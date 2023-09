L’oroscopo del 1 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’istinto vi dice di essere gentili ma la sensazione di dover esaudire le richieste di una persona guasterà la giornata. Non saprete cosa fare e non sarà facile trovare una via d’uscita soprattutto se l’altro conta su di voi. Tuttavia se avete cose più importanti da fare, dovrete mostrare fermezza. Evitate di dire “no” impulsivamente e spiegate con calma la situazione. Amore: in coppia, piccoli problemi richiedono molta energia. Vi immaginate tra le braccia del partner che sussurra dolci parole ma è solo un sogno. Dov’è finito il vostro spirito di iniziativa? Soli: metterete in discussione alcune decisioni o scelte prese poco tempo fa. Tutti hanno il diritto di sbagliare…

Oroscopo 1 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

In questo momento il tempismo è fondamentale: se agirete prima del tempo non sarete assolutamente pronti, al contrario ovvero troppo tardi rischiate di perdere un’ottima un’opportunità- Rallentando capirete quando sarà il momento giusto. Osservando gli atteggiamenti di chi vi circonda e a quel punto saprete quando fare la prima mossa. Parlate poco e ascoltate. Amore: in coppia, con il partner la domenica sarà all’insegna della sensualità, del piacere, l’atmosfera sarà bollente! Soli: colpo di fulmine e lo vivrete senza paure, senza reticenze, vi lascerete andare. In vista, ci sono dei momenti magici!

Oroscopo 1 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui siete un po’ ansiosi e rischiate di prendere una decisione avventata. Siate gentili e pazienti con voi stessi poiché ciò vi consentirà di essere più costruttivi. Da qualunque parte provenga il senso di pressione, compensatelo riflettendo sulla strada migliore da imboccare. Ricordate, anche un po’ di pensiero creativo può fare miracoli. Amore: in coppia, la stabilità che regna nella relazione regala a entrambi grande sicurezza. Insieme siete felici. Soli: dopo un incontro, con una persona moltiplicherete le uscite. Nel giro di poco tempo sarete entrambi innamorati!

Oroscopo 1 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La vostra creatività oggi è al top e vi spingerà a fare scelte diverse dal solito. Amici e familiari che si aspettano vi comportiate in un certo modo saranno sorpresi ma al contempo apprezzeranno. Fate emergere i lati inediti della vostra personalità! E’ un buon momento per investire nelle vostre aspirazioni professionali: per fare soldi dovete spendere soldi! Amore: in coppia, sfruttate al massimo i momenti piacevoli, concedetevi qualche attività da praticare insieme, qualcosa che solitamente non avete tempo di fare. Soli: cercate l’autenticità, storie serie e non vi farete conquistare senza avere la certezza che sia la persona giusta. Oroscopo 1 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Se alcune cose non vanno come previsto e vi sentite frustrati, sebbene i passaggi odierni possano essere poco piacevoli, trasmettono un messaggio utile. State tentando di liberarvi da una situazione difficile? Prima di tutto dovreste capire come siete arrivati a questo punto. Se riuscirete a fare chiarezza è possibile un cambiamento importante. Amore: in coppia, avete entrambi capito che la comunicazione è fondamentale. Per saldare ulteriormente la relazione mantenete vivo il dialogo! Soli: vivete il presente senza proiettarvi in un futuro lontano. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 1 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Voglia matta di lanciarvi nello shopping? Prima di procedere valutate i pro e i contro. Se acquisterete un oggetto che vi piace, sul momento potreste essere soddisfatti ma in seguito sentirvi in colpa. Rimandare di qualche giorno sarebbe la cosa migliore. La voglia di spendere potrebbe essere forte ma potete vincerla con una presa di coscienza. Amore: in coppia, fate attenzione a scatenare la gelosia del partner, la paura di perdervi. Fate in modo di rassicurarlo/a. Soli: potrebbe tornare alla carica una “vecchia” conquista ed essere l’occasione per riannodare il legame. In ogni caso, prima di lanciarvi, pensateci due volte.

