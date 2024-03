L’oroscopo del 6 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La mancanza di motivazione potrebbe impedirvi di fare passi avanti riguardo a un progetto o un obbiettivo, pur sapendo che è positivo e migliorerà il vostro futuro. Con la Luna in Capricorno in buon aspetto con Mercurio e Nettuno in Pesci, oggi potreste avere dei dubbi. Ma una volta che rifletterete a fondo sulla questione vi renderete conto che le vibrazioni astrali creano confusione e se permetterete che prendano il sopravvento, potrebbero sabotare i vostri sforzi. Tiratevi su, andate avanti con sicurezza! Amore: in coppia, oggi non avete molte idee per movimentare la relazione. L’importante è essere presenti e trascorrere del tempo con la dolce metà. Soli:con chi vi attrae, rischiate di essere invadenti.. Cercate di capire se la storia può durare o se è solo un capriccio.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Evitate di credere a tutto vi dicono, controllate qualsiasi informazione: con i passaggi odierni, le persone che vi circondano pur senza avere cattive intenzioni, potrebbero sbagliare. Ciò vale anche per quello che leggete online o per qualsiasi offerta che promette un successo immediato. Su un altro piano: se in questo momento il lavoro è motivo di frustrazione, cercate di andare oltre. In che modo? Guardando tutto ciò che avete realizzato e tutto ciò che farete nel vostro percorso professionale. Amore: in coppia, fedeltà e sincerità sono le carte vincenti della vostra relazione, insieme siete felici! Regalatevi una cenetta romantica. Soli: una persona che corrisponde perfettamente al vostro ideale, avanza verso di voi, forse già la conoscete. Guardatevi intorno, aprite gli occhi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non è la giornata giusta per parlare degli affari degli altri: potreste infatti rivelare qualcosa che un amico o un collega preferirebbe non rivelare. L’aspetto della Luna con Nettuno indica che oggi alcuni segreti potrebbero uscire allo scoperto e ciò avere un effetto boomerang, riflettersi negativamente su di voi. anche se dovesse accadere per sbaglio. Se desiderate rimanere in buoni rapporti con una persona non sarebbe saggio mettere a repentaglio la vostra relazione. Per cui, acqua in bocca, per oggi cautela. Amore: in coppia, siete la roccia su cui il partner può appoggiarsi e viceversa. Coccolate la relazione, create momenti unici da ricordare insieme! Soli: a sorpresa, gli amici o i colleghi potrebbero presentarvi una persona con cui scatterà una passione intensa. Sarà amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ il momento di dare il massimo riguardo a un progetto o un obbiettivo personale o di lavoro. Non rimandate troppo a lungo poiché in seguito rischiate di rinunciare. Seppure in buon aspetto, la Luna e Nettuno scatenano confusione e potreste decidere che non ne vale la pena, quando invece è esattamente il contrario. Se avete l’esperienza, le competenze, le qualità, dovete trasformare in realtà quanto avete in mente. Non dovete perdere questa bella occasione, lanciatevi senza esitare! Amore: in coppia, di tanto in tanto cercate di fare un regalino al partner. Sembra una cosa ovvia, ma è sempre utile un piccolo promemoria. Soli: un flirt a sorpresa potrebbe trasformarsi in una storia. Se dunque siete pronti a vivere una relazione stabile non abbiate timore a rompere il ghiaccio.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Cautela nelle finanze: potreste rimanere coinvolti in un progetto poco chiaro o una persona spingervi ad acquistare qualcosa di cui in seguito vi pentirete. Di solito siete molto astuti ma se oggi qualcuno dovesse offrire qualcosa che desiderate veramente, potreste agire impulsivamente e commettere un errore. Prendete del tempo per capire bene la situazione. Se la persona è seria, onesta e non ha intenzione di rifilarvi un bidone, aspetterà la vostra decisione. In ogni caso, ignorate chiunque tenti di mettervi fretta. Amore: in coppia, oggi avete idee piccantine, non vi mancherà di sicuro l’immaginazione. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Soli: gli aspetti odierni accendono le emozioni, avete voglia di trovare qualcuno con cui stare insieme per sempre oppure… anche per una sola notte.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se pensate di dover risolvere con urgenza un problema o prendere una decisione di tipo personale o di lavoro, rimandate. Le vibrazioni astrali odierne non vi dotano di sufficiente chiarezza, vi è difficile vedere le situazioni in modo realistico per cui non date nulla per scontato. Ciò non riguarda soltanto voi ma al contempo chi vi circonda, amici, colleghi o familiari evitate di chiedere e seguire dei consigli e opinioni poiché rischiate di commettere un errore da cui potrebbe essere difficile tornare indietro. Amore: in coppia, avete intenzione di migliorare il dialogo, sottolineando anche gli aspetti positivi della relazione. Atteggiamento che vi permetterà di risolvere eventuali difficoltà. Soli: riguardo ai nuovi incontri