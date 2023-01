L’oroscopo del 1 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le amicizie oggi saranno particolarmente affettuose, le conversazioni saranno persino toccanti, dunque non esitate a contattare, a organizzare un’uscita soprattutto se vi sentite un po’ giù di corda. La Luna continua il suo transito nel vostro settore della comunicazione e accende il desiderio di trovare nuove idee o informazioni. Amore: in coppia, i vostri slanci di tenerezza regalano gioia al partner! Oggi siete pronti a fare di tutto per per migliorare la qualità della relazione. I vostri sforzi non saranno vani! Soli: pronti a conoscere nuove persone. Non avete più paura del fallimento, delle delusioni e andate incontro a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 1 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui dovete stabilire dei limiti e ritagliare del tempo solo per voi, Gli aspetti astrali odierni sono d’aiuto anche a superare qualsiasi insicurezza riguardante le ambizioni professionali, Riflettere sui vostri obbiettivi di lavoro vi metterà in grado di aggirare eventuali ostacoli e di raggiungere il successo. Amore: in coppia, più che mai volete assaporare bei momenti di complicità, quelli in cui tutte le chiacchiere sono inutili. E ogni occasione sarà buona per rimanere tra le lenzuola… Soli: penserete a una delle precedenti relazioni e oggi contatterete la persona. Saprete come toccare alcune corde sensibili e vi rivedrete, forse in serata.

Oroscopo 1 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste pensare che un’amicizia sta attraversando un momento complicato ma forse lo è meno di quanto pensiate. Dare il via a una sincera conversazione vi permetterà di risolvere facilmente la situazione. Scoprirete che ascoltare e mettervi nei panni dell’altro vi permetterà di correggere la rotta e tornare di nuovo in ottimi rapporti. Amore: in coppia, le conversazioni volgono a vostro vantaggio, siete riusciti a guardare le cose con distacco e trovate le parole giuste per appianare la situazione. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, a fine giornata potrebbe arrivare una piccola delusione. Dovete rivedere alcune delle vostre priorità.

Oroscopo 1 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo a un obbiettivo o un’ambizione potrebbe esserci un punto debole e chiederete consiglio per chiarire la situazione. In questo modo metterete al posto giusto un pezzo fondamentale del puzzle e sarete in grado di andare avanti! Avete inoltre la possibilità di far passare qualsiasi messaggio poiché vi esprimete con grande chiarezza. Amore: in coppia, è importante ridefinire le basi della vostra unione per poi procedere nella stessa direzione. Parlate francamente. Soli: non cercate una scusa per evitare un incontro. Accettate e poi deciderete se andare o meno avanti…

Oroscopo 1 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Alcune questioni che vi hanno destabilizzato potrebbero finalmente essere risolte con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. Sul fronte finanze potrebbero arrivare buone notizie: guadagnerete di più oppure entrerà una somma che aspettate da tempo. Stasera la Luna entra in Cancro: segnala la necessità di riposare e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, l’amore riprende slancio, lasciate alle spalle i disaccordi e vi concentrate sul positivo. Gli astri favoriscono una bella e dolce riconciliazione. Soli: potreste avere uno splendido incontro. Forse non siete pronti per questo cambiamento di vita. Dimenticate le abitudini da single!

Oroscopo 1 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il desiderio di organizzarvi, lavorare e dare il meglio oggi è accentuato quanto la creatività. Siete in grado di esaminare una situazione che vi ha appesantito, quel tanto che basta per avere una prospettiva più ampia e trovare una soluzione. In serata la Luna entra in Cancro: un invito, o una proposta, vi farà molto piacere. Amore: in coppia, non è un’atmosfera favorevole a grandi slanci di passione ma alle conversazioni costruttive. Per oggi, l’eros non sarà di casa…Soli: un bel complimento oggi avrà più effetto di uno sguardo intrigante. Oggi conquisterete mostrando la vostra bellezza interiore!

Oroscopo 1 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni fanno risaltare il vostro fascino, il talento ed è una giornata in cui mettervi al centro della scena! Lavoro o vita personale il vostro stile è unico e fate ovunque un’ottima impressione. Bene così: è importante che siate diversi dal gregge! Tenete sempre una cosa importante: più vi amate, più gli altri vi ameranno. Amore: in coppia, il partner non sente il bisogno di dire ogni giorno che vi ama? Non fatene un dramma ed esprimete i vostri di sentimenti! E’ una giornata in cui uscire con gli amici e divertirvi. Non è giornata d’incontri d’amore, nemmeno online.

Oroscopo 1 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui dare la priorità ai vostri bisogni psicofisici e trovare un equilibrio tra le responsabilità di lavoro, personali e il vostro benessere. Potrebbe essere una buona idea seguire una dieta diversa, ovvero più sana, praticare più esercizio fisico ed eliminare gradualmente eventuali abitudini nocive. Amore: in coppia, evitate di voler imporre le vostre decisioni al partner. E’ importante che chiediate la sua opinione! Ricordate che non siete più single? Soli: non dovete essere diffidenti riguardo a chi vi corteggia, anche se in passato siete stati traditi e temete possa accadere di nuovo. È una possibilità, ma ciò non deve bloccarvi.

Oroscopo 1 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni potrebbero scatenare una mancanza di fiducia riguardo alla capacità di concretizzare un progetto o un’idea che avete a cuore e ciò potrebbe essere dovuto a una mancanza di opportunità, motivazione o ispirazione. Anziché sentirvi frustrati o arrabbiati e tacere, cercate di parlare di ciò di cui avete bisogno! Amore: in coppia, non è una giornata facile, al partner sembrate sfuggenti. Nella vita a due avvertite la mancanza di sicurezza, provate il bisogno di sentirvi sostenuti. Soli: cercherete una compagnia più amichevole che romantica. Non siete dell’umore giusto…

Oroscopo 1 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avere intenzione di ridurre le spese, comprese le bollette che riguardano la casa, così da risparmiare un po’ di denaro e concedervi ciò che più vi piace. I transiti odierni rappresentano un’ottima opportunità per sfruttare la vostra creatività puntando a rendere più confortevole l’abitazione per voi e le persone care. Amore: in coppia, una piccola discussione con il partner, alla fine si rivelerà positiva, vi aiuterà a riportare la relazione sulla strada giusta. Soli: in cerca dell’anima gemella e oggi potrebbe esserci un incontro. Tornerete a casa con il numero di telefono e la promessa di un appuntamento! Niente male…

Oroscopo 1 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon umore e la capacità di comunicare al meglio vi mettono in grado di concludere positivamente una negoziazione delicata o di stringere nuove relazioni che in seguito potrebbero esservi utili. Al contempo, siete dotati di una volontà di ferro che vi permette di far progredire qualsiasi cosa che farete, soprattutto se intravedete un buon guadagno. Amore: in coppia, siete certi che il reciproco amore è per sempre! Siete pronti a dare tutto, a condividere tutto! Soli: se penserete di aver trovato il partner giusto/a oggi non esiterete a fare il primo passo. E avete ragione, probabilmente lo è e sarà il regalo di questa giornata!

Oroscopo 1 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete un’idea per aumentare i vostri guadagni prendetela seriamente in considerazione, non dovete ignorarla. Accantonate i dubbi e provateci! Giove in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze: è il momento giusto dunque per andare avanti con sicurezza. Oggi non è esclusa, inoltre, l’entrata di una somma di denaro. Amore: in coppia, le prove che avete affrontato di recente hanno reso più forte la relazione. E ne siete entrambi orgogliosi! Soli: campioni e campionesse di seduzione, di conquista! Farete una strage di cuori, impazzire chi vi corteggia…