L’oroscopo del 7 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La splendida congiunzione Luna-Venere nel vostro segno vi dota di grande fascino, sicurezza in voi stessi ed è il momento ideale per stabilire nella vita sociale relazioni più profonde e più forti. I vostri nuovi e vecchi amici possono offrire informazioni preziose, un valido sostegno e ciò potrebbe essere d’aiuto in questa fase di crescita e cambiamento. Coltivate i rapporti, il transito è un’occasione d’oro per vincere delle sfide e intraprendere nuovi progetti e collaborazioni. Amore: in coppia, tutto procede a meraviglia! Prendete la vita come viene, nessun litigio all’orizzonte, c’è un ritorno all’equilibrio. Soli: i pianeti oggi vi spingono a rischiare, volete cambiare il vostro status! Un incontro potrebbe avvenire in un luogo insolito. Darete il meglio!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: dopo una settimana di lavoro impegnativa potreste avvertire il bisogno di rilassarvi, stare un po’ per conto vostro, non ultimo per elaborare le emozioni. Al contempo, se avete dei problemi da risolvere o bisogno di una mano potreste finalmente mettere a tacere l’orgoglio e avere il coraggio di chiedere alle persone – amici o familiari – il supporto che vi occorre. Saranno al vostro fianco! Amore: in coppia, con il partner divertitevi a giocare un po’ al gatto col topo! Umorismo, preliminari, divertimento e giochi erotici miglioreranno l’intesa! Soli: vi piacerà flirtare, socializzare e prendere l’iniziativa! Sfruttate la determinazione per chiedere un appuntamento a chi vi attrae e che ricambia

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Pronti a liberarvi del passato? In questo caso, sarete in grado di fare spazio a un nuovo inizio e a nuove possibilità. È tempo di eliminare radicalmente ciò che non vi serve più, ha fatto il suo tempo, poiché aprirete la strada a un futuro più appagante. E’ una domenica inoltre, cui nuove persone, idee e opportunità cattureranno la vostra attenzione e vorrete approfondire, partire verso nuove avventure che vi permettano di fare dei progressi personali e di lavoro. Amore: in coppia, nel corso della giornata, inviate sms bollenti al partner o lanciate una conversazione piccantina: preparerete una serata hot! Soli: potreste avere un incontro a sorpresa, soprattutto se siete in viaggio o aperti a qualcuno diverso dal solito tipo che scegliete.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete vi rende ottimisti, accende la vostra ambizione, è una giornata in cui avrete parecchie idee imprenditoriali brillanti che si riveleranno redditizie e vi porteranno al successo. Grazie alla creatività e alla visione strategica e non ultimo alla forza di volontà, avete le carte in regola per trasformare i sogni in realtà e imboccare la direzione giusta. Lavoro o vita privata, dovete temere di esprimervi: la fortuna è al vostro fianco e non vi molla! Amore: in coppia, bella giornata per godervi la vita e le gioie dell’amore insieme alla dolce metà! Parlerete di trasformazioni importanti e positive! Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che fa parte del lavoro o della cerchia delle amicizie. Siete in forma e attraenti!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il passato può essere la chiave del vostro futuro, dunque oggi guardate indietro e riflettete. Ricordate quando eravate entusiasti della vostra vita, del percorso che avevate imboccato? La passione è ancora lì. Dovete soltanto scavare in profondità per ritrovarla. Chiamate un amico simpatico che non vedete da un po’ o dedicate del tempo extra alle persone care: tornare in contatto con chi e cosa conta veramente sarà gratificante e vi permetterà di rigenerare le energie. Amore: in coppia, lanciate degli sguardi sensuali alla dolce metà, sussurrate al suo orecchio le vostre fantasie più piccantine. Rilanciate l’eros! Soli: avete lo slancio giusto per divertirvi, socializzare e flirtare! Sfruttate questa energia per prendere l’iniziativa e corteggiare chi vi attrae.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete accende il vostro ottimismo, è una giornata in cui siete motivati più del solito a raggiungere con coraggio i vostri obbiettivi! Al contempo è un buon momento per socializzare, entrare in contatto con persone stimolanti e provare nuove esperienze. Questo ottimo transito, lavoro o vita personale, vi permette inoltre di prendere decisioni giuste su chi e come impegnare le vostre energie così da evitare inutili perdite di tempo. Amore: in coppia, bella giornata per innamorarvi – di nuovo – della dolce metà. I passaggi astrali accendono il desiderio e nell’eros prenderete l’iniziativa! Soli: scambiate dei dolci messaggi con chi vi corteggia o meglio ancora uscite e socializzate per incontrare una persona nuova.