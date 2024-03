L’oroscopo del 9 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non è la giornata ideale per esaminare un eventuale errore commesso di recente. Durante la prossima settimana avrete tempo per capire cos’è che avete fatto nel modo giusto e cosa avete invece sbagliato. Oggi dovete semplicemente concedervi una pausa da un’analisi stressante e rilassarvi. Le vostre emozioni sono a fior di pelle dunque vivete il momento e permettetevi di distrarvi. Affrontate la questione e le eventuali conseguenze quando avrete ricaricato le batterie. Amore: in coppia, è una giornata ideale per trovare un compromesso: avrete la possibilità di evolvere insieme in modo appagante. Soli: più leggerezza! E’ il momento di avvicinarvi agli amici, alla famiglia o per stringere nuove conoscenze. Immergetevi nella vita sociale e amorosa!

Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni sono d’aiuto a individuare quali settori della vostra vita necessitano di un cambiamento ma al contempo proverete tensione interiore. Se vi sentite limitati da qualcosa o qualcuno sarete pronti a partite in quarta. Prima di esprimere la vostra ribellione nei confronti di persone che per voi contano, pensateci due volte poiché rischiate di innescare una situazione che potrebbe sfuggirvi di mano. Dire qualcosa di cui vi pentirete oppure provocare una reazione esagerata. Amore: in coppia, si profilano dei progetti, la relazione si stabilizza e dovreste essere rassicurati. Anche se secondo voi il partner non mostra abbastanza le sue intenzioni, notate un’evoluzione. Soli: fascino al top e farete conquiste… Avete deciso di vivere il presente!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete la possibilità di farvi notare dalle persone giuste, che contano e inoltre condividendo le vostre idee fare anche passi avanti nel lavoro, nella carriera. Non permettete ai dubbi di prendere il sopravvento e vi blocchino! Dovete invece avere fiducia in voi stessi, determinazione poiché da questa opportunità possono emergere cose molto positive! E’ un ottimo momento, in cui apportando alcuni aggiustamenti, potete mollare persone e situazioni che vi hanno appesantito. Amore: in coppia, il partner vi sta finalmente dando le prove d’amore che stavate aspettando da tempo. Sarà un sollievo! Soli: bellissimi incontri che escono dall’ordinario, conversazioni ed emozioni meravigliose! Innamorarvi non vi spaventa più. Siete pronti a lasciarvi andare!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se un amico sta imboccando quella che pensate sia la direzione sbagliata, resistete alla tentazione di dire cosa fare. Lasciate che commetta i propri errori e impari dalle lezioni. Pensate dunque alla vostra vita: è una giornata in cui litigi, discussioni o imprevisti potrebbero avere delle ripercussioni su questioni legate a una proprietà, alle tasse o ai debiti. Per questo motivo, ciò potrebbe scatenare il desiderio improvviso di scappare da tutto e tutti, vi piacerebbe spostarvi, partire un viaggio. Amore: in coppia, pronti a impegnarvi, a fare degli sforzi per rafforzare la relazione? Soli: non volete relazioni superficiali e all’occorrenza siete intenzionati a sbloccare una situazione ambigua che va avanti da un po’ di tempo. In questo caso, gli astri annunciano che siete sulla strada giusta.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Anche se provate immenso affetto per gli amici e ai familiari, in loro compagnia vi rilassate, vi divertite, oggi potreste avvertire il bisogno di rimanere per conto vostro, di un attimo di tregua e la possibilità di orientarvi. E in effetti è un buon momento per isolarvi, rimanere dietro le quinte e riflettere, i transiti odierni rappresentano un’opportunità per trascorrere del tempo in un ambiente che vi offra un senso di comfort, benessere e tranquillità, immergetevi nel silenzio e presto vi sentirete rinati! Amore: in coppia, se il partner vi ha riservato una piccola delusione, voltate pagina, dimenticate questo dettaglio. Vi amate, ecco cosa dovete ricordare. Niente è mai tutto roseo. Soli: Non dovete confrontare due relazioni, poiché ognuna ha la sua specificità. Guardate avanti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Urano vi dota di grande concentrazione, vi spinge a imparare o approfondire un nuovo argomento oppure a riprendere gli studi, frequentare un corso, anche online, o ancora essere attratti da una nuova opportunità. Tutto questo nella vostra vita potrebbe fare una differenza sostanziale o in qualche modo persino rivoluzionarla. Anche se di solito non vi piace correre rischi oggi avrete il forte desiderio di entrare in azione, così da ritrovare l’entusiasmo. Amore: in coppia, atmosfera equilibrata e all’insegna delle coccole. Ognuno ha bisogno dell’altro e i sentimenti sono sinceri. Soli: è molto probabile un colpo di fulmine oppure una persona che vi attrae saprà sorprendervi in un modo molto piacevole, forse con un dolce messaggio.