L’oroscopo del 1 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 1 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Per oggi, fate attenzione a rimanere coinvolti in pettegolezzi poiché i passaggi odierni indicano che potrebbero essere poco attinenti alla realtà. Prima di trarre conclusioni sbagliate, leggete tra le righe e cercate di scoprire la verità. Ed evitate voi per primi di essere indiscreti riguardo a una persona poiché rischiate di perdere un’amicizia. Al contempo, se state cercando di sbarazzarvi di una cattiva abitudine, riflettete se volete davvero impegnarvi. In caso contrario, sarebbe solo una perdita di tempo. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti con grande passione! L’intesa con il partner è praticamente perfetta. Soli: determinati a conquistare e ci riuscirete! Attenzione tuttavia a non confondere desideri e realtà. Oroscopo 1 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La Luna in Gemelli forma delle dissonanze con Venere e Nettuno: accende il desiderio di spendere e spandere allegramente, senza pensare alle conseguenze. Potreste essere attratti, forse più del solito, da ogni sorta di oggetti e pensare di non poterne fare a meno. Dite no, dunque alle spese impulsive e gestite con il rigore il denaro. Se proprio avete intenzione di lanciarvi negli acquisti, comprate qualcosa di veramente utile anche nel tempo e di cui avete davvero bisogno. Amore: in coppia, evitate di reagire in modo esagerato ai commenti del partner, peggiorerete inutilmente la situazione. Stare un po’ per contro vostro sarà utile a calmarvi. Soli: se una storia iniziata da poco vi sembra confusa, una piccola pausa servirà a chiarire le idee. Oroscopo 1 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere-Nettuno e rappresenta un invito a rimanere con i piedi per terra, non credere a tutto ciò che vedete o immaginate poiché potrebbe essere infondato. Non è escluso scoprirete che qualcuno vi ha detto una grossa menzogna e ciò sarà motivo di forte delusione. Anche nel lavoro, visto che circola confusione, per evitare possibili malintesi con i colleghi, controllate attentamente le fonti. La pazienza sul posto di lavoro sarà una risorsa importante. Amore: in coppia, la vostra tendenza odierna è di eludere le responsabilità, non affrontare questioni complicate. Ma il partner sarà molto comprensivo. Soli: rischiate di idealizzare l’amore, le persone. Evitate di fare castelli in aria e vi risparmierete una delusione.

Oroscopo 1 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una decisione – lavoro o vita personale – basata su quelli che a voi sembrano fatti concreti potrebbe rivelarsi sbagliata. E’ un mercoledì in cui le cose non sono come sembrano all’apparenza: la Luna in Gemelli è in dissonanza con Venere e Nettuno, il che significa ciò che in un momento sembra vero in un altro potrebbe non esserlo. Fortunatamente, un amico o un collega nel caso vi vedesse commettere un errore, sarà pronto a intervenire e consigliare la direzione più utile e più giusta. Amore: in coppia, tenete presente il vecchio proverbio: ”Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te” e la giornata sarà positiva. Soli: nel caso darete il via a un flirt, cercate di parlare di argomenti leggeri. Evitate di fare progetti e sognare in grande. Oroscopo 1 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Occhio a chi vi circonda, nella vita sociale fate attenzione alle persone false, a chi finge di essere un vostro amico ma in realtà è pronto a parlare male di voi alle vostre spalle, a diffondere dei pettegolezzi o storie distorte. Se non volete delusioni, concedete la vostra fiducia con la massima cautela! Con la dissonanza della Luna a Venere e Nettuno, è importante confidare i fatti personali e intimi solo agli amici più cari. In generale diffidate di ciò che ascolterete, non prendete tutto per oro colato. Amore: in coppia, oggi circola grande passione, dimostrerete l’amore intenso che provate per il partner. Soli: è un’eccellente giornata per gli incontri. Guardatevi intorno…

Oroscopo 1 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Venere e Nettuno: una persona potrebbe promettervi mari e monti ma sarebbe un errore credere a scatola chiusa. Lasciate spazio al dubbio tenendo presente che le promesse spesso non vengono mantenute. Tuttavia visto che non siete nati ieri, ovvero non siete totalmente ingenui, capirete immediatamente se la persona mente con l’intento di manipolarvi o è sincera. Infine, riguardo a un progetto, prima di prendere una decisione, riflettete. Amore: in coppia, il legame è forte ma ciò non impedisce che ci sia quale nuvoletta. Se avete delle cose da rimproverare al partner, fate pure ma senza provocare. Anche se con i passaggi odierni non sarà facile. Soli: evitate di stressarvi per piccoli problemi altrimenti passerete la giornata intrappolati nella solitudine. Tutto si risolverà, dunque sorridete!

