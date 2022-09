Oroscopo 1 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 1 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Venere-Giove vi permette di trascorrere dei bei momenti con gli amici o i familiari. Tenete presente che la gentilezza e la collaborazione sono in primo piano dunque più sarete cortesi e meglio sarà. Ma non è escluso che comunque a causa di punti di vista diversi con un’altra persona vi troverete coinvolti in una discussione accesa. Amore: in coppia, a farla da padrona è la passione, i sentimenti saranno ardenti! Soli: incontro con una persona interessante, dunque uscite e tenete gli occhi aperti. Lui o lei potrebbe cambiare il corso della vostra vita…

Oroscopo 1 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Luna-Saturno vi permette di capire con chiarezza ciò che nella vostra vita non funziona più ma al contempo la dissonanza Luna-Marte potreste temere che un cambiamento potrebbe comportare instabilità e destabilizzazione. Per ora non dovete prendere decisioni importanti ma solo dedicarvi a una pianificazione. Amore: in coppia: se state attraversando una crisi, provate a fare un passo indietro. In questo modo, avrete una visione più realistica della situazione e agire di conseguenza. Soli: anche se le apparenze sono molto positive, non dimenticate che possono ingannare. Prudenza nei nuovi incontri.

Oroscopo 1 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza odierna Luna-Marte vi rende irritabili e scatenare nervosismo saranno cose di poco conto. Andate oltre, concentratevi sul positivo anziché sul negativo. Tanto più se nella vita sociale in programma c’è un evento oppure avete comprato i biglietti per assistere a un concerto o andare a vedere una mostra, dimenticherete qualsiasi problema. Amore: in coppia, è tempo di costruire per il vostro futuro. Se ancora non avete figli, è il momento perfetto per iniziare a pianificare. Soli: siete attratti dal cambiamento e volete incontrare nuove persone? Trovate nuove attività!

Oroscopo 1 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: potrebbe spingere a fare fare dei cambiamenti interiori. E visto che oggi il pianeta rosso è in dissonanza con la Luna, avvertirete il bisogno di concedervi una pausa, rallentare il ritorno. Se le energie non sono al top è inutile premere l’acceleratore: fate tutto con calma, stabilite delle priorità. Amore: in coppia, molto innamorati ma poco dimostrativi. Poche effusioni ma una presenza costante, rassicurante, complice e solida. Soli: anche se la persona che vi attrae svolge il vostro stesso lavoro evitate che sia l’unico argomento di conversazione. Il vostro incontro non è professionale, ma sentimentale.

Oroscopo 1 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Luna-Marte potrebbe attirare attenzioni indesiderate, nella cerchia sociale c’è chi è invidioso o fa degli antipatici pettegolezzi sul vostro conto. Evitate che la situazione scateni il vostro pessimismo. Ignorate e considerate il tutto invece, come opportunità per brillare ancora di più e andare oltre la loro meschinità. Amore: in coppia, è inutile proiettarsi sul futuro e sui progetti se non si risolvete i problemi del passato. Coraggio, ne avete tutto da guadagnare. Soli: conversazioni con una persona originale: vi renderete conto che potreste innamorarvi di chi è molto diverso da voi. E’ positivo! .

Oroscopo 1 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui sarà forte il desiderio di lanciarvi negli acquisti, concedervi qualche lusso, oggetti di cui probabilmente non avete bisogno. Fate attenzione: rischiate di spendere più di quanto possiate permettervi. Il discorso è diverso se comprerete qualcosa di utile: in questo caso non saranno soldi spesi inutilmente ma per un buon motivo. Amore: in coppia, l’atmosfera non è proprio serena, nonostante i vostri sforzi per non mostrare nulla. Ma la il partner vi conosce bene… Soli: siete confusi, combattuti tra il desiderio di andare a un appuntamento o annullare per paura di una delusione. In caso di dubbio, è meglio astenersi.

Oroscopo 1 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Venere-Giove, vi regala ottimismo e la speranza di realizzare con eccellenti risultati un progetto che avete a cuore, Ma se non vi concentrerete sul lavoro necessario per realizzare quanto avete in mente tutto ciò potrebbe rimanere una fantasia: è importante dunque rimanere con i piedi per terra e rimboccare le maniche. Amore: in coppia, rimanete tra le braccia del partner come se foste soli al mondo. Vivete al meglio ogni piccolo momento che trascorrerete insieme. Soli: lasciatevi andare, fate parlare le emozioni, i desideri. I nuovi incontri non vi deluderanno.

Oroscopo 1 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro segno quando si trova di fronte a una sfida non si tira mai indietro ma in questo momento prendete del tempo per analizzare la situazione. Eviterete delle insidie e tranelli. Stesso discorso per quanto riguarda le finanze: un falso senso di sicurezza potrebbe spingervi a prendere una decisione improvvisa di cui in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, attenzione! Dopo il cartellino giallo c’è quello rosso… Il vostro atteggiamento infantile farà perdere la calma al partner. Soli: ci sono giorni positivi e giorni negativi… Andrà meglio domani o dopodomani!

Oroscopo 1 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vita sociale brilla, è un eccellente momento per partecipare a qualsiasi invito, evento e festeggiamenti. Che siano pianificati o improvvisati, vi divertirete! Tuttavia, la Luna crea alcune dissonanze con altri pianeti: è saggio non trascurare le responsabilità di lavoro, gli impegni, poiché ciò potrebbe minare la vostra credibilità. Amore: un coppia, parole o gesti oggi emergerà il vero carattere del partner. Prestate attenzione agli scatti di abbia, sarà istruttivo. Soli: rompere ai primi contrasti rivela una certa immaturità. Le opinioni divergenti non sono un problema anzi, arricchiscono la relazione.

Oroscopo 1 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Garantirvi che qualsiasi accordo di lavoro sia un successo è la vostra massima priorità. La dissonanza Venere-Giove indica che avete l’opportunità di ottenere quanto avete in mente ma per ottenere buoni risultati è fondamentale consolidare i dettagli degli accordi che influiscono sul percorso professionale, dovete inoltre valutare i pro e i contro. Amore: in coppia, avete difficoltà a gestire le emozioni. Rilassatevi: è sabato e probabilmente avete programmato una giornata a due. Soli: se avete intenzione di arrivare in ritardo a un appuntamento, solo per farvi desiderare, l’altro potrebbe innervosirsi e ciao ciao atmosfera romantica.

Oroscopo 1 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Marte-Nettuno potrebbe spingere a idealizzare eccessivamente una situazione oppure una persona. Al riguardo avete delle idee e potreste scambiare lucciole per lanterne, vedere le cose da una prospettiva errata. Su un altro piano: evitate di prestare denaro a familiari o amici poiché è improbabile che vi restituiranno la somma. Amore: in coppia, i pianeti seminano zizzania nella relazione e al riguardo non potete cambiare nulla. Cercate di essere pazienti. Soli: se avete creduto in una possibile riconciliazione con un/a ex tenete presente che potreste averlo/a messo/a ingiustamente su un piedistallo.

Oroscopo 1 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata all’insegna della creatività. Nel quotidiano lavorativo avrete voglia di voglia di apportare alcuni cambiamenti. E’ un sabato in cui non subirete pressioni del boss, non ci saranno scontri con i colleghi e tutto filerà liscio. Sul fronte finanze potreste ricevere una piacevole sorpresa che vi permetterà di guardare al futuro in modo positivo. Amore: sarete di umore conciliante e ciò avrà il potere di placare eventuali conflitti. Soli: oggi potreste fare un incontro sorprendente. Pian piano scatterà un reciproco interesse.