L’oroscopo del 1 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Pesci per oggi rimanete dietro le quinte e non mischiatevi negli affari degli altri, nelle loro beghe. Distacco, soprattutto se intorno a voi ci sono delle polemiche. La dissonanza Mercurio-Nettuno crea confusione e ciò che vi diranno vi sembrerà che non abbia alcun senso. Ma è pur vero che anche la vostra capacità di giudizio potrebbe essere offuscata. Amore: in coppia, cercate di essere meno rigidi e ricordare che nella vita a due a volte è indispensabile fare delle concessioni. Soli: inizierete una conversazione con una persona tanto per passare il tempo ma alla fine sarete entusiasti!

Oroscopo 1 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se sul posto di lavoro, con il boss o i colleghi ci sono tensioni non è oggi che la situazione migliorerà… Per ora sopportate. Mostrate diplomazia e cortesia, anche nei confronti di chi vi provoca o spacca il capello in quattro. Ricordate che il silenzio in determinate circostanze spesso è un’arma più efficace della rabbia. Amore: in coppia, cambiate musica! Buttate le incomprensioni in un cassonetto e cercate di ritrovare la complicità, puntate a un dialogo costruttivo. Soli: evitate di correre dietro a una persona poco interessata. Potete trovare qualcuno che è molto più adatto a voi!

Oroscopo 1 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Una persona potrebbe deludervi, forse perché avevate molte aspettative e ciò vi ha spinto a essere meno accomodanti di quanto siate solitamente. Con la dissonanza Venere-Marte, tenete presente che l’alto/a potrebbe pensare che siate esigenti e puntigliosi. Rilassatevi e provate ad accettare la persona così com’è. Renderà la vita più facile. Amore: in coppia, siete di malumore ma se riuscirete a essere meno scontrosi, l’atmosfera tornerà serena… Soli: l’amore oggi non è al centro dei vostri pensieri: siete nervosi, agitati e a dirla tutta anche po’ lunatici!

Oroscopo 1 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fate attenzione: rischiate di essere molto attratti da un’idea o un progetto che per voi non va bene. Pur di concretizzare sarete disposti a correre dei rischi. La situazione potrebbe essere molto diversa da quello che immaginate e non avere alcun vantaggio. Prima di dare il via a nuove cose, cercate invece di risolvere le questioni in sospeso. Amore: in coppia, giornata ideale per le dichiarazioni d’amore, puntare alla tenerezza. Organizzate una cenetta romantica per esprimere i reciproci sentimenti. Soli: oggi avete l’opportunità di incontrare tante persone nuove, diverse da quelle che frequentate solitamente. È ora di mettere fine a una storia passata e prendere invece nuove decisioni.

Oroscopo 1 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è un segno orgoglioso, creativo ma con la dissonanza Mercurio-Nettuno oggi potreste mettere in discussione – seppure temporaneamente – le vostre competenze. E’ un buon momento per ammettere con voi stessi che potreste avere qualche carenza, anche se ciò è inevitabile che ferirà un po’ il vostro ego. Amore: in coppia, la routine vi porta ad allontanarvi dal partner, almeno con il pensiero, e avrete la testa altrove. Ma la dolce metà riuscirà a parlare al vostro cuore. Soli: apritevi a un’opportunità di incontro, potrebbe essere online, con una persona che vive non molto distante da voi.

Oroscopo 1 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Probabile vi siate impegnati per mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata e ora dovreste godere di un po’ di tranquillità. Per oggi, con la dissonanza Mercurio-Nettuno, anche se chi vi circonda dovesse provocarvi, mantenete la calma. Parlate con tono pacato, frasi brevi punteggiate di silenzi e avrete la meglio. Amore: in coppia, se tra voi e il partner ci sono delle tensioni riguardanti una questione familiare, fate attenzione poiché oggi potrebbero esplodere. Soli: l’impazienza, la voglia di trovare a tutti i costi l’amore oggi potrebbe giocare qualche brutto scherzo, ovvero una delusione…