Oroscopo 1 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Anche se chi vi circonda dovesse comportarsi in modo insolito e avere intenzione di scatenare una discussione ma evitate di reagire. Per oggi, è meglio prendere le distanze e tacere. Concedetevi una piccola pausa per ricaricare le batterie, ritrovare l’equilibrio e l’armonia interiore soprattutto se le responsabilità, gli impegni hanno esaurito le energie. Una volta rilassati avrete le idee chiare e potrete decidere come muovervi nei confronti di chi si è comportato in modo irrispettoso. Amore: in coppia, avvertite l’esigenza di mettere ordine nella relazione. La cosa migliore è comunicare in modo chiaro e sincero. Soli: la solitudine vi fa sentire trascurati e incompresi. In realtà non mostrate abbastanza i vostri sentimenti ma vi nascondete dietro una finta aria distaccata…

Oroscopo 1 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se una persona vi ha confidato un segreto, una notizia riservata, evitate di parlarne poiché rischiate che nel giro di poche ore lo saprebbero tutte le vostre conoscenze. Se dunque non volete fare brutte figure, mettervi nei guai, la cosa migliore è tenere le cose per voi. Il lato positivo è che siete molto astuti: con la presenza del Sole e Mercurio nel vostro segno capirete al volo cosa potrebbe comportare diffondere il pettegolezzo e probabilmente prima di parlare ci penserete due volte. Amore: in coppia, passione e ancora passione. E’ una serata da trascorrere vicini vicini al partner. Soli: se volete incontrare il vero amore, cercate di essere più selettivi.

Oroscopo 1 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per un malinteso, un fraintendimento, una persona potrebbe causare un ritardo nei vostri piani e ciò scatenare una forte delusione. La dissonanza della Luna con Venere e Nettuno indica che la situazione potrebbe diventare confusa proprio nel momento in cui desiderate che tutto vada bene, per il verso giusto. Se sentite che qualcosa non va, fidatevi dell’istinto e agite senza perdere tempo, In caso contrario, rischierete di dover affrontare un pasticcio che avreste potuto evitare. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni potrebbero scatenare dei malintesi. Il dialogo e la pazienza saranno i vostri migliori alleati. Soli: rischiate di idealizzare una persona, osservate invece con occhio critico il suo atteggiamento.

Oroscopo 1 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le dissonanze odierne sul vostro segno non hanno un impatto negativo, agirete in modo indipendente, senza fare troppo affidamento sull’aiuto degli altri o sul loro intervento nei vostri affari. Di conseguenza, ciò comporterà molta responsabilità, ma non vi lamenterete e saprete come affrontare al meglio qualsiasi situazione ed eventualità. Unica accortezza: prudenza nel settore delle finanze, evitate investimenti rischiosi e concentratevi come è tipico del Capricorno, sulla stabilità e la sicurezza. Amore: in coppia, voglia di allontanarvi da tutto e tutti e stare vicini al partner, coccolarvi teneramente. Il che, lo/a renderà felice. Soli: oggi è amore a prima vista! Un incontro spettacolare avrà il potere di cambiare radicalmente la vostra vita.

Oroscopo 1 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un’idea brillante riguardante un progetto, una volta concretizzata potrebbe rivelarsi più costosa di quanto pensavate, dunque è meglio se prima di prendere l’iniziativa per dare il via farete attentamente un po’ di conti. Con la dissonanza della Luna a Venere e Nettuno, nel settore delle finanze dovete essere molto prudenti: il rischio è che vi ritroverete a spendere una somma considerevole – che non avevate previsto – e ciò rappresentare un problema difficile da risolvere, Amore: in coppia, circolano delle tensioni e anche una piccola questione potrebbe provocare un’esplosione. Anche se il partner dovesse provocarvi, evitate di reagire! Soli: potreste innamorarvi ma con i passaggi odierni è consigliabile un po’ di cautela. Piedi per terra.

Oroscopo 1 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Qualsiasi progetto riguardante la casa abbiate in mente e vi sembra geniale, assicuratevi che i familiari siano d’accordo, sappiano bene ciò che avete intenzione di fare. Con la dissonanza della Luna in Gemelli a Venere e Nettuno le cose potrebbero non andare come previsto. Se oggi commetterete un errore tra qualche giorno la situazione potrebbe complicarsi per cui parlarne con le persone care, ascoltare le loro idee, vi permetterà di andare avanti nel modo più giusto. Amore: in coppia, il partner non capirà alcune scelte che farete e la sua insistenza vi irriterà. Soli: Cupido oggi è assente e forse è meglio così. Circola confusione, rischiate di fare scelte poco lucide.