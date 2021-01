Oroscopo 1 febbraio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 1 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 1 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (il sostegno di chi conta) e Pesci (empatici e generosi).

Oroscopo del 1 febbraio, gli astri dicono al Cancro che attira il sostegno di chi conta e al Pesci che è più che i empatico e generoso.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 1 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): attirate il sostegno di chi conta

Oroscopo Cancro 1 febbraio: umore

La presenza di cinque pianeti in Acquario vi permetterà di prendere le distanze, più facilmente, dai problemi attuali ed esaminarli da un prospettiva distaccata. In particolare se riguardano le questioni finanziarie o le relazioni di lavoro o personali. E’ il miglior periodo dell’anno per sistemare qualcosa a livello di denaro o eventualmente chiedere un prestito.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, avete la possibilità di mostrare il talento, il vostro valore e potreste inaspettatamente trovarvi a capo di un progetto. Di sicuro, in questo periodo, attirerete il sostegno di chi conta.

Oroscopo Cancro 1 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: innamorati e felici! Ed è un’atmosfera che vi regala sicurezza, quella di cui avete bisogno.

Soli: per oggi, volete vivere storie leggere e non impegnative. Alla stabilità ci penserete un altro giorno.

Oroscopo 1 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): accantonare l’orgoglio

Oroscopo Scorpione 1 febbraio: umore

La dissonanza Sole-Marte indica che in una situazione di lavoro o personale, punti di vista diversi con una persona potrebbero impedire il progresso. Ma con Venere che si sposta in Acquario, potreste essere inclini a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro/a e tentare di trovare un compromesso.

Sempre che siate disposti a buttare l’orgoglio nel cassonetto. In caso contrario, vale la pena di mantenere il punto? Più in generale, annuncia l’oroscopo, se è vero che vi trovate in un periodo complicato, è altrettanto vero che proprio per questo sarete spinti a individuare strade diverse.

Oroscopo Scorpione 1 febbraio: amore

In coppia: un po’ nervosi per cui oggi meglio evitare conversazioni spinose. Potreste ferire la sensibilità del partner.

Soli: in caso d’incontro, potreste mettervi in posizione di difesa e senza una vera ragione.

Oroscopo 1 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): più empatici e generosi

Oroscopo Pesci 1 febbraio: umore

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario accentuano la vostra creatività e al contempo potreste trovare un modo inedito per aiutare gli altri, con cui siete sempre generosi, empatici. Avete la tendenza a fare vostre le loro sofferenze.

Su un altro piano, annuncia l’oroscopo, potreste avere intenzione di capire quante energie state investendo su qualcosa il cui risultato non è garantito. Fare un passo indietro e valutare le altre aree della vostra vita vi permetterà di organizzare in modo efficiente il tempo ed essere meno preoccupati del risultato.

Oroscopo Pesci 1 febbraio: amore

In coppia: bella armonia con il partner, avete voglia di migliorare la relazione e la rafforzerete.

Soli: i passaggi odierni potrebbe essere complici di uno splendido incontro. Approfondite la conoscenza.

Per tutti gli altri segni clicca qui.