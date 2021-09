Oroscopo domani 16 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): proteggere le persone care



Oroscopo domani Gemelli giovedì 16 settembre 2021

Il buon aspetto Sole-Plutone scatena emozioni forti, penserete con insistenza alla vostra sicurezza, sarete spinti ad agire per proteggere la casa, le persone care. E’ un giovedì in cui siete molto pratici e questo stato d’animo è d’aiuto a comprendere cosa è veramente prezioso e vale il vostro impegno e cosa invece andrebbe ignorato. In particolare, come detto, riguardo le questioni domestiche e familiari.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 16 settembre: amore

In coppia: il partner avrà la sensazione di trovarvi di fronte a un uragano. Potrebbe trattarsi di passione o emozioni distruttive… Soli: giornata in cui potreste stringere nuove conoscenze ma penserete che siano superficiali, che non valga la pena di approfondire.

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Marte vi rende ribelli

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 16 settembre: umore

Con Marte nel vostro segno, voi che siete sempre diplomatici, mai privi di tatto vi siete trasformati in ribelli. Ma non solo: il pianeta rosso potrebbe anche spingervi a pensare che alcune persone stiano approfittando di voi. Potrebbero forse nemmeno rendersene conto ma può essere che in piccoli modi abbiate contribuito a favorire questo atteggiamento. Non dovete allontanare queste persone ma fate invece notare cos’è che non accettate più.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 16 settembre: amore

In coppia: gli aspetti astrali odierni potrebbero spingevi a cambiare qualcosa nella relazione. Ultimamente potrebbe essere diventata poco entusiasmante… Soli: potreste decidere di dichiarare ciò che provate per una persona. I pianeti vi sostengono, fanno il tifo per voi!

Oroscopo domani 16 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chiarire un malinteso

Oroscopo domani Acquario di giovedì 16 settembre: umore

Lavoro, affari o vita personale, cambiare atteggiamento in una relazione potrebbe migliorare la relazione. Se c’è stato un malinteso, una conversazione potrà chiarire e sistemare la situazione. Non è escluso, certo, che sia abbastanza complicata, che siate costretti ad affrontare argomenti difficili. Ma sarà d’aiuto a sentirvi più leggeri e nella relazione ci sarà un rinnovamento.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 16 settembre: amore

In coppia: con Marte in Bilancia c’è il rilancio della passione e ascolterete con più attenzione ciò che dirà il partner.

Soli: desiderio di conquistare? Sarete serviti e si tratterà di una storia seria, con una persona che abbatterà il timore di perdere la vostra libertà!

