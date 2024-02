L’oroscopo del 10 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, se avete intenzione di aumentare le entrate grazie alla creatività potreste trovare un modo geniale per sfruttare un vostro talento e trasformarlo in un’attività extra di lavoro, anche online. Datevi da fare e prima di quanto pensiate potreste garantirvi una nuova fonte di reddito. Tuttavia, considerato che il passaggio vi spinge a pensare in grande, piedi per terra e prima di dare il via a qualsiasi idea o progetto, accertatevi che siano realizzabili. Amore: in coppia, è un bel fine settimana, con il partner in programma c’è divertimento, piacere, le uscite con gli amici sono in primo piano. Soli: tra oggi e domani, potreste fare un incontro romantico: spetta a voi scrivere il seguito.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste cogliere un’occasione al volo, senza pensarci due volte ma rischiate di trascurare i dettagli che, sapete bene, sono importanti. Esaminate attentamente tutto ciò che attira la vostra attenzione e valutate se davvero ne vale la pena. Forse la sua unica attrattiva è che si tratta di una novità! In generale, con i transiti odierni oggi avete la tendenza a esagerare: in qualsiasi ambito della vostra vita, evitate di prendere in modo impulsivo e inaspettato delle decisioni radicali. Amore: in coppia, entrambi molto presi dal lavoro rischiate di scatenare dei problemi. Cambiate musica e ritagliate dei momenti romantici. Soli: lasciate fare al destino ma soprattutto cercate di ritrovare fiducia nel mondo circostante.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Al vostro segno piace socializzare ma oggi potreste avvertire il bisogno di rimanere per conto vostro così da ricaricare le batterie e riflettere con calma. Un nuovo modo di esaminare un’idea o un progetto potrebbe essere d’aiuto a trasformarli in realtà. Mercurio in Acquario rappresenta un invito a vedere le possibilità anziché i limiti. Per ottenere ciò che desiderate è tempo di sperimentare nuove modalità. All’orizzonte si profila qualcosa di positivo. Amore: in coppia, temperature bollenti all’interno della relazione. in programma c’è un sabato very hot! Soli: una persona misteriosa, vi farà perdere la testa e anche se non la conoscete troverete comunque il modo di contattarla.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Mercurio-Giove potreste avere difficoltà a stabilire dei limiti con la famiglia, gli amici e sentirvi un po’ soffocati dalle loro richieste. E se invece di covare rancore, ne parlaste chiaramente? Se, inoltre, avete evitato una persona o rimandato una conversazione imbarazzante, è il momento di affrontare la situazione. Per quanto abbiate voglia di fare come lo struzzo, mettere la testa sotto la sabbia, sapete bene che non potete eludere all’infinito. Amore: in coppia, nella relazione non ci sono problemi, va avanti alla grande, insieme al partner fate progetti entusiasmanti. Soli: perché non dire chiaramente a chi vi attrae cosa provate? Potrebbe permettervi di dare il via a una bella storia.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Giove potrebbe scatenare la rabbia di un familiare nei vostri confronti. Ma che avete combinato? Forse avete dimenticato una data importante oppure non avete soddisfatto una delle sue aspettative? Nel secondo caso, potreste cercare di difendervi dicendo che non potevate indovinare ciò che desiderava. Eppure era proprio questo che l’altro si aspettava da voi: essere abbastanza attenti da capire ciò che voleva. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica ma solo perché voi siete parecchio impulsivi oppure vi sentite in colpa per qualcosa e reagite nel modo sbagliato. Soli: una persona potrebbe far battere il vostro cuore, cercherà di affascinarvi ma capirete al volo che è un atteggiamento che riserva anche ad altri/e.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, non è escluso che sarete costretti a parlare di una situazione difficile. Il vostro segno solitamente preferisce mantenere la pace anziché scatenare dei problemi ma con questo transito irrequieto, se la tensione tra voi e una persona è diventata enorme, capirete che è arrivato il momento di risolvere definitivamente le divergenze. Prendete il coraggio a due mani e date il via alla conversazione così da ristabilire un equilibrio. Amore: in coppia, la relazione è basata su sentimenti sinceri e, dunque, anche in caso di discussione saprete trovare una soluzione. Soli: esigenti, selettivi quanto volete ma nonostante ciò un incontro potrebbe farvi perdere totalmente la testa.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se la settimana di lavoro è stata particolarmente impegnativa, avvertirete stanchezza, per cui cercate di tenere sotto controllo la tendenza odierna a esagerare, fare più di quanto consentano le vostre energie. Dovete già affrontare impegni, responsabilità, obblighi di vario tipo che richiedono la vostra attenzione, per cui non fatevi carico di altro. Stabilite dei limiti rigorosi, concentratevi sulle le priorità e ogni tanto concedetevi una piccola pausa. Amore: in coppia, con il partner c’è tenerezza, complicità, comprensione. Un elisir praticamente magico! Soli: siete agitati forse perché in programma c’è un appuntamento con una persona che vi attrae e vorreste tanto dare il via a una storia.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro è un segno autosufficiente, a cui piace fare le cose per conto proprio ma con l’odierna dissonanza Mercurio-Giove rischiate di sopravvalutare le vostre capacità. Se in mente avete in mente un progetto fai da te o state pensando di impegnarvi in qualcosa di creativo come ad esempio rinnovare l’abitazione, prendete in considerazione la possibilità di chiedere un consiglio a un amico o un professionista: avrete meno probabilità di combinare pasticci. Amore: in coppia, amate il partner ma il problema è che volete decidere su tutto, questioni di denaro comprese. Il che potrebbe scatenare delle discussioni. Soli: il vostro status al momento vi piace, vi permette di flirtare a tutto campo. La libertà vi ricarica di belle energie.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove fate attenzione a come vi esprimete: oggi siete inclini a parlare troppo o troppo in fretta, anche se va detto, potreste farlo per sostenere una buona causa. Soffia un vento di libertà che spinge a esprimervi, a prendere delle decisioni, a vivere più intensamente. Tuttavia, al contempo rischiate di mancare di tatto e di lanciarvi senza riflettere in alcuni progetti forse utopici. Oggi siete mentalmente irrequieti dunque rilassatevi. Amore: in coppia, vi spalleggiate a vicenda, siete presenti reciprocamente e in vista ci sono nuovi progetti a due. Soli: una grande e imprevista passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato l’anima gemella.

