L’oroscopo del 1 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste sviluppare ottime idee imprenditoriali. E sarete pronti a dare il via. Ma potreste essere spinti a operare un severo controllo della realtà riguardo alle aspirazioni e spegnere l’entusiasmo. Prendete le cose con calma. Non permettete che a frenarvi siano le opinioni degli altri. Ciò che avete in mente di realizzare è unico: andate comunque avanti. Amore: in coppia, in programma c’è la dolcezza di vivere, con il partner godrete di momenti intimi o uscirete in compagnia degli amici. Soli: sarete favoriti nelle conversazioni, negli incontri imprevisti ma occhio a partire in quarta con una persona… ù

Oroscopo 1 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste sentirvi sopraffatti dal peso delle responsabilità, dal senso del dovere e se non vi concedete mai il tempo di rilassarvi o trascorrere del tempo di qualità con la famiglia, è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Dovreste delegare o trovare altri modi per semplificare la vita. Rappresentano un’opportunità per riorganizzare gli impegni di lavoro e rivedere il ritmo delle giornate. Non dovete, dunque, esitare. Amore: in coppia, date la priorità alla stabilità emotiva, ai piaceri sensuali, cosa che appagherà anche il partner. Soli: colpo di fulmine, un’attrazione all’insegna della passione: oggi può accadere di tutto.

Oroscopo 1 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste desiderare di distinguervi dalla massa ma esitate. Avrete la spinta giusta per migliorare la vostra presenza sui social media ed entrare in contatto con persone che potrebbero essere interessate a ciò che fate. Una parte di voi probabilmente oppone resistenza nel timore che diventando famosi o quantomeno apprezzati sareste prima o poi costretti a uscire dalla vostra zona di comfort. Ma se volete avere successo, ne vale sicuramente la pena. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa e in un modo o nell’altro dovreste far evolvere la situazione. Soli: potrebbe esserci un incontro ma dovete evitare l’impazienza. In caso contrario non nascerà nulla.

Oroscopo 1 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le questioni di denaro oggi sono al centro della vostra attenzione. Forse desiderate lanciarvi in un acquisto ma al contempo siete riluttanti. Un dilemma che andrà avanti anche nei prossimi giorni soprattutto se la spesa riguarda qualcosa di utile ma ritenete di non poter permettervela. Tuttavia potrebbe esserci un modo per aggirare il problema: esaminate attentamente le entrate e le uscite e operando qualche cambiamento nelle spese, facendo piccoli sacrifici, in brevissimo tempo sarete in grado di permettervi l’acquisto. Amore: in coppia, momenti romantici, pensieri positivi per la persona amata. Che ne dite, è un bel programma? Soli: con la persona che vi attrae, occhio a essere troppo esigenti. Anziché conquistarla rischiate di farla scappare.

Oroscopo 1 gosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Una persona sembra proprio non capirvi ma dovete evitare di scoraggiarvi. Non dovete permettere che vi faccia innervosire poiché siete in grado di ribaltare la situazione e non farvi opprimere da qualsiasi critica. E’ una giornata in cui le emozioni sono altalenanti: alti e bassi estremi. Da un lato siete lucidi, produttivi ed entusiasti, dall’altra eventuali critiche di un concorrente, un avversario potrebbero avere il potere di mettervi a terra. Attrezzatevi emotivamente poiché anche domani non sarà di tutto riposo. Amore: in coppia, circola un po’ d’insoddisfazione che incide sul morale. Potreste attribuire la responsabilità al partner. Soli: vi prenderete cura di voi, del vostro benessere, potreste organizzare una vacanza.

Oroscopo 1 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il desiderio odierno potrebbe essere quello di ritagliare un po’ di tempo solo per voi, riflettere e chiarire mentalmente alcune questioni. Ma le responsabilità quotidiane potrebbero rappresentare un impedimento. Sfruttate questa giornata per apportare alcune modifiche radicali alla routine e, per quanto è possibile, gestire meglio il tempo. Ciò vi darà maggiore possibilità di rilassarvi, riflettere e ricaricarvi. L’equilibrio psicofisico è fondamentale. Nel momento in cui vi rendete conto che le cose stanno andando fuori sincronia, intervenite. Amore: in coppia, dovreste mostrare l’amore e il desiderio con più slancio del solito. Soli: approfondirete la conoscenza di una persona che vi attrae e presto darete il via a una storia.

