L’oroscopo del 9 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni rappresentano un’opportunità per trasformare il vostro modo di pensare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli obbiettivi importanti. Se vi state sminuendo è il momento di mettere uno stop e pensare positivo. E’ tempo di rinnovamento, di mettervi in gioco e scoprire cosa siete in grado di fare. E’ più di quanto pensiate. Come l’araba fenice anche voi potete rinascere dalle ceneri del passato con ritrovata saggezza e forza. Amore: in coppia, di buonumore, comunicativi. Non rovinate la giornata, a voi e al partner, a causa dell’impazienza. Soli: i pianeti promettono incontri interessanti. Evitate tuttavia di essere eccessivamente intraprendenti.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Per il vostro segno Fisso può essere difficile cambiare alcuni schemi mentali ormai radicati. L’odierno aspetto Luna-Plutone consiglia di modificare approccio. Se ritenete, con sincerità, di aver dato la priorità a un piano o un progetto sbagliato, è il momento di cambiare direzione. Può essere stressante, non c’è dubbio, ma l’aspetto astrale sarà d’aiuto a migliorare la vostra crescita professionale e contemporaneamente a garantirvi maggiore tranquillità. Amore: in coppia, il partner è pronto ad ascoltare attentamente le vostre aspettative e ad appagarle. Soli: l’atmosfera è romantica, oggi avrete delle belle sorprese: tra dichiarazioni e prove d’amore, Cupido avrà sicuramente un gran da fare!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ il momento di evitare di fermarvi alla superficie delle situazioni – personali o di lavoro – poiché andare a fondo comporterà dei vantaggi. La dissonanza Luna-Plutone rappresenta un invito ad approfondire le vostre motivazioni o quelle degli altri, atteggiamento che vi permetterà di avere delle intuizioni. Se ad esempio, un obbiettivo su cui state lavorando sodo non vi convince più, dovete ammettetelo e andare oltre. Lascerete spazio a qualcosa di meglio. Amore: in coppia, nonostante il buonumore, siete agitati, non state fermi un minuto e il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Soli: avete la sensazione di poter concedervi qualsiasi cosa. La voglia di divertirvi è alta ma non esagerate!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se volete ottenere un determinato posto di lavoro o una posizione diversa che vi permetta di esprimere il potenziale, i passaggi odierni annunciano che avrete la determinazione e le dritte giuste per ottenerlo. Stiamo parlando di comunicazione assidua con le persone che contano, di parlare di ciò che avete realizzato in passato, la capacità di circondarvi di alleati pronti a sostenere la vostra causa. In ogni caso, riflettete sulle pesanti responsabilità che la posizione potrebbe comportare. Amore: in coppia, generosi e pronti a vivere una giornata romantica. Evitate però di imporre le vostre idee. Soli: è una giornata ideale per incontrare l’anima gemella o lanciarvi in un’avventura d’amore!

Leone (23 luglio-23 agosto)

L’esperienza potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto per risolvere una situazione di lavoro o personale complicata. Se state cercando delle soluzioni o avete bisogno di idee, rifletterci potrebbe portare notevoli vantaggi. E’ probabile che nelle ultime settimane la questione sia peggiorata e abbiate impegnato parecchie energie. Potreste sentirvi obbligati a impegnarvi senza sosta, ma mollare la presa può permettervi di far emergere intuizioni fondamentali. Amore: in coppia, pronti a rivedere globalmente la relazione, anche se le cose vanno bene. Ma che vi succede?! Soli: arriva un flirt condito da emozioni e passioni ma vi bloccherete. Forse perché la ferita di un amore non si è ancora cicatrizzata?

