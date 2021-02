Oroscopo 1 marzo 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 1 marzo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 1 marzo 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (rompere il ghiaccio) e Pesci (magnetici).

Oroscopo 1 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): mettervi in gioco

Oroscopo Cancro 1 marzo: umore

Giornata di riflessioni ma al contrario del solito avete la capacità di dare un senso alle cose in modo semplice e meno pesante. La Luna in Bilancia vi spinge a concentrare l’attenzione sulle questioni riguardanti la casa, la famiglia e visto che forma un buon aspetto con Mercurio e Giove, al riguardo farà arrivare delle intuizioni, vi sentirete più sicuri e la vita affettiva sarà più ricca più appagante.

Nel lavoro, mettetevi in gioco: potreste incontrare persone molto importanti o influenti nel vostro settore che vi daranno nuove opportunità.

Oroscopo Cancro 1 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: insieme al partner avete bisogno di chiarire alcune zone d’ombra e vi libererete di un peso.

Soli: nonostante sappiate che un flirt non seguirà i vostri desideri, vi è difficile chiudere. E’ tempo di andare oltre.

Oroscopo 1 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rompere il ghiaccio

Oroscopo Scorpione 1 marzo: umore

Se attualmente dovesse ripresentarsi un evento che in passato vi ha scosso emotivamente, ad esempio una rottura o un forte litigio con una persona, probabilmente lo affrontereste in modo diverso. Poiché non è possibile tornare indietro nel tempo, potreste sviluppare consapevolezza che è indispensabile sistemare la situazione.

E la Luna in Bilancia vi spingerà a fare il primo passo. Anche se non dovete aspettarvi dei miracoli, è comunque un’opportunità per rompere il ghiaccio, fare un tentativo di riconciliazione per vedere come va.

Oroscopo Scorpione 1 marzo: amore

In coppia: Venere e Soli in Pesci rendono armoniosa la relazione. Avete la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Soli: se è mesi che siete attratti da una persona, invece di fantasticare prendete l’iniziativa!

Oroscopo 1 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): Venere accentua il magnetismo

Oroscopo Pesci 1 marzo: umore

Evitate che i passaggi astrali più che positivi vadano sprecati. Venere in Pesci accentua il vostro magnetismo e interagire, stabilire dei contatti può essere redditizio poiché avete la possibilità di convincere, conquistare. Pianificate dunque riunioni importanti, organizzate incontri – anche online – per sfruttare al meglio la creatività di questo periodo.

Le conversazioni in generale, questa settimana potrebbero portare a importanti scoperte su voi stessi e sulle persone a cui volete bene.

Oroscopo Pesci 1 marzo: amore

In coppia: per capirvi con il partner è sufficiente uno sguardo, insieme siete in grado di affrontare tutto!

Soli: gli astri si fanno in quattro per preparare un incontro. E potrebbe arrivare in modo imprevisto, sorprendente.

