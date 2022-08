Oroscopo 1 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo dell’1 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dell’1 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potrebbe arrivare arrivare un evento sociale divertente. Le cose non si snoderanno, forse, secondo i vostri piani ma essere coinvolti sarà comunque positivo. Inoltre ci sarà una bella dose di fortuna, appagare un vostro desiderio. Il che vi metterà di buonumore e sarà d’aiuto ad affrontare altre situazioni più spinose. Approfittatene. Amore: in coppia forti sentimenti e li dimostrerete attraverso mille piccole attenzioni nei confronti del partner. Soli: è il momento di mettervi al centro della scena, esprimervi.

Oroscopo 1 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete dotati di uno stato d’animo positivo, arriveranno belle opportunità di lavoro ma al contempo rischiate di fare il passo più lungo della gamba. Puntate pure al progresso, al successo – che sicuramente otterrete e che meritate ampiamente – ma fate attenzione ad assumere troppi accordi o progetti. In due parole, non mettete troppa carne al fuoco. Amore: in coppia il partner darà il via a qualche gioco di seduzione. Soli: con una persona c’è attrazione e oggi finalmente esprimerete le reciproche emozioni. Nascerà una splendida storia.

Oroscopo 1 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete un po’ irrequieti per quanto riguarda il vostro attuale lavoro. Anche se le cose stanno andando abbastanza bene, pensate di non avere la possibilità di progredire. Probabilmente per rendere più vivace il lavoro desiderate più avventura, crescita e nuove esperienze. Potreste essere sorpresi da quanto potreste imparare e fare nel vostro lavoro. Amore: in coppia cercate di trasformare un po’ di insoddisfazione nel motore che faccia nascere nuove idee per ripartire su basi diverse. Soli: è una giornata in cui nemmeno voi sapete bene cosa volete veramente.

Oroscopo 1 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere la possibilità di realizzare un sogno, un desiderio che avete da molto tempo. A dare il via potrebbe essere una coincidenza, sarà il segnale che le cose andranno nel verso da voi desiderato. Potrebbe volerci un po’ di tempo per concretizzare, fare qualche aggiustamento, ma quando la strada sarà libera potrete intraprendere senza problemi. Amore: in coppia piccole incomprensioni che tuttavia svaniranno nel giro di poco. La ricetta magica, come sempre, è la dolcezza. Soli: la solitudine vi pesa, avete voglia di tenerezza.

Oroscopo 1 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’intervento di una persona influente è proprio ciò di cui potreste aver bisogno per fare vostra un’ottima opportunità. Farete una buona impressione e la persona sarà più che disposta a dare una mano. Tenete presente che l’opportunità potrebbe non ripresentarsi nel giro di poco tempo, dunque provateci. Al contempo potrebbero scatenarsi tensioni in famiglia a causa dei vostri impegni di lavoro. Amore: in coppia il vostro bisogno d’affetto oggi è smisurato ma potreste soffocare il partner. Fate un passo indietro. Soli: tante energie ma la comunicazione non è al top. Calma dunque se una persona dovesse disdire un appuntamento all’ultimo minuto.

Oroscopo 1 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Porterete alla luce qualsiasi questione che avete cercato – inutilmente – di ignorare. Sfruttate dunque questa occasione chiarire, sgombrare il campo dagli equivoci, eliminare le tensioni, anche se ciò potrebbe inevitabilmente comportare qualche discussione accesa. Amore: in coppia grazie al dialogo riuscirete a risolvere qualche problema o incertezza che turbano la stabilità della relazione. Soli: che sia online o di persona, oggi potreste avere quella conversazione che aspettate da tempo.

Oroscopo 1 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Oggi la vostra attenzione potrebbe essere puntata sulla capacità di guadagnare. Il che va bene, fare soldi è importante, soprattutto se avete in mente degli obbiettivi finanziari ma non dimenticate di godere di ciò che la vita ha da offrire al di fuori del lavoro. Potete essere altamente produttivi e al contempo praticare comunque il vostro hobby preferito. Le due cose sono compatibili. Amore: in coppia dolcezza, sensualità, la serata sarà molto romantica. E di tanto in tanto fa veramente bene al cuore. Soli: potrebbe esserci un incontro d’amore insperato. Tra di voi si stabilirà immediatamente tenerezza e romanticismo.

Oroscopo 1 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ probabile che vita privata o lavoro stiano mettendo a dura prova la vostra pazienza ed emergano delle tensioni represse. Per fortuna allevierete e a appianerete le cose. L’aspetto al contempo indica di concedervi qualcosa di piacevole, pensare anche a distrarvi. Amore: in coppia la sincerità e i sentimenti profondi sono la forza della vostra relazione. Soli: attrazioni improvvise, feeling inattesi… Ma voi avete bisogno di certezze e potreste tirarvi indietro.

Oroscopo 1 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete spinti all’autoindulgenza ma non è necessariamente una cosa negativa anzi, esattamente il contrario. Riflettori puntati sul settore della vita sociale e avrete voglia di trascorrere più tempo in buona compagnia o concedervi un trattamento benessere. E in effetti spezzare le solite abitudini quotidiane, la solita routine vi farà un gran bene. Amore: in coppia occhio a dire qualcosa di cui in seguito vi pentireste. Cautela quando vi esprimete. Soli: qualche Sagittario potrebbe cacciarsi in una storia coinvolgente ma clandestina.

Oroscopo 1 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe arrivare una proposta di lavoro che vi farà guadagnare di più. Giocando bene le vostre carte i prossimi giorni potrebbero essere un trampolino di lancio per progredire e farvi sentire al sicuro. Anche se dovessero proporvi qualcosa su cui non avete esperienza, evitate di preoccuparvi. Se sarete disposti a correre il rischio e provarci, andrete comunque avanti alla velocità della luce. Amore: in coppia nella relazione c’è dolcezza, sensualità e l’amore si riaccende, è come il primo giorno. Soli: giornata di incontri: aprite gli occhi perché l’anima gemella è più vicina di quanto pensiate.

Oroscopo 1 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete dotati di ottimismo e avrete una buona ragione per festeggiare. Nei prossimi giorni potrebbe accadere qualcosa in cui speravate o comunque il segnale, una notizia, che sta per arrivare. Siete in una fase impegnativa ma al contempo molto positiva. Non dovete dunque concentrarvi solo sul lavoro, sugli affari ma concedervi anche un po’ di distrazione, di divertimento. Amore: in coppia con il partner sarete particolarmente gentili, farete tanti complimenti che riscalderanno il suo cuore. Soli: potrebbe nascere una storia con una persona che vive in un’altra città. Per il momento non pensate al futuro.

Oroscopo 1 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Seguite l’istinto e prendetevi cura di voi stessi. Mettete da parte qualche piccolo compito e rilassatevi, mettete voi al primo posto. Sarete carichi di energie positive, più pimpanti. Allora, sbizzarritevi pure, oggi tutto vi è permesso. Se non vi concedete qualcosa di buono e bello da tempo, è una giornata in cui renderlo in una priorità e, ancora meglio, se lo farete più spesso. Amore: in coppia risolverete qualsiasi eventuale problema. Insieme al partner la vita è in rosa. Soli: attenzione: il desiderio di vivere una passione potrebbe farvi sembrare una persona migliore di quanto sia in realtà.