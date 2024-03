L’oroscopo del 8 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella giornata per vivacizzare la vita sociale, godere della compagnia degli amici o partecipare alle riunioni di un club, di un gruppo, di una organizzazione. Condividete le vostre speranze, i sogni per il futuro perché qualcuno potrebbe dare dei consigli utili per concretizzare quanto avete in mente. In generale, in questo momento più evitate la routine, meglio sarà: avvertite infatti il forte bisogno di provare nuove sensazioni e non sono di certo le solite abitudini a offrirle. Amore: in coppia, la vostra tendenza odierna è chiedere molto e a concedere poco. Ma è attraverso la condivisione, la solidarietà e la gentilezza che si mantiene l’armonia. Soli: negli affari di cuore è tempo di entrare in azione: gli incontri odierni favoriscono l’amore!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è da voi ma in questo momento per quanto riguarda tenere traccia delle spese, rischiate di diventare un po’ pigri. Occhio, in questo modo prima che ve ne rendiate conto sarete stressati a causa delle spese vive. Fate un favore a voi stessi e oggi esaminate il budget. Avete le energie giuste che vi permettono di concentrarvi e sarete in grado di individuare le aree in cui apportare cambiamenti indolori (ma redditizi). Amore: in coppia, voglia di uscire di casa per trascorrere con il partner una serata romantica. Soli: se di recente siete stati poco motivati, oggi ritroverete il desiderio di uscire, stringere nuove conoscenze, fare nuovi ed entusiasmanti incontri. Anche se l’amore ancora non bussa alla vostra porta, siete sicuri che ora tutto andrà meglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Quando si tratta degli obbiettivi riguardanti il lavoro, la carriera, non dovete aver paura di sognare in grande! I passaggi odierni vi rendono ultra creativi e al contempo vi mettono in grado di definire delle strategie realistiche utili a concretizzare quanto avete in mente. Avete dunque la possibilità di piantare il seme di un progetto che avete a cuore, partire su una base solida: otterrete sicuramente ottimi risultati. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi spingono a isolarvi dal resto del mondo per vivere momenti splendidi con il partner. Non dovete sentirvi in colpa, non c’è nulla di male nel farvi del bene. Soli: potreste avere la possibilità di dare il via a quella che sarà una bella storia d’amore. Non ha dunque senso erigere barriere prima ancora di iniziare.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui dovreste evitare di interagire, anche online, e non cadere nel trappolone dalla provocazione, state alla larga da chi capite che è in cerca di una lite. Non dovete farvi coinvolgere in situazioni che tendono a scatenare forti emozioni e turbamento. Desiderate e meritate una giornata tranquilla, senza scossoni. Su un altro piano: siete nella posizione ideale per riflettere sul futuro e sull’impatto che potrebbero avere al riguardo le vostre scelte. Se siete in cerca di un impiego, lo troverete! Amore: in coppia, alcuni eventi esterni possono sconvolgere positivamente il quotidiano. Forse una sorpresa preparata con cura dalla dolce metà? Soli: una persona vi corteggia: voi decidere se volete impegnarvi seriamente o vivere soltanto un flirt.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Seguite la vostra creatività, l’immaginazione ma fate attenzione a non superare il confine che vi allontana dalla realtà. Potreste entrare in conflitto con una persona testarda o ritrovarvi in una situazione di lavoro che non è pianificata.in modo adeguato. Riflettete bene prima di agire, altrimenti potreste perdervi in un mondo di sogni a occhi aperti in cui non vedete alcuna via d’uscita. Focalizzate invece la vostra attenzione sugli aspetti positivi della situazione e tutto funzionerà. Amore: in coppia ,il desiderio di avventura può insinuarsi nella relazione. Come far durare l’amore in un quotidiano a volte pesante? Riflettete per trovare delle soluzioni! Soli: rispettate le tappe di una conquista. Andando troppo veloci rischiate di commettere un errore

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un venerdì in cui le energie sono al top e siete intenzionati a mettere il turbo! Tenete presente che va bene lavorare sodo, impegnarvi al massimo ma se avete mille cose da svolgere non è il momento di fare acrobazie per portare avanti tutto. Pur impegnandovi con il solito zelo, cercate di semplificare il programma della giornata e stabilire delle priorità: vi renderete più facile la vita e sarete molto più produttivi! Amore: in coppia, il partner rende armonioso il vostro quotidiano, è d’aiuto a non lasciarvi fagocitare da quelle piccole cose che bloccano la giornata e vi spinge a raggiungere gli obbiettivi importanti. Soli: giornata favorevole agli incontri. Tuttavia, potreste avere la pericolosa tendenza a idealizzare una persona che vi attrae. Piedi per terra.