Oroscopo 1 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro peggio nemico oggi potreste essere proprio voi stessi. Per timore delle critiche di chi vi circonda, potreste essere spinti ad avere un ruolo minore. Eppure, avrete un invito a socializzare e interagire con persone che vi piacciono, che vi entusiasmano e sono stimolanti. Allora, superate le paure, accettate inviti e incontri, condividete le vostre idee, rinnovate le relazioni e mettetevi al centro della scena. Amore: in coppia, vivere insieme deve essere un piacere e non un lavoro. Che ciascuno segua il proprio ritmo. Soli: chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono: in ogni caso oggi vi innamorerete!

Oroscopo 1 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La sensazione odierna potrebbe essere quella di aver sbattuto contro un muro. Anziché farvi prendere dal panico nel caso una questione rallenti o alcuni progetti sono fonte di frustrazione, fate un passo indietro per capire come applicare un approccio più realistico alla vostra situazione. E, all’occorrenza, essere pronti a voltare pagina. Amore: in coppia, e se organizzaste un’uscita romantica? La serata si rivelerebbe molto piacevole. Soli: occhi aperti: un incontro imprevisto potrebbe sfociare in una splendida relazione.

Oroscopo 1 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Oggi vi sarà difficile immaginare di poter cogliere un’opportunità o una sfida: potreste avere infatti un po’ di frustrazione. Ma se nel corso della prossima settimana avrete il coraggio di provarci, vi renderete conto che non è nulla che non possiate gestire. Potreste inoltre sentire che il tempo stringe e non c’è spazio per esplorare nuove possibilità. Eppure grazie alle vostre idee vi accorgerete che è fattibile. Amore: in coppia, avete delle esigenze ma le ha anche il partner e dovreste trovare una soluzione. Ciò che dovete fare è trovare un compromesso, fare qualche concessione. Soli: se attualmente è calma piatta, le cose cambieranno rapidamente. Potrebbe esserci un incontro sul posto di lavoro.

Oroscopo 1 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dovreste esaminare attentamente le entrate e le uscite di denaro, anche quelle riguardanti eventualmente la vostra attività. Potrebbero esserci alcune notizie interessanti rispetto un investimento o un prestito ma in questo momento è consigliabile non firmare alcun contratto. Stringere accordi ora, nel tempo non comporterebbe grandi progressi. State dunque attenti alle vostre finanze. Potrebbe emergere la consapevolezza di quali muri avete messo nelle relazioni: se sono giusti o eretti solo con l’intento di difendervi. Amore: in coppia, saprete cosa fare per uscire dalla routine, oggi avete il dono di creare un buona atmosfera e una dolce armonia. Soli: un amico/a potrebbe provare sentimenti forti e dichiararsi. Probabilmente è ciò che speravate.

Oroscopo 1 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’ultima cosa che oggi vorrete fare è spostarvi. Preferirete rimanere in casa, al riparo da un’eventuale atmosfera stressante. Non siete di buonumore, alcuni Acquario sono preoccupati per qualche questione e la voglia di uscire è pari a zero. Alcuni Acquario, più semplicemente potrebbero riflettere su un’offerta, una proposta ed è arrivato il momento di decidere. Tuttavia oggi sarete invitati a lasciare tutto alle spalle, a uscire, socializzare e divertirvi. Amore: in coppia, esprimete le emozioni ed evitate di chiudervi a riccio. Se il comportamento del partner non vi piace, parlate apertamente. Soli: inviti e incontri non mancherebbero ma oggi prenderete le distanze, la voglia è quella di rimanere dietro le quinte.

Oroscopo 1 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete invitati a trovare una soluzione definita ad alcuni problemi che hanno la priorità nella vostra vita e che probabilmente vanno avanti da tempo ma dovete evitare che prendano totalmente il sopravvento. E’ importante, certamente, risolvere alcune cose del passato così da lasciarle alle spalle ma al contempo è fondamentale creare nuove opportunità che siano d’aiuto a costruire un futuro positivo. E nei prossimi giorni, grazie alla creatività, ne avrete la possibilità. Amore: in coppia, bisogno di comfort, di coccole, di rilassarvi dolcemente in compagnia del partner. Soli: stop all’ansia perché siete soli, per oggi mollate la pressione e non cercate niente e nessuno.