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone sarete più che mai pronti a correre in aiuto di persona, starle vicino, ascoltarla e dare dei consigli per sostenerla. Il problema è che rischiate di preoccuparvi eccessivamente al punto da concentrare totalmente la vostra attenzione sulla situazione. dell’altro. E’ un atteggiamento generoso e lodevole ma tenete presente che potrebbe distrarvi da questioni ben più importanti e, forse, in seguito comportare dei problemi. Amore: in coppia, avete pensato a un nuovo progetto a due e il partner sarà pronto a seguirvi nell’avventura. Soli: in programma c’è un incontro ma non sarete convinti. Avete paura dell’amore? Lasciatevi andare, in seguito deciderete cosa fare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui riguardo una a una situazione vi sarà difficile reprimere le forti e forse pesanti emozioni che provate. Istintivamente vorreste far finta di niente e sorridere come sempre ma è un atteggiamento con l’effetto boomerang che potrebbe ritorcersi contro di voi. Siate dunque sinceri su cosa provate e invece di tenerlo per voi parlatene con qualcuno di cui vi fidate. Come tutti a volte avete bisogno di rassicurazioni o di una spalla su cui appoggiarvi. Amore: in coppia, atteggiamenti ed emozioni oggi sono discordanti. Circola un’atmosfera un po’ caotica, evitate di discutere. Soli: per oggi, non riuscirete a stabilire un buon equilibrio interiore e la cosa vi farà innervosire.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per dare uno sguardo al programma quotidiano riguardante il benessere. Evidenziano la necessità di movimento, di seguire una dieta sana e concedervi il giusto relax. Perfezionate dunque il programma della giornata integrando l’esercizio fisico con un’alimentazione corretta così da mantenere belle energie. Date la priorità al benessere e ritagliate il tempo adeguato per fare le cose che vi piacciono. Amore: in coppia, quando la situazione – come oggi – va bene, siete adorabili. E il partner è felice di avervi accanto. Soli: le possibilità di conquistare non mancano davvero ma siete anche molto esigenti. Chi dunque è degno di rapire il vostro cuore?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se lo stile di vita che avete attualmente non vi convince più, anzi è motivo di frustrazione, potreste essere tentati di agire impulsivamente e commettere degli errori. In realtà, probabilmente, è che forse avete bisogno di una pausa, di introdurre attività diverse dal solito, che riaccendano il vostro entusiasmo. Se, inoltre, desiderate trovare un nuovo lavoro o volete aprire un’impresa per conto vostro, tenete presente che potrebbe arrivare un’ottima opportunità. Amore: in coppia, mettete da parte le vostre pretese, evitate di spaccare il capello e lasciate spazio al buonumore! Soli: anche per voi vale il discorso di cui sopra: siate meno esigenti, abbassate un po’ le aspettative e non rischierete delusioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì in cui l’idea di un cambiamento potrebbe essere intrigante, invitante e al contempo farvi paura. Sentirete che se volete fare quel passo, qualcosa deve cambiare. I passaggi odierni indicano che se volete puntare a obbiettivi ambiziosi, dovete superare il bisogno di avere delle certezze a tutti i costi. In casa, è il momento di stabilire una maggiore armonia. cercate di risolvere eventuali tensioni così da gettare le basi per un’atmosfera amorevole. Amore: in coppia, in alcuni momenti siete distanti e il partner si pone mille domande. Dite chiaramente che fa parte della vostra personalità! Soli: potreste avvertire il bisogno di esprimere i sentimenti a chi vi attrae. Che cosa aspettate?!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi astrali odierni è tempo di eliminare i dubbi poiché il lavoro e la carriera potrebbero finalmente regalarvi il successo e la fortuna che aspettate da tempo. Può trattarsi di un riconoscimento concreto per l’impegno e la dedizione per quanto avete svolto. Ad esempio un aumento di stipendio, un bonus e ciò al contempo al garantire una maggiore ammirazione nonché rispetto da parte dei colleghi. Se, inoltre, avete in mente delle iniziative il successo sarà vostro. Amore: in coppia, grande complicità, avete belle idee per stregare nuovamente il partner, che ricambierà con passione. Soli: sapete bene cosa e chi volete e siete selettivi. Oggi Cupido scoccherà la freccia e vi innamorerete!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui tutto – in positivo – è possibile, a patto che siate aperti, pronti ad accogliere nuove idee, apprendere altre abilità. È arrivato il momento di ampliare gli orizzonti e, man mano che la vostra prospettiva cambierà, cambierete anche atteggiamento. E’ un’occasione per reinventarvi e scoprire nuove opportunità, aprire nuove porte: saranno d’aiuto alla crescita personale. Lanciatevi e nel tempo sarete in grado di costruire la vostra fortuna. Amore: in coppia, il desiderio è al top e la serata sarà indimenticabile, potremmo definirla grandiosa! Soli: durante una serata simpatica in un contesto inedito, una persona vi sembrerà irresistibile e scatterà un reciproco colpo di fulmine!