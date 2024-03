L’oroscopo del 7 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete dotati di fascino più che sufficiente per ottenere ciò che desiderate, avete soltanto bisogno di qualcuno pronto a dare una mano. Chiedete! Nella maggior parte dei casi, le persone si sentono lusingate quando chiedete loro un aiuto, dunque se avete necessità, non ce la fate a svolgere tutto da soli, cercate di capire chi può essere pronto a sostenervi. Sicuramente una persona ha notato che avete difficoltà ma per timore di offendervi non si è fatta avanti. Sta solo aspettando una vostra richiesta: che aspettate? Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Fate attenzione dunque a ciò che direte. Lasciate spazio alla gentilezza, senso dell’umorismo e tenerezza! Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda…

Toro (22 aprile-20 maggio)

Anche se le persone, vita privata o lavoro, nei vostri confronti sono ben intenzionate oggi prendete con le pinze ciò che diranno, compresi consigli e opinioni poiché potrebbero esserci dei messaggi confusi. E anche se non si tratta di nulla di personale rischiate di farvi coinvolgere in una situazione che non porterà da nessuna parte. Se avete in ballo un progetto, avrete più successo lavorando per conto vostro. Cercate solo di non mettervi sotto pressione fissando scadenze o aspettative decisamente poco realistiche. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi. Evitate di scatenare malintesi e se dovesse accadere, cercate di rimediare. Soli: la Luna in Acquario vi rende poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento, la cosa migliore sarebbe quella di rimandare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui sarete tentati di prestare attenzione solo ai compiti e ai progetti più soddisfacenti ma non è una buona strategia a lungo termine. Alla fine dovrete affrontare ciò che avete trascurato dunque puntate all’equilibrio e alternate la vostra attenzione. Evitate di concentrarvi troppo su una persona o un’idea. Al contempo, occhi aperti: se qualcosa che vi propongono o vi offrono vi sembra poco chiara, non vi convince, evitate di lasciarvi coinvolgere. Intorno a voi potrebbero circolare persone prive di scrupoli, pronte a manipolarvi. Amore: in coppia, potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Ne parlerete ma non è detto che oggi chiarirete. Soli: forse siete innamorati di una persona ma la situazione va avanti al rallentatore. Per oggi è molto difficile che riuscirete a trovare una soluzione.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La giornata inizia in modo tranquillo ma con il trascorrere delle ore tra voi e un amico o un conoscente potrebbe esserci tensione. Potrebbe desiderare qualcosa da voi che non avete intenzione di dare. Il modo migliore per gestire questo conflitto è essere totalmente chiari su ciò che non siete assolutamente disposti a fare e al limite sbarazzarvi di questa persona invadente. Evitate di inviare messaggi ambigui e anche in futuro vi eviterete molti grattacapi. Al contempo è il giovedì ideale per portare avanti uno dei vostri progetti. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è un giovedì favorevole all’incontro con il grande amore. Ma l’appuntamento è solo rimandato. Nel frattempo, non è escluso un flirt intrigante.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Una persona potrebbe proporvi un’opportunità, ne parlerà in modo tale al punto che penserete sia imperdibile e sarete tentati di accettare. E a meno che non facciate qualche ricerca approfondita non lo saprete e potreste entrare in azione quando ormai sarà troppo tardi per tirarvi indietro. Non date per buone le parole di qualcuno poiché potreste cadere in un trappolone. La cosa migliore è esaminare nel dettaglio. Può trattarsi, certo, qualcosa di brillante ma non date per scontato che sia un vero diamante! Potrebbe non esserlo affatto. Amore: in coppia, oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner avrà difficoltà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore nonché l’ottimismo sono latitanti. E’ un giovedì in cui non c’è spazio per l’amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Evitate di fare promesse o impegnarvi in qualcosa anche se pensate che nulla potrebbe andare storto. Con l’ormai prossima congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci, già da oggi potreste provare una grande sicurezza in voi stessi, salvo in seguito scoprire che era infondata. Ciò che eravate certi di poter mantenere, nei prossimi giorni vi renderete conto che è impossibile e fare un magra figura. Rimandate alla prossima settimana, quando l’aspetto astrale si sarà allontanato: potrete decidere il da farsi senza ritrovarvi in situazioni imbarazzanti. Amore: in coppia, la relazione funziona perfettamente, questa giornata vi permette di rispettare con serenità la reciproca voglia di libertà. Darete nuovo slancio all’unione. Soli: negli affari di cuore l’atmosfera è vivace, originale. Desiderate un incontro emozionante? Dovete solo guardarvi intorno!