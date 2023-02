L’oroscopo del 10 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Mercurio-Plutone, la percezione della vostra attuale situazione potrebbe fare una grande differenza nel modo in cui la affrontate. Potreste rendervi conto che qualcosa deve cambiare e sia che prendiate questa decisione o che siate costretti a farlo, per quanto difficile sia, può portare a un miglioramento. Andate avanti! Amore: in coppia, c’è reciproca tenerezza e lealtà. Fate tabula rasa del passato e mettere da parte i vecchi rancori. Da oggi guarderete al futuro mano nella mano. Soli: ripensate senza sosta a una relazione del passato con un pizzico di nostalgia. Il che impedisce di aprirvi agli altri/e.

Oroscopo 10 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ il momento di liberarvi da qualcosa che ha fatto il suo tempo. E’ in questo modo che potrete finalmente fare ciò che sognate da tempo. Potreste avere delle difficoltà se siete mentalmente o emotivamente attaccati ma con l’aspetto Mercurio-Plutone fare il primo passo vi darà il coraggio di andare incontro al nuovo! Amore: in coppia, oggi vi sarà facile capire il partner, sfruttate dunque questa giornata per parlare dei progetti a due o per risolvere una situazione complicata. Soli: non vi pentirete di aver accettato un invito degli amici: un incontro sarà memorabile, l’attrazione sarà immediata!

Oroscopo 10 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non importa quanto desideriate che una situazione rimanga così com’è, la congiunzione Mercurio-Plutone indica che un cambiamento potrebbe essere inevitabile. Più opporrete resistenza e tanto più una questione importante potrebbe complicarsi. Se troverete il coraggio di mollare, le cose andranno per il verso giusto. Amore: in coppia, avete capito che la relazione è fonte del vostro equilibrio e del benessere. Insieme al partner siete felici ma soprattutto vi amate! Soli: sarete intrigati da una persona che entrerà nella vostra vita in modo non convenzionale. All’inizio non presterete attenzione ma alla fine della giornata, ci penserete sempre. Sarà amore?

Oroscopo 10 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno annuncia che se in una relazione di lavoro o personale dovesse nascere un problema, mostrerete grande determinazione e coraggio, più di quanto pensiate di avere. Tenete presente che qualsiasi decisione prenderete comporterà una trasformazione positiva. Amore: in coppia, concentrati parecchio nel lavoro, prestate poca attenzione al partner che potrebbe offendersi. È tempo di prendersi cura della persona che amate e che condivide la vostra vita. Soli: siate più flessibili e accomodanti: potreste avere un incontro sorprendente che non vi lascerà indifferenti.

Oroscopo 10 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Entrare in contatto con le vostre emozioni vi permetterà di staccarvi da qualcosa che non funziona più. E’ il momento della verità e non dovete più rimandare! Ma in fondo probabilmente lo sapete. Che si tratti di un lavoro o di una situazione personale che si sta esaurendo, decidendo di voltare le spalle, potrete puntare in alto! Amore: in coppia, è il momento giusto per prendere delle iniziative riguardanti il vostro futuro o per proporre cambiamenti nella relazione. Soli: pentiti di aver creduto in una relazione? Dimenticate il passato, il futuro è vostro e nelle vostre mani! Oggi potreste incontrare la persona che fa per voi!

Oroscopo 10 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se la sicurezza in voi stessi è scemata e avete difficoltà riguardo al lavoro che svolgete attualmente o a un progetto importante, con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno potreste sentire di non poter andare avanti nello stesso modo ed esaminerete la situazione da un punto di vista diverso: vi permetterà di imboccare una nuova direzione! Amore: in coppia, complicità e sostegno reciproco, andrete d’accordo su tutto, anche tra lenzuola… Soli: l’intensità dei sentimenti di chi vi corteggia farà scogliere lo strato di ghiaccio che ricopre il vostro cuore. E non vi dispiacerà.

Oroscopo 10 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una situazione riguardante la casa o un bene immobile scatena forti emozioni, queste ultime saranno utili ad arrivare una svolta. Una questione che richiede una soluzione può portarvi a trovare delle risposte e sarete determinati! Il che vi permetterà di prendere delle decisioni peraltro ormai davvero necessarie. Amore: in coppia, romanticismo a gogo! E una giornata di amore totale e molto sensuale. Con il partner, avete grandi progetti a due da realizzare. Soli: mente e cuore sono disponibili ed è un’atmosfera perfetta per fare un incontro interessante. Potrebbe trattarsi dell’anima gemella ma anche di un futuro migliore amico o il collega ideale…

Oroscopo 10 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Mercurio-Plutone può spingervi a pensare a una via d’uscita da una situazione che si trascina da tempo. Se la situazione è arrivata a un punto critico, una decisione razionale potrebbe essere la migliore. Eppure visto che la questione è intricata, potrebbe non essere sufficiente. Per dipanare la matassa dovreste fidarvi dell’istinto. Amore: in coppia, lasciate che il fascino del partner vi faccia girare la testa, evitate di controllare le emozioni: avete bisogno di sogni e romanticismo. Soli: un piacevole incontro in programma: potrebbe trattarsi di un artista o di una persona che lavora nel settore della moda. Concedete la vostra fiducia potreste stringere un legame fortissimo.

Oroscopo 10 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ il momento ideale per riflettere sulla vostra situazione finanziaria. Con la congiunzione Mercurio-Plutone nel vostro settore del denaro potreste trovare dei modi utili per risparmiare e mantenere al meglio il conto in banca. Non dovete stringere la cinghia ma solo eliminare quelle spese superflue che incidono sul budget! Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche attrito ma farete le domande giuste e tutto si sistemerà. Dopo un chiarimento tornerà il sereno. Soli: potreste entrare in competizione con un amico per conquistare una persona che non sa chi scegliere tra voi due. La cosa più saggia è rinunciare e preservare la vostra amicizia.

Oroscopo 10 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Mercurio-Plutone nel vostro segno rappresenta un invito a mettervi in gioco. E’ un’ottima giornata per incontrare nuove persone e il momento giusto per fissare appuntamenti, colloqui di lavoro e pubblicare dei post sui social media. Ciò che desiderate da tempo è a portata di mano e farete dei progressi. Amore: in coppia, deciderete di mettere una pietra sopra eventuali piccoli fastidi che da tempo inquinano la relazione. Perfetto! Soli: l’amore con la A maiuscola può nascere ovunque e in qualsiasi momento… E’ una giornata in cui proverete emozioni imprevedibili, fuori dal vostro controllo.

Oroscopo 10 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Mercurio-Plutone il vostro intuito è al top e dovreste sfruttarlo per fare passi avanti nel lavoro o negli affari, promuovere un obbiettivo personale o chiedere un aiuto finanziario. In questo momento, più che mai siete in grado di valutare le persone e istintivamente sapete come interagire con loro. Utilizzate al massimo questa capacità poiché vi porterà al successo! Amore: più disponibili, con la dolce metà gusterete momenti di piena serenità e insieme svilupperete nuovi progetti a due. Soli: tanti incontri ma nel corso della giornata c’è la possibilità di incontrare il grande amore. Torna la felicità!

Oroscopo 10 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno sosta nel vostro settore della vita sociale. Avete voglia di entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda ed è una splendida giornata per stringere nuove amicizie, intensificare la presenza sui social media. Le nuove conoscenze potrebbero essere d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi! Amore: in coppia, sarete più franchi e diretti del solito, il che vi consentirà di ripartire su basi migliori. A volte è bene dire la verità… Soli: potreste attratti da una persona abbastanza anticonformista ma vi piacerà e offrirete il vostro cuore.