Oroscopo 10 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 10 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 10 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ripartire su basi nuove

Oroscopo Cancro 10 febbraio: umore

Evitate di concentrarvi su problemi banali, contrarietà di poco conto poiché potrebbe subentrare impazienza, non ascoltare ciò che vi dicono e diventare bruschi con chi vi circonda. Detto questo, tenete presente che con sei pianeti in Acquario attualmente siete in piena trasformazione.

Dopo un pessimo 2020 ora avete la possibilità di ripartire su nuove basi. Per cui, annuncia l’oroscopo, se al momento non riuscite a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente, non mettevi sotto pressione, eliminate le tensioni poiché presto ci riuscirete.

Oroscopo Cancro 10 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: un po’ permalosetti, di malumore, oggi dovreste evitare di scatenare discussioni.

Soli: non è una giornata propizia all’amore né ai nuovi incontri. La sicurezza il voi stessi è latitante.

Oroscopo 10 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): vecchi rancori

Oroscopo Scorpione 10 febbraio: umore

La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe essere problematica ma solo se vi farete travolgere dalle tensioni. Potreste essere insoddisfatti, giungere a conclusioni sbagliate nel corso di una discussione. In questo caso, tiratevi indietro il più gentilmente possibile poiché sia voi che l’altra persona non concludereste niente.

L’oroscopo al vostro segno inoltre consiglia di capire il motivo per cui avete voglia di punzecchiare qualcuno. La ragione potrebbe essere nascosta in un vecchio rancore e ora potreste aver voglia di vendicarvi. Compreso questo, chiedetevi quanto sia utile.

Oroscopo Scorpione 10 febbraio: amore

In coppia: allarme rosso! Oggi siete irritabili, nervosi e al partner potreste dire cose che nemmeno pensate.

Soli: eliminate le tensioni praticando un po’ di esercizio fisico. La priorità oggi è quella di rilassarvi.

Oroscopo 10 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): tirare fuori il rospo

Oroscopo Pesci 10 febbraio: umore

Dopo aver rimandato per un po’ di tempo, oggi potreste dover affrontare una persona riguardo una problema difficile. Rimandare è comprensibile, dopo tutto a nessuno piace avere conversazioni complicate.

Ma più a lungo eluderete e più le cose potrebbero peggiorare. Fare un passo avanti e tirare fuori il rospo, sarà liberatorio. E una volta fatto vi renderete conto di quanto vi pesava la situazione. Non è escluso tuttavia che assistiate a una discussione e per una volta non vi mischierete nella questione.

Oroscopo Pesci 10 febbraio: amore

In coppia: la Luna congiunta a Venere in Acquario annuncia momenti intimi di felicità con il partner.

Soli: più che amore oggi darete affetto alle persone che vi sostengono nei progetti che avete a cuore.