vi sentite un po’ indifesi, forse per paura di ricominciare da capo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questo momento la routine vi sembra più che noiosa per cui avvertite il forte bisogno di qualcosa che accenda il vostro interesse, la curiosità e la creatività. E’ una giornata in cui avete la possibilità di vedere le situazioni sotto una nuova luce e fare qualcosa di diverso, in un modo inedito. Non è giusto rimanere intrappolati nel solito quotidiano, per cui chiedetevi quali sono i settori che hanno bisogno di una ventata di freschezza, cercate di capire cos’è che vi permetterà di ricaricare le energie. Amore: in coppia, la routine vi pesa e vorreste cambiare le cose, ma vi sentite un po’ bloccati. Non è un problema. Parlando con il partner troverete la soluzione. Soli: negli affari di cuore, oggi i pianeti non annunciano incontri entusiasmanti che potrebbero cambiare il corso della vita affettiva.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui gli amici cari vi daranno prova tangibile del loro sostegno e dall’affetto. Lasciatevi andare, vivete pienamente queste belle emozioni ed esprimete senza timore quanto tenete a loro né di appoggiarvi alle persone che vi tirano sempre su di morale! Al contempo, è un ottimo mercoledì per apportare un cambiamento al vostro stile di vita. Non dovete fare una rivoluzione, ad esempio iniziate a sperimentare un’idea per vedere se funziona e procedete passo dopo passo. Amore: in coppia, con uno sguardo, un bacio o una dolce carezza, riaccenderete la fiamma del desiderio e dell’amore! Soli: oggi siete irresistibili, gli sguardi di chi vi circonda sono puntati su di voi! Conquisterete e vi innamorerete. A quanto pare siete pronti per una nuova storia!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Acquario vi spinge a movimentare la vita sociale, a entrare in contatto con le persone, ad ampliare la cerchia degli amici e comunicare ma i passaggi astrali odierni potrebbero farvi tacere su qualcosa di cui dovreste invece parlare. Se un problema è arrivato al culmine, cercate di confidarvi con qualcuno che può essere d’aiuto. Potrebbe offrire delle strategie e punti di vista che vi metteranno in grado di semplificare la gestione di una questione complessa. È sicuramente meglio che provare a fare tutto da soli. Amore: in coppia, siate creativi, sorprendete il partner, cambiate qualcosa nel quotidiano e nella relazione: renderà felici entrambi. Soli: cercate di stringere nuove conoscenze, di uscire dalla zona di comfort o, volendo, navigare in Internet. L’amore vi aspetta!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’aspetto odierno Luna-Nettuno è insidioso, indica che una persona potrebbe essere poco chiara, dare messaggi contrastanti che scateneranno la vostra frustrazione. Evitate di avere fretta e partire in quarta. Per prendere una decisione, soprattutto se è importante, l’altro potrebbe aver bisogno di tempo per riflettere. La cosa migliore è aspettare domani, quando otterrete una risposta utile dalla persona e riguardo alla questione avrete dunque molta più chiarezza. Amore: in coppia, a prendere le decisioni spesso siete voi e il partner vorrebbe che le cose cambino. E oggi lascerete che a decidere sia lui/lei. E’ un atteggiamento positivo e giusto. Soli: una persona vi corteggerà in modo romantico e tra voi scatteranno belle emozioni. Nei prossimi giorni non penserete ad altro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Essere generosi e altruisti – come sempre – con chi vi circonda o impegnare le vostre energie in un progetto oppure per fare qualcosa di piacevole solo per voi? Potreste sentirvi in colpa per aver messo voi al primo posto e oltretutto non è una scelta scontata poiché un lato della vostra personalità desidera rendere sempre felici le persone care. Eppure dedicarvi a un hobby che vi appassiona o ritagliare del tempo per puro piacere personale potrebbe permettervi di ricaricare le energie, offrire una sferzata di vitalità! Amore: in coppia, rischiate di arrabbiarvi per piccole cose, ma per fortuna correggerete rapidamente il tiro. Niente stress e il partner apprezzerà. Soli: nuovi incontri romantici, siete simpatici, il potere di seduzione al top! Sfruttatelo anzi abusatene senza moderazione!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete intenzione di collaborare con altre persone per dare il via a un progetto? In questo caso dovrete essere più disponibili e condividere alcune informazioni che preferireste mantenere private. I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a essere molto cauti e riservati mentre al contrario sarebbe meglio parlare liberamente e non preoccuparvi che gli altri possano utilizzare le vostre idee per il proprio tornaconto. In assenza di fiducia, i vostri piani potrebbero non funzionare, il che sarebbe un vero peccato. Amore: in coppia, circola un’atmosfera sensuale ricca di emozioni, la relazione sta per avere una svolta epocale. Soli: se negli affari di cuore vi sentite delusi, pensate non accadrà nulla, il destino potrebbe sorprendervi. L’amore spesso arriva proprio quando meno ce l’aspettiamo.