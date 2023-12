L’oroscopo del 10 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere preoccupati per una situazione, forse di denaro, al punto che non riuscirete a concentrarvi su niente altro. Solitamente quando vi accorgete di avere il pensiero fisso su qualcosa fate un passo indietro ma oggi potreste avere difficoltà, Cercate di distogliere la mente dalla questione facendo delle cose banali, semplici, anche ad esempio le faccende domestiche. La situazione potrebbe risolversi da sola. Amore: in coppia, oggi siete molto impulsivi per cui evitate di scatenare discussioni. date il via a un dialogo positivo e rispettoso per gustare il reciproco amore. Soli: pensate di non aver bisogno di nessuno, eppure guardatevi intorno: c’è chi vorrebbe conoscervi meglio…

Oroscopo 10 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Tutti vi cercano, tutti vi vogliono ma con la dissonanza Venere-Giove (nel vostro segno, dovreste ritagliare del tempo solo per voi. Vi fa piacere certo accontentare chi vi circonda tuttavia in questo modo rischiate di ostacolare i vostri progressi. Non dovete aver timore di sentirvi esclusi e all’occorrenza dite qualche no agli inviti. Ce ne saranno altri, dunque prendete cura prima di tutto delle vostre esigenze. Amore: in coppia, oggi flirterete sì ma con la tensione per cui occhio alle reazioni: la diplomazia è la migliore alleata per navigare tra queste forti onde emotive. Soli: nonostante alcune sfide che presenta questa giornata, ricordate che ogni incontro può essere un dono.

Oroscopo 10 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Vietato fare vostri i problemi degli altri. Con la dissonanza Venere-Giove dovete stabilire dei limiti soprattutto se una persona si è appoggiata troppo su di voi. Incoraggiatela a essere più autosufficiente, non accettate che vi faccia carico dei suoi drammi e non entrate nella modalità “io ti salverò”. Potreste pensare di fare la cosa giusta, ma chiedetevi se state invece solo evitando qualcosa che riguarda la vostra vita. Amore: in coppia, un po’ di incertezza potrebbe generare qualche turbolenza. la soluzione: parlare, esprimere le emozioni e capire quelle del partner. Soli: splendidi i primi incontri! L’atmosfera è favorevole al flirt e al gioco di seduzione,

Oroscopo 10 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Pur valutando attentamente i pro e i contro di una situazione, con la dissonanza Venere-Giove oggi potrebbe essere difficile arrivare a una chiara conclusione. Al contempo evitate, con amici e familiari, di lasciarvi coinvolgere nelle loro discussioni. Rischiate infatti di provare emozioni forti, accendervi come fiammiferi accentuando l’atmosfera elettrica e creando tensioni in seguito difficili da appianare. Amore: in coppia, saprete captare i desideri più segreti del partner e ne appagherete alcuni (di qualsiasi tipo…) L’intesa è perfetta. Soli: deciderete di chiudere con la solitudine e grazie alla ritrovata motivazione vi lancerete nella conquista dell’anima gemella.

Oroscopo 10 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Non potete rendere contenti tutti e la dissonanza Venere-Giove potrebbero esserci delle discussioni in famiglia che potrebbero avere un impatto sulla prossima settimana di lavoro, per cui prima di litigare pensateci due volte. Imponete dei limiti a voi stessi, non dovete stressarvi per appagare le esigenze di chi vi circonda. In questo modo, continueranno a chiedere e voi alla fine provare rancore. Amore: in coppia, un po’ destabilizzati dagli sbalzi d’amore del partner ma nel giro di poco tutto rientrerà alla normalità. Soli: coglierete qualsiasi occasione per divertirvi con gli amici eppure in fondo proverete malinconia, avvertirete una mancanza. Quella di una persona che vi ami.

Oroscopo 10 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Venere-Giove è una domenica in cui sarete pronti a esprimere la vostra opinione senza giri di parole, atteggiamento che potrebbe avere l’effetto boomerang. Evitate commenti troppo critici o correte il rischio di mettere a repentaglio, lavoro o vita personale, una relazione importante. Se siete sul punto di concludere un contratto, anche se non siete d’accordo su tutto, trovate un compromesso. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere preoccupato per un problema e non soddisfare le vostre aspettative. Prima di partire in quarta, cercate di essere comprensivi. Soli: se una persona vi attrae fare di tutto per conquistarla sarebbe un errore. Ma ascolterete questo consiglio?

