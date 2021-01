Oroscopo 10 gennaio 2021: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (il tempo è vostro alleato) e Scorpione (godete dei piaceri della vita).

Oroscopo 10 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il tempo è un vostro alleato

Oroscopo Cancro 10 gennaio: umore

Per quanto abbiate intenzione di risolvere un problema, è improbabile che andrete molto lontano se voi e un’altra persona non sarete disposti a collaborare, a venirvi incontro. Ma l’oroscopo annuncia che il tempo può essere un grande alleato.

Ciò che oggi sembra davvero urgente potrebbe esserlo meno nel giro di una settimana e successivamente non pensarci più. Se non accade niente, mollate. E oggi, concentratevi su un lavoretto da fare in casa, impegnate le energie in qualcosa, praticate esercizio fisico, così da pensare ad altro.

Oroscopo Cancro 10 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: belle novità nella relazione, c’è una trasformazione positiva e insieme siete più forti che mai!

Soli: avete ottime energie, quelle favorevoli a nuovi incontri. Gli affari di cuore stanno andando nella direzione giusta.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): godere dei piaceri della vita

Oroscopo Scorpione 10 gennaio: umore

L’atmosfera è elettrica, tesa, per cui cercate di sfruttare la domenica godendo dei piaceri della vita. I passaggi astrali sono un complicati e il vostro è un segno che assorbe le energie positive e negative, siete come spugne. Concedetevi dunque un buon pranzetto, una golosità o qualcosa che sia in grado di mettervi di buonumore.

L’oroscopo annuncia che seppure siete certi di avere splendide idee una persona cara potrebbe non essere d’accordo e ostacolarvi. E se nessuno è disposto a cedere sarà estenuante. In questo caso, accantonate momentaneamente poiché presto troverete il modo per imporvi.

Oroscopo Scorpione 10 gennaio: amore

In coppia: volete fare di testa vostra ma cercate di ricordare che le decisioni vanno prese di comune accordo.

Soli: se avete iniziato una storia, raddoppiate le attenzioni, date il meglio! E’ possibile che diventi molto importante.

Oroscopo 10 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): lasciate che gli altri se la sbrighino da soli

Oroscopo Pesci 10 gennaio: umore

E’ una domenica in cui avete bisogno di tranquillità, leggere un buon libro o guardare un film vi farà evadere dalla realtà. E se qualcosa dovesse turbarvi vi metterete al riparo. L’agitazione che regna intorno a voi, non è cosa per voi.

Stare per conto vostro, oggi è l’atteggiamento migliore anche perché nella prima parte della giornata potrebbero abbondare i malintesi. L’oroscopo annuncia che è certo vi chiederanno una mano ma dovrete lasciare che gli altri risolvano le loro questioni senza di voi.

Oroscopo Pesci 10 gennaio: amore

In coppia: mostrate buonumore, leggerezza, voglia di vivere e d’amare. Il partner farà altrettanto.

Soli: vorreste dichiarare i sentimenti a una persona ma avete difficoltà. Aspetterete che a farsi avanti sia l’altro/a?

