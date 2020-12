Oroscopo 1 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (volerete in alto) e Scorpione (la forza per raggiungere gli obbiettivi).

Oroscopo 1 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): volerete in alto, c’è il successo

Oroscopo Cancro umore

Buon 2021, Cancro! Accogliete il nuovo anno con un grande sorriso, i pianeti vi aiuteranno a voltare alto. Dimenticate dunque i pessimi momenti vissuti nel 2020, guardate al futuro con fiducia. Giove ha sloggiato dal Capricorno ed è entrato in Acquario: torna la forza, l’ambizione e impegnandovi come sempre fate, raggiungerete la vetta senza alcuna difficoltà.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, evitate di contraddire chi farà discorsi pessimisti. E’ un loro problema. Dite a voi stessi che il 2021 sarà nettamente migliore del 2020.

Oroscopo Cancro 1 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: parlare di un desiderio piccantino avrà risultati interessanti. Al partner piacete molto quando siete disinibiti. E piace anche a voi.

Soli: potrebbe esserci un incontro. Evitate di parlare solo di voi o, peggio, del passato. Non è il modo giusto per conquistare.

Oroscopo 1 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la forza per raggiungere gli obbiettivi

Oroscopo Scorpione umore

Buon 2021, Scorpione! Con la Luna in Leone oggi siete un po’ pessimisti, avete la tendenza a vedere tutto nero. Temete che il nuovo anno sia il proseguimento del 2020. Ma non è così. Nonostante le sfide, sìa partire da aprile un buon aspetto di Giove che fa capolino in Pesci, vi darà la possibilità di farvi notare, potrete brillare, conquistare un’ottima reputazione. Di sicuro avrete la forza di realizzare i vostri desideri, come sempre manterrete gli impegni. La vostra rassicurante presenza sarà preziosa per chi vi circonda.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: nella relazione stanno accadendo milioni di cose, con il partner vi trovate in un vortice. L’occhio del ciclone, ricordate, è il posto più tranquillo. Avete tutto sotto controllo.

Soli: potrebbe tornare un ex e sembra abbia intenzioni sincere. Se decidete di riprendere la storia, il risultato dipenderà solo da voi.

Oroscopo 1 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un anno di espansione

Oroscopo Pesci umore

Buon 2021, Pesci! Lasciate alle spalle qualsiasi brutto ricordo del 2020 e tenete presente che il nuovo anno sarà ottimo. Da maggio a luglio, Giove sosterà nel vostro segno – ma sentirete le benefiche vibrazioni già da aprile – e segnerà un periodo di espansione, qualsiasi cosa intraprenderete sarà all’insegna della riuscita.

E se anche doveste, in alcuni momenti dell’anno, trovarvi di fronte a qualche ostacolo, chi vi circonda vi sosterrà e andrete avanti con coraggio mostrando al mondo ciò che siete in grado di fare.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: volete un piccolo cambio di ritmo ma non sapete se accelerare o rallentare le cose. Per ora, non prendete decisioni.

Soli: non aspettatevi il grande amore ma avrete comunque la possibilità di vivere piacevoli flirt. Aprite gli occhi e il cuore.