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni potrebbe emergere qualcosa che aprirà la strada a una riconciliazione o alla possibilità di risolvere una questione una volta per tutte. Se volete dare a una persona potrebbe trattarsi di un amico o un collega – una seconda possibilità, una chiacchierata potrebbe dare il via a una comprensione più profonda. Oppure potreste semplicemente accettare il fatto che non dobbiamo avere tutti le stesse idee e dunque andare oltre. In un modo o nell’altro potreste accorciare le distanze tra voi e l’altro e ritrovare l’intesa. Amore: in coppia, siete appagati dalla relazione, non volete cambiare nulla! A voi poco importa delle regole e delle prove, andate avanti alla grande! Soli: questo giovedì la scelta è vostra. Probabilmente volete essere voi a lanciare inviti ed è una mossa giusta: conquisterete con un solo sguardo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avere dei dubbi è legittimo e chiedere è necessario per migliorare una situazione. Non dovete dunque tacere se vedete che in un progetto o in un compito ci sono dei problemi. In questo momento nulla è come sembra e chiunque affermi di essere in grado di risolvere il problema, si inganna. Fate alcune domande mirate e dimostrerete velocemente che ha torto. Anche se dovesse trattarsi di una persona che conta, ad esempio il boss, non dovete aver paura di parlare. Anzi, sottolineando l’errore all’altro farete un favore. Amore: in coppia, In coppia: l’amore nei confronti del partner è intenso, c’è passione. Che aspettate a organizzare una serata intima romantica? Soli: avete le carte in regola per conquistare. In ogni caso evitate di prendete troppo a cuore i commenti e/o il giudizio degli altri. E’ solo una perdita di tempo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una conversazione divertente con un amico o un collega cambierà il vostro stato d’animo, vi spingerà a essere ottimisti. Le battute e il senso dell’umorismo dell’altro potrebbero essere anche d’aiuto a vedere una situazione da una prospettiva completamente diversa, più positiva e ciò fare la differenza. La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci se è vero che il lavoro oggi non è una priorità è altrettanto vero che è il transito perfetto per riflettere su qualsiasi progetto domestico o riguardante l’eventuale ristrutturazione della casa. Amore: in coppia, non è chiudendo la dolce metà nella vostra torre d’avorio che vi amerà di più. L’amore è anche rispetto per la libertà, l’indipendenza e l’autonomia dell’altro. Soli: le vostre parole sono dolci come il miele e alcune api voleranno intorno a voi per conquistare il vostro cuore…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno, oggi o nei prossimi giorni potreste chiedervi perché avete dato qualcosa per scontato visto che ora vi sembra traballante e persino inaffidabile. Potrebbe trattarsi di un accordo, un progetto pianificato o una relazione che vi ascia perplessi. Evitate di prendere iniziative impulsive e invece osservate come evolvono le situazioni. Con questo transito potreste essere spinti a essere più aperti sul posto di lavoro, ad ascoltare i colleghi, eventualmente condividere con sincerità i rispettivi problemi. Amore: in coppia, non è da voi ma oggi potreste immaginare una relazione diversa e degna di una fiaba. Ma le favole non esistono, non dimenticatelo. Soli: evitate di fantasticare su un ideale maschile o femminile che in realtà non esiste. Fate attenzione a non entrare nella pericolosa spirale del perfezionismo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Giove in Toro, oggi volete compiacere chi vi circonda, siete persino disposti a fare dei sacrifici per accontentarle ma rischiate di fare promesse eccessive che in seguito non potrete mantenere. Invece di rispondere a una richiesta con un baldanzoso “sì” andate sul sicuro e dite “vedrò cosa posso fare al riguardo”. Meglio far aspettare le persone un giorno o due per far sapere cosa avete deciso anziché, in seguito, piantarle in asso. Soprattutto perché gli altri vi considerano affidabili. Amore: in coppia, nella relazione c’è sincerità, affetto e tenerezza. Mostrate apertamente e reciprocamente i vostri sentimenti. Soli: se avete intenzione di dichiarare ciò che provate a chi vi attrae, lo farete in modo irresistibile. L’altro/a cederà al vostro fascino. Giornata romantica, nascerà una storia d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui non sarebbe saggio essere molto critici nei confronti di chi vi circonda, dunque evitate di dispensare consigli e opinioni. soprattutto se sapete che all’altro non piacerà ascoltare ciò che direte. Ego delicato a parte, potrebbero non apprezzare le vostre parole negative. Se dunque oggi sentite che è impossibile esprimervi con tatto chiedete a qualcun altro di parlare al posto vostro. Ne varrà la pena, nessuno avrà motivo di sentirsi offeso. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di sottolineare i difetti del partner. Fate pure, se proprio volete ma non dimenticate di complimentarvi per le sue qualità. Soli: è il discorso di cui sopra: cercate di essere meno critici e più indulgenti con le persone che incontrate. D’altra parte, sapete bene che nessuno è perfetto, nemmeno voi… Più leggerezza sarà la benvenuta!