Oroscopo 1 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La comprensione è la chiave per sfruttare al meglio la giornata, anche se non ne avete voglia. Cercate dunque di agire con cautela, evitate accuratamente di creare tensioni: che si tratti di amici o familiari è meglio andare d’accordo con chi vi circonda, anche se ciò significa scendere a dei compromessi, Un po’ di attenzione porterà a vantaggi positivi. Amore: in coppia, cercherete insieme un modus vivendi che vada bene a entrambi, senza ovviamente mettere in discussione ciò che avete già costruito! Soli: avrete la sensazione di conoscere da sempre una persona e nascerà una relazione d’amore. Proverete splendide emozioni.

Oroscopo 1 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica armoniosa, la Luna in Toro vi rende più sensibili del solito ai bisogni delle persone a cui volete bene. Per accontentarle, vederle sorridere, vi farete in quattro e va detto che ricambieranno! Accontentarli vuol dire in ogni caso è fare e dare quanto è nelle loro aspettative, ciò che piace a loro ma che non è detto, purtroppo, che piaccia anche a voi. Amore: in coppia, l’intesa è buona, i sentimenti reciproci sono sinceri e solidi. Insieme guardate al futuro con serenità. Soli: potrebbe esserci un incontro speciale, un’attrazione che coinvolgerà mente e cuore: va vissuta senza porvi milioni di domande!

Oroscopo 1 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

A volte essere schietti è l’atteggiamento migliore e oggi andare dritti al punto senza perdere tempo in chiacchiere e complimenti inutili sarà apprezzato da chi vi circonda, Parlate dunque in modo franco e diretto tanto più che saprete usare la giusta dose di diplomazia senza che ciò comprometta minimamente il messaggio che avete intenzione di far passare. Amore: in coppia, regalatevi momenti romantici e lasciatevi andare alle emozioni tra le braccia della dolce metà. Soli: smettete di porvi mille domande! O decidete di fare il primo passo nei confronti di chi vi attrae oppure continuerete a lamentarvi!

Oroscopo 1 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In qualsiasi eventuale situazione complicata oggi dovete fare leva sul vostro senso dell’umorismo, Sapete bene che siete più intelligenti, più arguti della maggior parte delle persone per cui sfruttate questa qualità ogni volta che ne avete la possibilità. Con una battuta detta al momento giusto riuscirete ad avere la meglio, uscirete vincenti da una discussione. Amore: in coppia, se ci sono problemi, placate l’atmosfera! Non siete, al momento, in posizione di forza e dunque anziché offendervi tenete conto delle lamentele del partner. Soli: conquistare un cuore oggi non è tra le vostre priorità. Avrete soprattutto voglia di confidarvi con un/a amico/a.

Oroscopo 1 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Toro, anche se chi vi circonda, soprattutto i familiari, oggi dovessero comportarsi male e irritarvi, evitate di reagire. Prendete le distanze in silenzio e dedicatevi a qualcosa che vi distragga. E’ una domenica in cui concedervi una pausa di relax, ricaricare le batterie, soprattutto se le troppe responsabilità vi fanno sentire sotto pressione. Amore: in coppia, non lasciate che piccoli litigi per cose di poca importanza vi destabilizzino. La relazione va bene, vi amate ed è questo ciò che conta. Soli: curate l’immagine, fatevi belli e uscite! Non dimenticate di sorridere: è ciò che vi rende affascinanti.

Oroscopo 1 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste prendere una decisione che sconvolge lo status quo, fare persino una vera e propria rivoluzione. Anche se vi sentite frustrati dalle circostanze e desiderate fare qualcosa in tutta fretta, pensate alle conseguenze. Parlatene con gli amici poiché vi offriranno supporto, il che potrebbe essere molto più utile che scatenare il caos senza un buon motivo. Amore: in coppia, grande dolcezza, tante piccole e reciproche attenzioni. In programma, eros e mille, complicità. Soli: impossibile rimanere indifferenti al vostro fascino, alla sensualità. E saprete giocare al meglio le vostre carte…