Oroscopo 10 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Venere-Giove, oggi rappresenta un invito a tenere sotto controllo le spese. Un po’ di shopping ogni tanto fa bene ma chiedetevi se spendere e spandere non nasconda il bisogno di maggiore affetto e attenzioni. Meritate di gratificarvi, poiché lavorate sodo, ma potete farlo senza spendere un occhio della testa. Anziché fare piccoli acquisti impulsivi, mettete da parte una somma per qualcosa di importante. Amore: in coppia, a suon di parole tenterete di aggirare una situazione delicata. Fate attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Soli; pronti a conquistare una persona ma senza provare vere emozioni, L’altro/a lo capirà e prenderà le distanze.

Oroscopo 10 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Giove: un progetto personale o di lavoro sembrava promettente, aveva acceso il vostro entusiasmo. Tuttavia oggi vedrete la situazione chiaramente e vi renderete conto che le vostre aspettative non sono realistiche e provare delusione. Una cosa è sognare in grande e un’altra è avere false speranze. Non è il momento di impegnarvi in qualcosa che non offre concretezza. Amore: in coppia, una piccola crisi di gelosia – vostra – potrebbe guastare la giornata, il piacere di stare in compagnia della dolce metà. Soli: la mancanza di motivazione prende il sopravvento ed è una giornata in cui forse non avrete voglia di uscire né di conquistare.

Oroscopo 10 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui dovrete correre per sistemare problemi inaspettati di lavoro o in familiari e di conseguenza essere irritati. Se non riuscirete a risolverli immediatamente, cercate comunque di mantenere la calma. Potete sicuramente tenere sotto controllo la situazione! Fate qualcosa per allentare lo stress, prendete cura di voi stessi così da godere in piena tranquillità quel che resta del fine settimana. Amore: in coppia, avvertite il desiderio di essere liberi di fare scelte e prendere delle decisioni. Parlatene apertamente con il partner, apprezzerà la vostra franchezza. Soli: a destabilizzarvi non la mancanza di corteggiatori ma di una persona in particolare. Non chiudete la porta agli altri, anche se la vostra mente è altrove.

Oroscopo 10 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Che si tratti di amici o familiari, è una domenica in cui alcuni loro commenti potrebbero infastidirvi. Qualunque sia il motivo che li spinge a dire alcune cose spiacevoli, cercate di gestire la situazione con il vostro consueto aplomb e mettete uno stop alla conversazione. Se vi metterete sulla difensiva o, peggio, vi arrabbierete scatenerete tensioni peggiori, la situazione potrebbe degenerare verbalmente. Amore: in coppia, sintonia totale, vi capite con uno sguardo e insieme al partner trascorrerete dolci momenti. Soli: volete conquistare? Fatevi belli, curate l’aspetto: sarete ancora più attraenti e farete colpo.

Oroscopo 10 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se un amico o un familiare sta approfittando della vostra disponibilità e generosità è il momento di stabilire dei limiti con fermezza e per un po’ tenere a distanza la persona in questione. La dissonanza Venere-Giove rappresenta un invito a dare la priorità alle vostre esigenze e quando necessario, dire dei chiari “no”. Se prima di tutto non prendete cura di voi stessi come potete prendere cura degli altri? Amore: in coppia, desiderio al top ma tutto dipenderà da come lo manifesterete. Sarete molto espansivi e vi aspetterete che il partner ricambi. In caso contrario, proverete frustrazione. Soli: molto intraprendenti, vivrete un’avventura passionale ma passeggera che non lascerà traccia.-

Oroscopo 10 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ la giornata ideale per avere incontri e conversazioni interessanti, tuttavia tenete presente che c’è una notevole differenza tra l’essere autentici e l’essere inopportuni, per cui nella vita sociale con la dissonanza Venere-Giove, senza volerlo oggi potreste fare un commento e offendere. Al contempo, fate anche attenzione a parlare troppo delle vostre questioni personali o di lavoro, delle idee professionali. Amore: in coppia, il partner vi ama e ve lo dimostra continuamente. Vi capite, avete le stesse opinioni e progetti, insieme siete felici. Soli: incontro con qualcuno di cui fino a oggi non vi eravate accorti ma ha tutto ciò di cui avete bisogno per rendervi felice.