Oroscopo 10 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 10 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La fiducia in voi stessi può essere alta ma al contempo esserci delle situazioni che vi renderanno un po’ nervosi. Per quanto riguarda le questioni importanti è meglio un approccio prudente. Tuttavia se un’idea vi entusiasma, vorrete lanciarvi e prendere l’iniziativa. Giocare sul sicuro o fare un salto nel buio? E’ una scelta a cui vi troverete di fronte nei prossimi giorni e potreste utilizzare entrambe le opzioni, in base a ciò che volete ottenere. Amore: in coppia c’è la voglia di spezzare la routine e sorprenderete piacevolmente il partner con qualche originale iniziativa. Soli: alle relazioni stabili, impegnative, al momento privilegiate storie che vi regalano leggerezza.

Oroscopo 10 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Farete qualcosa di diverso e metterete in luce ancora di più le vostre qualità uniche e il talento. Ciò potrebbe essere molto liberatorio, soprattutto se avete frenato un lato della vostra personalità e, forse, a causa di ciò che avrebbero potuto pensare gli altri. Non temete più nulla, avete l’intenzione di andare per la vostra strada. Amore: in coppia starete alla larga da argomenti spinosi e dalle tensioni. Siete decisi a vedere solo il lato positivo delle cose. Soli: non avete voglia di lanciarvi nell’avventura, il che è non è una cosa negativa. Lascerete fare al destino.

Oroscopo 10 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Ci saranno situazioni nei vostri confronti che non piaceranno, ma voi sarete impassibili. E il vostro atteggiamento sicuramente sarà utile a proteggervi. Inutile dire che il self control va a vostro vantaggio e stupirà parecchie persone. E’ una carta vincente che va sfruttata. Ma è tempo fi mettere ordine nella vostra vita: ad esempio, nei cassetti, nei documenti, selezionare le amicizie. Il che è un bene. Amore: in coppia la relazione evolve di giorno in giorno, si rafforza. Soli: uscite, frequentate, fate qualcosa di diverso dal solito.

Oroscopo 10 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una giornata ricca di impegni. Per fortuna avete splendide energie per portare a termine tutto e in modo efficiente, con estrema facilità. La notizia del giorno è che potrebbe arrivare una somma di denaro che vi farà sentire euforici. Potrebbe trattarsi di un accordo che va a vostro vantaggio, di un’entrata una tantum o un bonus come riconoscimento del vostro lavoro. Amore: in coppia l’atmosfera è dolce, rassicurante, il partner ammira il vostro modo di vedere le cose e anticiparle. Soli: la solitudine vi pesa, certo, eppure non perdete la speranza.

Oroscopo 10 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Le vostre idee e i vostri progetti sono finalmente pronti per essere realizzati. Sarete pieni di entusiasmo, di passione ma al contempo molto dispersivi. L’energia planetaria odierna potrebbe spingervi a saltare dei dettagli che potrebbero avere un impatto negativo sulle vostre decisioni e negoziazioni. Anziché fare di testa vostra seguendo l’intuito la cosa migliore è chiedere un consiglio, possibilmente a un esperto. Amore: In coppia il partner vi rassicura, c’è passione, benessere e anche un pizzico di follia. Soli: è una giornata all’insegna della passione. Se una persona vi attrae non perderete tempo e passerete all’azione!

Oroscopo 10 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Disponete di eccellenti energie, avete il vento in poppa, siete più che mai realistici e ciò vi sarà di grande aiuto per aggirare eventuali ostacoli e andare dritti verso i vostri obbiettivi. Vi fate carico delle responsabilità con determinazione ed esaminate con attenzione i dettagli. Il che vi consente di avere successo in tutto ciò che intraprenderete. L’atmosfera di questa giornata è favorevole per ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia è la giornata ideale per dare il via a un dialogo costruttivo e dire ciò che da tempo avete a cuore. Soli: avete le carte in regola per conquistare quindi siate audaci e avete la possibilità di iniziare una nuova relazione.

Oroscopo 10 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete finalmente di buonumore, entusiasti, ottimisti . Ma una persona potrebbe sembrare pronta a dare una mano per raggiungere un obbiettivo e poi tirarsi indietro. Non ve la prendete più di tanto e rimanete aperti ad altre soluzioni. E’ un ottimo momento per impegnarvi in progetti creativi, nonché quello di sognare in grande. Amore: in coppia il partner potrebbe farvi una proposta che vi lascerà stupiti. Soli: con la persona che vi attrae (e ricambia) c’è alta possibilità che inizi una storia.

Oroscopo 10 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Provate a trascorrere un po’ di tempo con gli amici, parlare anche di eventuali problemi e blocchi presenti nel lavoro. Siete in attesa di una notizia entusiasmante che potrebbe favorire la crescita professionale. La cosa importante è rimanere con i piedi per terra e avere una visione pratica. In caso contrario, ovvero con la testa tra le nuvole, in seguito potreste scoprire che le cose non vanno nella direzione da voi desiderata. Amore: in coppia la relazione potrebbe attraversare un momento di incertezza. Soli: la solitudine è un problema ma forse dovreste capire cos’è che non va nella vostra vita affettiva e porre rimedio.

Oroscopo 10 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete pieni di idee, alcune molto potenti e mirate ad ampliare il raggio d’azione. In questo momento grazie all’aspetto Mercurio-Giove, probabilmente sarete ansiosi di intraprendere un viaggio d’affari. E’ la giornata ideale per pianificare un viaggio o pianificarne uno per il prossimo anno. E’ probabile che in questo periodo arrivino dei nuovi contratti, il che vi farà sentire soddisfatti. Amore: in coppia il partner vorrebbe più disponibilità da parte vostra, prima che subentri il rancore. Soli: se una persona vi corteggia, cercate di essere meno rigidi.

Oroscopo 10 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete meno appesantiti e meno preoccupati, il che vi permetterà di distaccarvi mentalmente da un affare importante rimasto in sospeso. Sfruttate l’atmosfera di questa giornata per dare meno importanza agli impegni. Avete davanti due giorni per mettere ordine negli affari e puntare alla perfezione. Otterrete la riuscita! Su questo non ci sono dubbi. Amore: in coppia è un momento di forte passione e ne trarrete grandi benefici. Soli: siete in un periodi di conquista, basta solo credere un po’ di più in voi stessi.

Oroscopo 10 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Vi sentite euforici, nel lavoro e negli affari proverete una magnifica sensazione di ottimismo e speranza. Avete il potere di trasformare le cose a vostro vantaggio. Nelle relazioni, un atteggiamento meno formale vi sarà di grande aiuto. Circondatevi di persone che capiscono la vostra visione, le vostre capacità e la vostra etica di lavoro. Amore: in coppia c’è un’atmosfera romantica che vi invita a manifestare il più possibile i sentimenti. Soli: c’è un’opportunità per approfondire il legame romantico con la persona che vi attrae e che ricambia.

Oroscopo 10 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anche se sarete molto impegnati è possibile che ascolterete buone notizie sulle vostre prestazioni. Il che vi regalerà un bel po’ di ottimismo. In ogni caso, fate in modo di moderare l’eccesso di entusiasmo. Avrete comunque la sensazione che la situazione lavorativa potrebbe ribaltarsi a vostro vantaggio e questo vi darà la spinta giusta in previsione del prossimo mese dopo le vacanze. Amore: in coppia c’è un vento di rinnovamento con dei progetti che si stanno avviando verso la realizzazione. Soli: avete capito che è meglio non bruciare le tappe. Una persona vi corteggia e anche se vi attrae, ci andrete piano.