L’oroscopo del 1 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole e Mercurio in Toro rappresenta un invito a spendere in modo saggio, evitare acquisti inutili. E’ un ottimo momento per esaminare il budget ed eventualmente risolvere se ci sono problemi. Al contempo, con Plutone che entra in moto retrogrado sarete pronti a mollare tutte quelle situazioni che vi hanno bloccato. Amore: in coppia, l’amore procede a meraviglia! Con il partner deciderete di uscire con gli amici o vi dedicherete a un’attività da fare insieme. Siete felici e soddisfatti. Soli: possibilità di incontri sui siti di appuntamento oppure incontrerete una persona che vi piacerà. Darete il via a una storia come due adolescenti che scoprono l’amore.

Oroscopo 1 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Sole e Mercurio nel vostro segno, vi piacerà incontrare nuove persone che avranno il potere di motivarvi. Nel lavoro potreste trovarvi sotto i riflettori e ricevere elogi e complimenti per il lavoro svolto. Cercate in ogni caso di dedicare del tempo alle persone care, avete bisogno di pensare anche alla vita privata: vi permetterà di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti per far evolvere la relazione: mettere su famiglia, comprare una casa o semplicemente vivere dei momenti intimi. Soli: arriverà un invito per un appuntamento romantico. E’ molto probabile che trascorrerete la notte in dolce compagnia.

Oroscopo 1 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste ricevere buone notizie sul fronte finanze, ovvero l’entrata di una somma di denaro. Prima ancora che arrivi penserete a come spenderla e una volta tra le vostre mani bruciarla… Dividete la somma a metà: una parte per i risparmi e l’altra da spendere come preferite. In questo modo non vi sentirete in colpa. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe aver programmato una sorpresa, una cenetta a due o qualcosa di romantico. Evitate discussioni troppo serie e divertitevi! Soli: non avete voglia di pensare all’amore, il vostro status offre il vantaggio di fare quello che volete, quando volete! E uscirete con gli amici.

Oroscopo 1 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vita sociale brilla, potreste essere spinti a telefonare a vecchi e nuovi amici, riprendere i contatti a livello professionale e avere informazioni utili quanto inaspettate. Al contempo, Plutone entra in modo retrogrado: potreste voler riflettere su quanto avete realizzato riguardo alle finanze e adottare un approccio diverso. Amore: in coppia, è il momento di esprimervi. Dite al partner ciò che provate, mostrate apertamente il vostro lato romantico e il vostro amore! Soli: uscite o navigate sui siti d’incontri: la vostra parlantina. il modo di comunicare farà colpo su tutti/e!

Oroscopo 1 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete voglia di stringere contatti con persone che possano dare una mano a promuovere i vostri obbiettivi e progetti. E’ un buon momento per elaborare una strategia d’aiuto a lavorare in modo più intelligente anziché troppo impegnativo. In ogni caso, soprattutto se avete in corso una trattativa, fate attenzione a eventuali malintesi. Amore: in coppia, con il partner troverete l’attività che vi permetterà di prendere le distanze dal quotidiano così da stare meglio insieme e più innamorati che mai. Soli: Venere in Gemelli vi spinge a esprimervi, a fare il primo passo nei confronti di chi vi attrae. Potreste essere piacevolmente sorpresi da come reagirà l’altro/a.

Oroscopo 1 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’arrivo di buone notizie nel lavoro, che peraltro non vi aspettavate più, vi metteranno di buonumore. Forse avete realizzato qualcosa d’importante, mostrato le vostre competenze ed è la prova che dovete credere di più in voi stessi! In qualsiasi circostanza, pur mantenendo la solita cautela, dovete pensare alla riuscita e non al fallimento! Amore: in coppia, in mente avete grandi progetti. Dovete solo trovare il tempo di parlarne con il partner e capire se è o meno d’accordo. Soli: volete trovare una relazione seria con una persona affidabile e innamorata. E se invece già la conosceste?

