L’oroscopo del 1 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella giornata, avete voglia di distrarvi per cui dopo una settimana intensa di lavoro è il momento di stare in compagnia degli amici, dei familiari e concedervi un po’ di divertimento. In serata, circola un po’ di confusione, prendete le distanze da persone poco sincere: l’intuito oggi è fortissimo e vi permetterà di individuarle in un nanosecondo. Amore: in coppia, circolano bellissime energie piene d’amore, avvertite pienamente questa sensazione unica di benessere, il desiderio di godere insieme al partner i piaceri che offre la vita. Soli: voglia di mettervi al centro della scena attraverso i giochi di seduzione e il divertimento. Siate un po’ folli, stravaganti: l’amore vi apre le braccia!

Oroscopo 1 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Non approvare il comportamento di alcune persone non significa criticare e offendere. Cercate di accettare l’atteggiamento di chi vi circonda, siate tolleranti ed evitate di dare lezioncine semplicemente perché non capite il loro modo di vivere. Prendete il tempo per capire le situazioni e non arriverete a conclusioni totalmente sbagliate. Amore: in coppia, il dialogo non è al top dunque se volete dire qualcosa di spiacevole, se capite che scatenerà un lite farete meglio a tacere. Soli: avete capito che non ha senso cercare negli altri il supporto di cui avete bisogno ma trovarlo in voi stessi. Questo cambierà la vostra visione della coppia.

Oroscopo 1 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale brilla ma è pur vero che il mese di marzo è stato impegnativo e oggi avvertite il bisogno di evadere dalla realtà, rilassarvi. Fate esattamente ciò che vi chiedono la mente e il corpo. Tenete inoltre presente che il vostro lato emotivo potrebbe essere particolarmente sensibile, fate dunque attenzione così da evitare dei conflitti. Amore: in coppia, con il partner vivrete momenti di infinita tenerezza e romanticismo semplicemente incredibile. L’eros? Forse, ma sarà soprattutto un piacere intellettuale. Soli: è il sabato ideale per innamorarvi e dare il via a una storia solida. Incontrerete una persona durante un’uscita con gli amici.

Oroscopo 1 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se volete progredire più velocemente dovete togliere il freno a mano interiore. E’ guardando in faccia le vostre paure e guardando al futuro che avrete la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi, concretizzare un’idea o un progetto oppure cogliere un’opportunità. Il cambiamento è nell’aria, dunque andate avanti con sicurezza. Amore: in coppia, pianeti vi stanno spingendo a trovare un nuovo equilibrio con il partner, a consolidare la relazione. I bei momenti si moltiplicano! Soli: avete le carte in regola per conquistare una persona che da alcune settimane avete nel mirino da alcune settimane. Non resta altro che osare!

Oroscopo 1 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se con una persona testarda quanto voi, avete idee diverse su una questione o un problema e per questo ci sono delle tensioni, oggi la situazione arriverà al culmine e sarete tentati di farne una tragedia, voler imporvi a tutti i costi. Provate invece una tattica diversa: mettetevi nei panni dell’altro e sicuramente risolverete. Amore: in coppia, anche se potrebbero esserci alti e bassi, sentite che le basi della relazione sono solide e rafforzerete il legame. Soli: una conoscenza casuale nasconde qualcosa di più profondo. Scavate, troverete sicuramente un tesoro. Se, ovviamente, lo desiderate.

Oroscopo 1 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pensiero e azione non vanno di pari passo ma non solo oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto. Se dovete prendere una decisione potreste passare da un’alternativa all’altra ma senza concludere. Forse nessuna è quella giusta e la cosa migliore è parlarne con una persona di cui vi fidate e che vi consiglierà nel modo più adeguato. Amore: in coppia, toccherete con mano che la relazione è solida e che potete contare l’uno sull’altro. Il che vi rassicura. Soli: un incontro potrebbe scatenare forti emozioni. Bando alle paure, alle incertezze: vivete questi momenti fino in fondo!

