione. Amore: in coppia, non è una giornata all’insegna del romanticismo ma farete in modo che il partner non si senta trascurato/a. Soli: è un sabato in cui vi piacerà sperimentare il fascino, tanto per gratificare il vostro ego. Il che fa sempre bene.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone, potreste essere spinti a voler controllare qualsiasi situazione. Evitate, non potete pretendere di fare tutto, cercate di rilassarvi. Essere presenti ovunque, dare il meglio può scatenare l’ansia da prestazione, far nascere dei dubbi e impedire il progresso. State un po’ per conto vostro in santa pace così da ricaricare le batterie e ritrovare l’equilibrio. Il transito è anche eccellente per eliminare dalla casa oggetti che non usate più. Amore: in coppia, bei momenti a due che vivrete con grande intensità. Con il partner c’è sempre tanto amore e complicità. Soli: un sms o una telefonata dalla persona che vi attrae, vi rassicurerà sui sentimenti che prova per voi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone, siete spinti a chiarire una situazione. Tenete presente che ciò che direte oggi avrà un forte impatto: le vostre parole avranno il potere di offendere o sanare un dissidio dunque usatele con saggezza. Prima di esprimervi contate fino a dieci così da dire ciò che volete in modo diretto ma gentile. Non dovrete ovviamente edulcorare la verità ma allo stesso tempo cercare di fare in modo che l’altro non si senta aggredito. Amore: in coppia, tanta tenerezza, tante prove d’amore ma la passione sembra dormire tra le braccia di Morfeo. Soli: potrebbe esserci un incontro ma muovetevi con prudenza: cercate di approfondire la conoscenza con il potenziale partner.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Venere-Plutone annuncia che numerose opportunità potrebbero essere a portata di mano e scatenare il vostro entusiasmo. Al contempo potreste avvertire la pressione dovuta al programma quotidiano che impegna parecchio del vostro tempo. Tuttavia se ritenete che l’offerta di un progetto sia allettante, apportando alcune modifiche alle vostre priorità potrebbe dare il margine di manovra necessario per accettarla, iniziare e fare un ottimo lavoro. Amore: in coppia, se dovete affrontare qualche problema vi ponete le domande giuste ma sarete poco indulgenti (con voi stessi e il partner). Soli: occhio a giocare su più fonti contemporaneamente: rischiate di rimanere a mani vuote!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un’idea che fino a ieri pensavate fosse brillante oggi vi sembrerà complessa, difficile da concretizzare. Con il buon aspetto Venere-Plutone, cercate di fidarvi dell’istinto: se vi dice di andare avanti, seguitelo poiché nonostante le difficoltà avrete successo. Evitate di vedere problemi e ostacoli dove non esistono! Non dovete demordere ma andare avanti con tenacia poiché strada facendo tutto sarà più chiaro e sarete sempre più vicini al raggiungimento del vostro obbiettivo. Amore: in coppia, offrite al partner dei piccoli gesti romantici che lo renderanno felice! Ad esempio un regalino o una tenera lettera d’amore. Soli: incontrate nuove persone: ad attendervi c’è una bella storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dubitare di se stessi è normale anzi, in alcune circostanze è un atteggiamento sano. Quando dubitate delle vostre azioni, applicate una dose di scetticismo alle decisioni e contribuite a perfezionarle. Fortunatamente, ogni dubbio oggi verrà spazzato via. La giornata sarà piena di segnali positivi che vi faranno capire che avete imboccato la giusta direzione, nonostante ciò che potrebbero dire gli altri, ovvero fare delle critiche. Non ascoltate, andate avanti! Amore: in coppia, la relazione trova un ottimo equilibrio, siete sulla strada giusta per ottenere grandi soddisfazioni da condividere con la persona amata. Soli: lanciate un invito alla persona che vi attrae, pianificate un incontro romantico!