Oroscopo 10 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni metterete al primo posto gli amici, i familiari e lascerete alle spalle qualsiasi preoccupazione. Apprezzeranno l’attenzione extra che offrirete, sarete pronti a organizzare una giornata divertente. Anche se il vostro segno solitamente è cauto sul fronte finanze, fate attenzione ed evitate di largheggiare. Anche se avete a cuore il loro benessere, potreste spendere più di quanto è nelle vostre intenzioni. Prima di lanciarvi, controllate i prezzi. Amore: in coppia, farete quanto vi è più possibile per dimostrare i sentimenti che provate nei confronti della dolce metà. Soli: pronti a farvi in quattro per catturare l’attenzione della persona che vi attrae. Ci riuscirete, farete colpo!

Oroscopo 10 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Giove: pensate in grande, avete numerose idee e siete ansiosi di concretizzarle, tuttavia con questo transito prima di prendere l’iniziativa dovete assicurarvi che siano fattibili al cento per cento. Al contempo, fate attenzione: potreste promettere ad altre persone più di quanto in seguito potrete realisticamente mantenere dunque, prima di impegnarvi, riflettete attentamente così da evitare figuracce e delusioni. Amore: in coppia, potrebbe esserci una piccola discussione ma non avrà il potere di rovinare l’armonia di questo sabato. Soli: occhi aperti non lasciatevi incantare dalle belle parole di una persona. Non è detto siano sincere.

Oroscopo 9 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui siete spinti a riflettere sulla vostra situazione, volete evitare chi non smette di parlare. avrete la sensazione che troppe persone chiedano la vostra costante attenzione. Non dovrete dunque sentirvi in colpa se metterete il cellulare in modalità aereo. In questo momento dovete dare la priorità ai vostri problemi, a trovare la loro soluzione anziché pensare a soddisfare le richieste degli altri. Praticate quelle attività che vi rilassano e vi regalano benessere. Amore: in coppia, in caso di discussione, a fare il primo passo per riportare la pace, oggi sarà il partner. Accoglietelo con dolcezza. Soli: un incontro inatteso e di sicuro non avrete voglia di scappare ma bando alla timidezza, all’insicurezza.