Oroscopo 1 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sole e Mercurio in Toro, nel vostro settore della trasformazione, al vostro segno chiedono di rivedere qualsiasi decisione, anche nelle finanze, che potrebbero avervi portato fuori strada. Al contempo, il transito potrebbe permettervi di intavolare conversazioni significative che rafforzeranno importanti alleanze professionali. Amore: in coppia, se l’atmosfera è un po’ tesa, evitate battute umoristiche: il partner potrebbe pensare che stiate prendendo in giro il suo stato d’animo. Cercate di essere affettuosi e rassicuranti. Soli: non pensate né all’amore né al romanticismo oppure sarete così esigenti che chiunque vi deluderà. Rimanderete, per oggi, incontri e appuntamenti.

Oroscopo 1 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le relazioni sono favorite, avrete delle conversazioni o negoziazioni importanti. I contatti saranno più numerosi del solito e incontrerete nuove persone sia a livello di amicizia che di lavoro o di affari. Al contempo potreste riflettere su alcuni cambiamenti riguardanti la casa e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Lo troverete! Amore: in coppia, oggi farete l’amore e non la guerra! I passaggi accendono il desiderio e il partner sarà pronto a seguirvi in questo erotico e affascinante percorso. Soli: nelle conversazioni sarete più simpatici, più aperti: il che vi permetterà di conquistare non una ma più persone. A voi la scelta.

Oroscopo 1 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete lo slancio giusto per fare passi avanti nel lavoro, dare il via a nuovi progetti. La determinazione e la motivazione sono al top, non vi ferma niente e nessuno e riuscirete a elaborare un piano d’azione efficace. Al contempo è un’ottima giornata per praticare esercizio fisico, riprendere uno sport che avete abbandonato. Amore: in coppia, il partner vi trova divertenti, simpatici e pieni di vita. Sulla relazione soffia un vento di novità e quest’atmosfera giova a entrambi. Soli: in programma c’è un incontro romantico e direte sì a un appuntamento. Questa persona vi farà perdere la testa (ma sarà un fatto reciproco).

Oroscopo 1 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni accendono il desiderio di riprendere in mano alcuni progetti che avete accantonato così da provare soddisfazione nella vita lavorativa. Potreste essere inoltre attratti da persone stimolanti, che hanno delle storie interessanti da raccontare. Al contempo, potreste studiare dei nuovi modi per aumentare le entrate. Amore: in coppia, la relazione sta andando alla grande, c’è una bella intensità nei sentimenti e l’atmosfera è bollente. Insieme vi sentite realizzati! Soli: l’aria profuma d’amore e ci sono bellissime opportunità. Una persona sul posto di lavoro vi farà gli occhi dolci…

Oroscopo 1 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Mercurio-Sole in Toro, in casa sarete in piena attività: metterete ordine, sgombrerete alcune aree da oggetti inutili per creare spazio oppure eliminerete vecchi documenti o lettere. In questo momento, inoltre, potreste ospitare più persone del solito, soprattutto amici o parenti che non vedete da tempo. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, insieme siete felici. Ogni cosa che farete insieme sarà fonte di gioia e benessere. Soli: un incontro è possibile ma essere così selettivi rappresenta un ostacolo alla nascita di una storia d’amore. Cercate di essere meno esigenti.

Oroscopo 1 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete ottime idee per migliorare il vostro modo di lavorare e rifletterete su una nuova organizzazione, il che vi permetterà di rafforzare la vostra posizione. Al contempo cercate di esaminare il budget così da proteggervi da eventuali sorprese. Controllare le vostre previsioni di spesa e le entrate vi farà sentire rassicurati. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, il vostro cuore più leggero e avete la concreta speranza che le cose tornino alla normalità e che i dissapori siano ormai alle spalle. Soli: accetterete l’invito di una persona che ha attirato la vostra attenzione e un sogno si avvererà!