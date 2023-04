L’oroscopo del 10 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi sentite forti, motivati e concentrati, grazie alla sicurezza in voi stessi avete la capacità di affermarvi. Raggiungere gli obbiettivi ora vi sembra più facile! Le relazioni con chi vi circonda sono cordiali, vivaci e collaborative, se dunque avete pensato di dare il via a un’attività di lavoro, è il momento giusto per iniziare a pianificare. Amore: in coppia, non prenderete decisioni affrettate. e ciò è interessante per considerare il futuro con il partner e costruire qualcosa di solido. Soli: probabilmente deciderete di cambiare obbiettivo e rivolgervi a persone più affidabili.

Oroscopo 10 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste aver voglia di impressionare favorevolmente chi vi circonda ma non basta l’apparenza, dovete mostrare un po’ del vostro calore naturale ed essere accomodanti. Evitate dunque di comportarvi come robot esprimendo meccanicamente le opinioni o idee. Metteteci un po’ di passione ed energia e raggiungerete il vostro obbiettivo! Amore: in coppia, se avete bisogno di rassicurazioni otterrete dei segnali dal partner che vi ama ancora tanto. La felicità è vostra! Soli: se vi attrae una persona fate il primo passo. La fortuna è dalla vostra parte, tutto è possibile.

Oroscopo 10 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Toro sosta alle spalle del vostro segno ed è probabile che attirate persone che hanno bisogno di confidarsi, parlare dei loro problemi. E voi siete in grado di dare dei consigli confortanti e tirare su il morale. Ma per quanto vi riguarda? Preferireste stare un po’ per conto vostro, rilassarvi e ricaricare le batterie..Amore: in coppia, a farvi compagnia oggi saranno le risate! Con il partner siete felici e avete intenzione di rimanere a bordo della vostra nave. Soli: il vostro cuore potrebbe battere per due persone e siete attratti da entrambe. La scelta si preannuncia difficile. Prima di decidere ci vorrà un po’ di tempo.

Oroscopo 10 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Stabilire dei confini vi farà sentire meglio: che abbiate bisogno di mettere dei limiti a una persona cara o essere più severi con voi stessi ciò vi permetterà di imboccare un percorso più sano, appagante e stabile. Su un altro piano: nel lavoro potrebbe arrivare una promozione, un trasferimento che riterrete molto positivo. Amore: in coppia, qualunque sia la vostra situazione, avete intenzione di progredire e cercherete soprattutto complicità e tenerezza. Soli: sicuramente sognate il grande amore… Ma siete sicuri di impegnarvi davvero così da trovarlo?

Oroscopo 10 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni il desiderio di cedere a una tentazione potrebbe essere forte, sarete attratti irresistibilmente da qualcosa di nuovo che vi permetterà di uscire dalla routine. Fate attenzione a ciò che sceglierete. Anziché lanciarvi in qualcosa solo all’apparenza intrigante, pensate invece a prendere cura di voi stessi! Amore: in coppia,vi rendete conto che è un po’ ridicolo offendervi per cose futili e con il partner troverete un compromesso. Soli: lanciatissimi nella conquista di una persona conosciuta di recente. Fate bene, se non altro saprete velocemente dove vi porterà questa iniziativa.

Oroscopo 10 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se oggi o nei prossimi giorni dovrete convincere qualcuno ci riuscirete con la massima facilità e se in corso avete una trattativa il modo brillante di esprimervi vi permetterà di uscirne vincenti! Al contempo, non è escluso che sarete costretti a difendervi da accuse infondate ma ciò che direte ribalterà la situazione! Amore: in coppia, attenzione, il partner potrebbe sentirsi trascurato, pensare che la relazione sia più fraterna che passionale. Ma è davvero così? Soli: potreste essere attratti da più persone contemporaneamente e la scelta ovviamente non sarà facile.

Oroscopo 10 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Parlare di un problema che avete tenuto per voi potrebbe essere liberatorio! La Luna in Sagittario rappresenta un invito a esprimere la vostra opinione e a non preoccuparvi di ciò che potrebbe accadere. Se avete provato rabbia o altre emozioni negative dovete tirarle fuori! Una chiacchierata sincera potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, leggerezza, senso dell’umorismo e complicità. Lo sguardo intrigante del partner vi spingerà a prendere qualche iniziativa piccantina. Cupido potrebbe arrossire… Soli: se la vita amorosa è un deserto, oggi potrebbe esserci un incontro inaspettato. Le porte dell’amore si aprono!

Oroscopo 10 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Molto esigenti con voi stessi e chi vi circonda. Ma è un atteggiamento che funzionerà: affermerete le vostre opinioni con forza e determinazione e nessuno sarà in grado di farvi cambiare idea. E se avete in corso una trattativa, anche nei prossimi giorni troverete le parole e gli argomenti giusti che vi permetteranno di bloccare qualsiasi contestazione. Amore: in coppia, desiderate l’attenzione del partner, averlo/a accanto così da dimostrare quanto l’amate. Il che lo/a renderà felice! Soli: gran ritorno della passione! Con una persona scatterà l’attrazione e darete il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 10 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno vi rende affascinanti e fa arrivare complimenti, sguardi di ammirazione che accentuano la vostra autostima, vi sentite sicuri dell’immagine che proiettate al mondo circostante. Sfruttate al massimo questo momento soprattutto perché domani Venere entra in Gemelli: ovunque e con chiunque riscuoterete successo! Amore: in coppia, circola sensualità, complicità e potreste programmare una dolce serata intima solo per voi due… Soli: affascinanti, magnetici attraete chi apprezza le vostre qualità di leader. Ci sarà chi sarà pronto a seguirvi in capo al mondo!

Oroscopo 10 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno e potreste aver voglia di tranquillità. Ma in aspetto con Urano, al contempo potreste desiderare di fare qualcosa di diverso. Se dunque una persona vi inviterà a una mostra, a un concerto o al ristorante probabilmente coglierete al volo l’occasione. E farete bene! Amore: in coppia, qualche frizione, siete entrambi orgogliosi e aspettate entrambi che l’altro/a ceda per primo/a. Soli: nel momento in cui concederete un po’ più di fiducia agli altri/e non avrete difficoltà a dare il via a una storia. La cautela va bene ma non esagerate…

Oroscopo 10 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Sagittario è la giornata ideale per stringere nuove amicizie, uscire e pensare anche a divertirvi. Più amplierete la lista dei contatti e più troverete persone pronte, all’occorrenza, a dare una mano. E già oggi o nei prossimi giorni potrebbe arrivare un aiuto importante che vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, probabilmente penserete più al lavoro che alla dolce metà, ma non si offenderà e mostrerà comprensione. Soli: l’aria profuma di passione! Durante un incontro capirete subito che il vostro fascino sta funzionando: sguardo incoraggiante, sorriso accattivante e conquisterete!

Oroscopo 10 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Sagittario al vostro segno ricorda che è giusto gratificarvi per tutto il duro lavoro che svolgete. Che decidiate di concedervi un pranzo con gli amici in un buon ristorante o acquistare un nuovo vestito, accogliete l’invito a pensare a voi stessi. Fate tutto ciò che vi regala benessere, gioia e serenità! Le amicizie sono al top. Amore: in coppia, voglia di organizzare qualcosa di romantico con la dolce metà. E le idee non vi mancano… Soli: volendo iniziare a tutti i costi una nuova relazione, correte il rischio di commettere errori. Riflettete, mettetevi al riparo dalle delusioni.