Oroscopo 1 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se siete bloccati nell’incertezza riguardo una questione finanziaria oggi o nei prossimi giorni sarete spinti a fare chiarezza. Nel caso non riusciste a trovare un modo per risolvere il vostro dilemma, forse quello che pensate sia il problema, probabilmente non lo è. Provate a esaminare la situazione da una prospettiva diversa. Amore: in coppia, è una giornata speciale all’insegna della tenerezza e il partner corrisponderà pienamente al vostro amore, alla passione! Soli: una chiacchierata dolce e delicata con la persona che vi attrae potrebbe essere l’inizio di una bella storia d’amore.

Oroscopo 1 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Più esigenti del solito con voi stessi, la vostra efficienza vi metterà in grado di spazzare via qualsiasi ostacolo! In ogni caso, con chi vi circonda evitate di esprimere giudizi affrettati. E’ vero che l’intuito vi spinge a vedere chiaramente il gioco di certi colleghi o conoscenti ma prima di reagire, prendete del tempo per riflettere. Amore: in coppia, ascoltate le aspettative della dolce metà, perdonate se necessario e dite no a qualsiasi atteggiamento egocentrico. Soli: le vostre aspettative sono probabilmente eccessive, all’improvviso avrete la sensazione di non piacere a nessuno! Se foste meno concentrati sui vostri desideri e più aperti a quelli degli altri, la situazione sarebbe più positiva!

Oroscopo 1 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In famiglia il dialogo è favorito e qualsiasi conversazione sarà motivo di grande soddisfazione. Parlate in modo sincero e darete il via a nuovi progetti: le vostre idee saranno molto apprezzate. Al contempo, l’entusiasmo e il buonumore nella vita sociale vi permettono di stringere nuove relazioni con persone stimolanti. Amore: in coppia, avete voglia di condividere con il partner qualcosa di molto bello, molto costoso, per dimostrare il vostro impegno e la forza del vostro amore! Soli: è il sabato perfetto per conquistare la persona che vi attrae! Siete incredibilmente affascinanti e farete centro.

Oroscopo 1 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno è in grado di scoprire un problema a colpo d’occhio, capire chi è una persona difficile, complicata e falsa. E se c’è una cosa che detestate è la falsità nonché l’ipocrisia, le bugie: ma in questo momento potreste avere con qualcuno di questo tipo. Avevate immediatamente capito che avrebbe creato solo guai. Amore: in coppia, nella relazione regna benessere, sicurezza e una sensazione di pienezza. Avete dato il massimo e ora state raccogliendo la felicità che avete seminato. Soli: non vi porrete più domande sulla vostra situazione amorosa. I pianeti fanno arrivare un incontro che andrà nella giusta direzione. Spetta a voi valutare.

Oroscopo 1 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Lavoro o affari è un sabato in cui potrebbe arrivare una bella opportunità che vi permetterà di dare il via a un cambiamento. Se siete in cerca di un impiego, è un buon momento per inviare il vostro CV, anche a quei contatti che pensate potrebbero dare una mano. Più in generale, siate intraprendenti e sarete vincenti! Amore: in coppia, fate di tutto per far funzionare al meglio la relazione, ci sia un bella armonia. Tuttavia, non trascurate i vostri desideri, le esigenze: è quanto vi chiedono i passaggi odierni. Soli: per conquistare, non avete intenzione di recitare una parte. E avete ragione, è proprio la vostra personalità che vi permette di fare una strage di cuori…

Oroscopo 1 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un libro, un film, un evento o forse una conversazione, potrebbero polverizzare alcune idee che sono andate bene fino a poco tempo fa ma che ora vi limitano. Potreste provare incertezza ma questo nuovo atteggiamento può aprire la porta a nuove esperienze e spingervi verso un entusiasmante futuro che meritate ampiamente. Amore: in coppia, volete e avete bisogno di rinnovamento nella relazione. Oggi darete una scossa alla routine e insieme, sarete pronti ad affrontare nuove sfide per quanto riguarda il futuro a due! Soli: diffidenti, più sospettosi del solito. Non credete più nelle favole! Alzerete un muro per proteggervi da certe persone del passato.