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questo momento le vostre relazioni nella vita sociale, attraversano un cambiamento: potreste essere interessati a frequentare alcune persone più di altre. E’ normale, dunque non dovete sentirvi in colpa se all’improvviso desiderate trascorrere più tempo con una nuova conoscenza. Non state scegliendo una persona anziché un’altra. State semplicemente esplorando nuovi modi di stare con chi vi circonda, desiderate ampliare gli orizzonti. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione. Insieme, siete più appagati che mai! Tornano la complicità e il desiderio. Soli: un incontro inaspettato imprime una svolta nella vostra vita affettiva. Non è escluso il ritorno con un/a ex. Oggi i pianeti ascoltano i vostri desideri.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Venere, è una domenica in cui potete affrontare qualsiasi argomento con grande leggerezza. E’ il momento ideale per dare il via a conversazioni sincere con le persone care, saranno d’aiuto a migliorare la vita familiare e a rafforzare i legami. Con questo transito potreste anche risolvere con successo una questione domestica o finanziaria oppure apportare in casa alcuni piccoli cambiamenti così da renderla ancora più confortevole. Amore: in coppia, c’è il gran ritorno della passione e riscalda la vostra unione. Questo forte desiderio riaccende la voglia di vivere e di amare! Soli: sicurezza, sex appeal e fascino al top! Saranno in parecchi oggi, a perdere la testa ma qualcuno conquisterà il vostro cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Ariete, è il momento ideale per promuovere le vostre idee e al contempo dare il via ad alcuni cambiamenti nello stile di vita. Siete pronti a condividere il vostro entusiasmo e la creatività con chi vi circonda? Apportando alcune modifiche al programma quotidiano diventerete ancora più produttivi. Sfruttate gli attuali transiti positivi e raggiungerete con grande sicurezza in voi stessi il successo nelle attività personali e professionali. Amore: in coppia, c’è il rilancio dell’amore, della relazione! Divertitevi insieme e lasciate alle spalle eventuali preoccupazioni. Soli: siete pronti a vivere una storia romantica e passionale. Un incontro metterà sottosopra il cuore: il vostro e quello dell’altro/a.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è una splendida domenica per ospitare gli amici più cari per un pranzetto. La loro compagnia o quella dei familiari oggi sarà fonte di benessere. che sarà per te fonte di benessere. Con Mercurio retrogrado in Ariete, potreste anche rivedere alcuni parenti o amici con cui non vi frequentate da un po’ di tempo. Su un altro piano: esaminate il potenziale che c’è nelle nuove idee. Amore: in coppia, sfruttate l’energia speziata di questa giornata per esprimere i desideri erotici e sedurre come se non ci fosse un domani! La dolce metà vi seguirà. Soli: potrebbe arrivare un sms di una persona oppure un invito da parte di qualcuno conosciuto da poco e che è interessato a voi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete, indica che è il vostro momento di brillare e mostrare il vostro talento, di mettervi con sicurezza in voi stessi sotto i riflettori. E’ una domenica in cui circola entusiasmo: la comunicazione è al top ed è possibile che nei prossimi giorni ci siano notizie positive, sarete pronti a concretizzare idee e progetti! Al contempo, nelle finanze potrebbero presentarsi delle buone opportunità del tutto inattese. Saprete quali cogliere al volo. Amore: in coppia, grandi effusioni, sulla relazione splende il sole! L’amore è sempre presente, la passione è forte, l’eros al top. Soli: il cuore batterà forte per una persona conosciuta di recente. E’ il ritorno delle farfalle nello stomaco, sarete euforici! Con l’altro/a riscoprirete la gioia di vivere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Venere in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: se, ad esempio, state riorganizzando la casa, probabilmente comporterà degli acquisti – in ogni caso tenendo sempre d’occhio il budget – che vi permetteranno di mettere ordine e ottenere il comfort. Questo transito rappresenta il momento giusto per sbarazzarvi con determinazione di vecchi oggetti ormai inutili. e ciò vi permetterà di far entrare nell’abitazione delle energie rivitalizzanti! Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro fascino magnetico. E’ una giornata magica per lanciarvi insieme nel vortice dell’amore e del desiderio. Soli: una storia d’amore è all’orizzonte. L’altro/a sarà attratto dalla vostra forza e dal vostro fascino.