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dovete essere un po’ diffidenti e pensare che le persone estremamente generose nei vostri confronti non lo fanno con il cuore, solo per gentilezza fine a se stessa. In questo momento dovete accettare il fatto che a volte le persone hanno secondi fini. Se le cose sembrano troppo belle per essere vere, fate alcune domande approfondite, cercate di scoprire quali sono le loro intenzioni. Non dovete accettare regali o aiuti senza sapere quali sono i vincoli a cui sarete sottoposti. Amore: in coppia, la relazione è un’esperienza piena di deliziosi colpi di scena, con la dolce metà vi prendete cura l’uno dell’altro, assecondate i reciproci desideri. Soli: pronti a corteggiare chi vi fa provare belle emozioni, vi attrae e il tutto si concluderà con una splendida conquista!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete bisogno di chiarire una situazione, non dovete perdere tempo. Saltate a piè pari i messaggi sottili, alludere con delicatezza non vi porterà da nessuna parte. Non solo, girando intorno alla questione, potreste confondere le acque ancora di più! E’ una giornata in cui dovete uscire allo scoperto e dire quanto avete in mente. Sgombrate il campo dagli equivoci con sincerità e tatto (come fate di solito). La franchezza vi metterà in grado di guadagnare rispetto e correttezza da parte dell’altro. Amore: in coppia, potreste dover prendere importanti decisioni riguardanti la casa, la famiglia. Se non lo farete, altri le prenderanno al posto vostro. Soli: avrete notizie da una persona che amate, forse un amico, e con cui avete chiuso una relazione. Ne sarete felici!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un venerdì in cui potreste prendere una decisione che sconvolgerà tutti. Prima di scatenare una sorta di rivoluzione, la cosa migliore è riflettere sulle conseguenze e per il momento evitare, anche se vi sentite frustrati dalle circostanze e desiderate entrare in azione, fare qualcosa al riguardo. Esprimete la vostra opinione, parlate apertamente di ciò che provate e chi vi circonda sarà pronto a offrire il supporto di cui avete bisogno, Sarà molto più utile che provocare un caos. Amore: in coppia, più accomodante e più tolleranti e scoprirai che il partner sarà, a sua volta, molto più gentile. Trascorrerete una serata fantastica! Soli: incontro con una una persona che vi intrigherà. Cercate di saperne di più: se all’inizio sarete incuriositi, in seguito sarete conquistati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Evitate di farvi coinvolgere in situazioni in cui tra due persone, forse colleghi, c’è una lotta di potere. Potrebbe trattarsi di qualcuno che gioca in modo sporco ed è probabile che vi troverete anche voi a navigare in acque torbide. Anche se siete bravi ad aiutare le persone a trovare un terreno d’intesa, ciò non significa che dovete sentirvi obbligati a fare da pacieri in qualsiasi conflitto. A volte le persone hanno voglia di litigare, dunque ignoratele e impegnatevi in attività più piacevoli con un amico. Amore: in coppia, nella relazione uno pensa e l’altro parla, finite la frase del partner oppure offrite ciò che desidera senza che apra bocca… La comunicazione è telepatica. Soli: giornata di incontri romantici. Occhi aperti, dunque, e fidatevi pienamente del vostro intuito.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno, vi dota di tonnellate di energie, siete inarrestabili! In mente avete obbiettivi importanti da raggiungere, sapete bene cosa volete dunque fatevi avanti con le persone giuste e chiedete un aiuto con determinazione e sicurezza in voi stessi. E’ in questo modo che troverete chi sarà disposto a dare una mano. D’altra parte sapete bene che se non lottate voi per primi così da poter concretizzare i vostri sogni, nessuno lo farà spontaneamente al posto vostro! Amore: in coppia, è una bella giornata in cui avete l’opportunità di esprimere i sentimenti, fare una promessa, assumere un’importante responsabilità. Soli: uscite, fate qualcosa di nuovo: è il momento ideale per incontrare la persona giusta e provare sensazioni inedite!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se siete alle prese con una situazione personale o di lavoro che non va avanti né indietro, con la congiunzione Luna-Marte oggi potreste sentirvi frustrati, per cui è necessario prendere le distanze e mettere uno stop. Se proprio volete, confidatevi con un amico caro o meglio ancora trovate un modo per canalizzare questo stato d’animo pessimista. Smettete di insistere, rilassatevi: pensare ad altro vi permetterà improvvisamente di far emergere la soluzione giusta e uscire definitivamente dall’impasse. Amore: in coppia, è il momento di dare una scossa alla relazione, portate un tocco in più di dolcezza e tenerezza. Costruirete un futuro più appagante! Soli: nelle relazioni, anche di amicizia, c’è un risveglio! Avete l’opportunità di avere nuovi incontri, non è escluso romantici!