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accendono il desiderio di rendere la vostra vita più interessante e soddisfacente, avrete voglia di esplorare qualcosa che potrebbe portare un cambiamento positivo, che vi permetterà di ottenere più libertà e tempo per fare ciò che più vi piace. Potrebbe trattarsi di un’opportunità di lavoro o di un’idea per dare il via a un’attività che accenda il vostro interesse. Alcune aree della vostra vita in cui vi sentite ingabbiati, oggi infatti vi sembreranno molto opprimenti. Amore: in coppia, un legame speciale oggi vi unirà alla dolce metà. Cin gli aspetti odierni, l’intuito è decuplicato: capirete il partner senza che abbia bisogno di parlare. Circola una splendida armonia, piacevole per entrambi. Soli: capirete al volo se una persona è innamorata di voi. La decisione spetta a voi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi sentite pronti a dare alla vostra casa un aspetto diverso in modo che sembri più accogliente e più spaziosa? Dare il via a qualche cambiamento potrebbe permettervi di introdurre maggiore armonia nonché tranquillità nell’abitazione. Avete molti mobili, oggetti che rendono impossibile l’operazione rinnovamento? Se siete veramente intenzionati a mettere ordine, con Plutone in Acquario è il momento ideale per fare piazza pulita, eliminare quelle cose che potete vendere oppure regalare. Andate avanti! Amore: in coppia, avete lo stato d’animo ideale per affrontare un argomento delicato con il partner. Troverete le parole giuste. Soli: rischiate di essere un po’ troppo seri, forse persino pesantucci negli incontri, nelle conversazioni. Più leggerezza sarà gradita…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se lavoro o vita personale avete bisogno di una buona idea, oggi e nei prossimi giorni ne avrete a bizzeffe! Preparatevi perché potrebbe arrivare come un lampo, spuntare dal nulla e probabilmente dopo aver partecipato a un evento sociale. Al contempo, pur riconoscendo la necessità di un cambiamento costruttivo, evitate di essere impazienti, Identificate quali aspetti della vostra vita lo richiedono e valutate attentamente cosa è necessario fare per raggiungere questo obiettivo. Amore: in coppia, ci sono incomprensioni ma la voglia di capire è più forte di voi. Fate delle domande, gentilmente, al partner sui motivi che vi dividono. Soli: negli affari di cuore è calma piatta e rimuginate sul passato! Fantasticare sul ritorno di un/a ex rischia di essere illusorio!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potreste provare delle tensioni: un progetto o qualcosa su cui state lavorando da molto tempo potrebbe bloccarsi a causa di circostanze al di fuori del vostro controllo. È probabile che ciò scateni frustrazione, poiché sembra non possiate fare nulla per accelerare le cose. Evitate di fissarvi o peggio tormentarvi: la situazione tornerà a funzionare. Fino a quando gli ostacoli non saranno eliminati la cosa migliore è distrarre l’attenzione e impegnarvi su altro. Amore: in coppia, se con il partner la pensate in modo diverso, ora l’accettate. Non l’avete fatto in passato ma siete cambiati. Soli: voglia di amare, di lasciarvi sedurre! L’atmosfera astrale è favorevole, incontrate persone, comunicate facilmente, tutto sembra andare bene.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Come ieri, avete energie notevoli ma oggi se non le impegnerete – anche nell’esercizio fisico – rischiate di essere impulsivi, impazienti il che, in alcuni casi, potrebbe comportare un incidente. Nulla di grave, sia chiaro: ad esempio, andando di fretta, inciampare e cadere. Dunque, muovetevi con calma e cercate in ogni momento della giornata di essere consapevoli delle azioni nonché di ciò che direte. Dite no alle reazioni impulsive e per evitare acquisti inutili, chiudete il portafoglio in un cassetto. Amore: in coppia, avete grandi progetti per il futuro, dunque ora è il momento di mettere un po’ di ordine. Bei cambiamenti in vista! Soli: nuovi incontri e una persona potrebbe farvi perdere la testa. Con vostra grande sorpresa, il flirt evolverà rapidamente in una bella storia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il vostro modo di ragionare velocemente e lucidamente, oggi verrà in soccorso a voi e agli amici o colleghi, dunque cercate di prendere il controllo della situazione. Fatevi avanti e mostrate a tutti cosa siete in grado di fare. Quella che alla maggior parte delle persone sembrerà una situazione impossibile per voi si tratterà di un gioco da ragazzi e risolverete il problema in pochi minuti. Lascerete a bocca aperta le persone con una soluzione per voi molto semplice e facile (ma non devono saperlo). Amore: in coppia, intransigenti e inoltre non avete intenzione di fare concessioni. Cercate di avere tatto, soprattutto se i punti di disaccordo sono seri. Soli: avrete la tentazione di alzare la voce, perché certi discorsi avranno l’arte e il modo di infastidirvi. Mantenete la calma.