Oroscopo 1 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Un amico che conoscete da molto tempo potrebbe allontanarsi o comunque svanire dalla vostra vita. Sarete ovviamente dispiaciuti ma vi sentirete meglio se incontrerete muove persone, stringerete nuove relazioni. Su un altro piano: sul posto di lavoro, fate attenzione quando parlate con i colleghi: siete ipersensibili e rischiate di partire in quarta… Amore: in coppia, tra sogni frustrati e l’umore mutevole, non vi sentite particolarmente realizzati. Reagite per un nulla e la relazione ne risente. Riprendetevi, potete farlo. Soli: i pianeti scatenano insicurezze, paure: placate l’ansia, è solo un brutto scherzo dei passaggi astrali.

Oroscopo 1 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una bella giornata, siete di buon umore, avete intenzione di mantenere la calma e non arrabbiarvi per alcun motivo al mondo. Ma per chi vi circonda potrebbe essere il contrario, non avere lo stesso stato d’animo. E’ probabile che oggi avrete a che fare con persone che non hanno i vostri stessi valori di lealtà e generosità. Amore: in coppia, i passaggi astrali vi permettono di valutare alcuni aspetti della relazione. È essenziale fare il punto sui vostri sentimenti e le vostre esigenze. Soli: fate attenzione: le incomprensioni o imbrogli da parte delle persone saranno all’ordine del giorno.

Oroscopo 1 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste evitare di incontrare una persona, forse perché avete discusso, ma con l’aspetto Venere-Marte potrebbe essere l’occasione perfetta per appianare la situazione. Non facendolo, le cose diventeranno ancora più tese. Inoltre, se in famiglia siete spinti a chiarire alcune questioni, muovetevi senza esitare: porterà a una maggiore comprensione! Amore: in coppia, con i passaggi odierni, cercate di puntare sulla tenerezza: migliorerà notevolmente la vostra situazione. Soli: l’aspetto Venere-Marte potrebbe segnare la fine di un flirt che sembrava promettente. E da oggi sarete più attenti…

Oroscopo 1 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno è un buon momento per aprire la mente e riflettere su nuove possibilità ma dovete tenere presente che c’è una forte tendenza a confondere fantasia e realtà. Cercate invece di accettare le cose per quello che sono e apprezzarle così come sono, e non come vorreste che fossero. Amore: in coppia, difficoltà a gestire le emozioni, dovreste forse fare il punto della situazione. Cosa volete veramente? Una volta trovata la risposta, inizierete con il piede giusto. Soli: potreste innamorarvi di una persona sposata o comunque impegnata in una relazione…Ma ciò non vi sembrerà un impedimento…

Oroscopo 1 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In questo momento potete convincere chiunque e ciò vi permetterà di risolvere questioni spinose o complesse che vanno avanti da tempo. Al contempo, se nel lavoro o nella vita personale dovete prendere delle decisioni, fate tutto con calma, senza fretta! Le decisioni prese sull’onda dell’impulsività non sono mai le migliori. Amore: in coppia, proporre al partner di cambiare alcune abitudini quotidiane, farà entrare una boccata d’aria fresca nella relazione. La dolce metà sarà d’accordo. Soli: anche se in questo momento frequentate una persona e la storia sembra promettente, avete dei dubbi. Volete di più? Non esitate a parlarne.

Oroscopo 1 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno forma aspetti poco positivi, oggi dubitate di voi stessi, degli altri e il fatto vi destabilizza. Questo stato d’animo potrebbe essere scatenato da decisioni prese che ritenete insufficienti o persino ingiustificate.

Sul fronte finanze, occhio alle spese: potreste fare acquisti completamente inutili! Amore: in coppia, siete ipersensibili, un po’ agitati: è meglio rimandare le discussioni importanti a domani. Avrete le idee più chiare. Soli: se state vivendo un flirt complicato, complesso non è la giornata giusta per affrontare l’argomento…