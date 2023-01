L’oroscopo del 10 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

A causa di rallentamenti, di ritardi, i dubbi su questioni di lavoro o finanziarie potrebbero aver preso il sopravvento al punto da invadere i vostri pensieri. Ma non rispecchiano la realtà. La situazione, probabilmente, è migliore di quanto pensiate e presto farete dei progressi. Prima di finire sotto stress, controllate i fatti e giudicateli razionalmente. Amore: in coppia, più innamorati che mai insieme realizzerete grandi progetti. Il partner è motivato a seguirvi nelle vostre iniziative volte a migliorare il funzionamento della relazione. Soli: incontrare la persona giusta al momento giusto non è facile! Ma è ciò che potrebbe accadere oggi…

Oroscopo 10 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro potrebbero arrivare maggiori responsabilità ma non dovete fare tutto da soli. Se avete bisogno di una mano chiedete! Al contempo se in programma c’è un colloquio di lavoro, curare di più il look può essere d’aiuto. Se, infine, un familiare deve risolvere dei problemi e la cosa vi preoccupa, intervenite ma solo se davvero necessario. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, pensate che il partner vi trascuri e non sapendo se è solo un’impressione o un reale disinteresse, non saprete come affrontare la questione. Rimandate a domani. Soli: è tempo di liberarvi di problemi legati a storie del passato e che minano la possibilità di avere una nuova storia.

Oroscopo 10 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se c’è stato un malinteso con un amico o un familiare oppure semplicemente in questo momento vi dà sui nervi, non avete lo stato d’animo giusto per risolvere la situazione. Siete troppo emotivi, forse anche stressati, e non in grado di avere una spiegazione pacata, rischiate di scattare come molle! Lo farete nei prossimi giorni. Amore: in coppia, esaminate la relazione e riflettete su cosa fare ma concedetevi del tempo prima di saltare alle conclusioni. Soli: capirete chiaramente che una persona vi sta illudendo. Vi dispiacerà ma sapete bene voi per primi che è meglio così.

Oroscopo 10 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per timore di assumere qualche rischio potreste aver perso qualche opportunità, avete abbassato le braccia ancora prima di iniziare. Marte in Gemelli sta per riprendere il moto diretto, il 13 gennaio, e vi renderete conto che per progredire è necessario prendere qualche rischio. Parlare con un amico potrebbe dare la sicurezza di cui avete bisogno. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi mettono in grado di comunicare al partner le vostre emozioni. Troverete le parole giuste. Soli: al momento non avete voglia di impegnarvi, preferite flirtare, testare il vostro potere di seduzione. Avete bisogno di essere rassicurati.

Oroscopo 10 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete dell’umore giusto per organizzare un settore della vostra vita oppure trovare dei modi per far funzionare una situazione. Negoziare e cooperare con gli altri, in particolare con i propri cari, è facile. Avete a che fare con persone sincere, franche e aperte. Può essere un buon momento per appianare le diversità di vedute. Amore: in coppia, la gentilezza, la comprensione e la tenerezza sono reciproche! L’unione funziona perfettamente e siete inseparabili. Soli: una giornata piena di sensualità! Con una persona vi farete dolci promesse (che entrambi manterrete).

Oroscopo 10 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna, nel pomeriggio, entra nel vostro segno: è d’aiuto a stabilire un’atmosfera armoniosa sul posto di lavoro, è la giornata ideale per fare – più del solito – una buona impressione sui colleghi, il boss o i clienti. In poche parole, bando all’insicurezza, alle paure e alle ansie e mettetevi al centro della scena! Amore: in coppia, pianificate una serata solo per voi e il partner. Grazie ai momenti di intimità, conditi da dolcezza e amore, la relazione si rigenera. Soli: è arrivato il momento di dichiarare ciò che provate! Grazie al Sole in Capricorno avrete il coraggio di farlo!

Oroscopo 10 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno desidera l’armonia nelle relazioni ma oggi rischiate di fare promesse che in seguito non potrete mantenere. Se capire che una richiesta è più grande di quanto possiate gestire, ditelo sinceramente. E pazienza se qualcuno si offenderà: dovete prima di tutto pensare a voi e non preoccuparvi di mantenere la pace. Amore: in coppia, se avete discusso vorrete fare pace e parlerete con calma. Il vostro amore convincerà il partner ad abbassare la guardia. Soli: fascino, eleganza… Se ricevete dei complimenti, accettateli con garbo e modestia. Conquisterete una persona che vi amerà in modo sincero.

Oroscopo 10 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste essere preoccupati per la vostra situazione lavorativa e prendere in considerazione l’idea di un cambiamento. Pensateci ma non è la giornata giusta per prendere decisioni definitive. Aspettate di avere maggiore sicurezza in voi stessi e nel frattempo esaminate le opzioni a vostra disposizione. Ciò vi riporterà alla realtà. Amore: in coppia, i sentimenti diventano sempre più profondi, il partner vi darà prova che potete fidarvi. Parlerete insieme di un progetto ambizioso. Soli: potreste innamorarvi velocemente di una persona e vivere una piccola storia d’amore. Non vi farete domande…

Oroscopo 10 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Qualsiasi conversazione oggi prenderà una piega positiva, avete la possibilità di esprimere apertamente ciò che pensate. Tuttavia, con Marte in Gemelli che sta per tornare in moto diretto, il 13 gennaio, se dovete firmare un accordo potrebbero esserci dei problemi. Se volete concludere cercate dunque di essere flessibili. Amore: in coppia, la relazione ritrova dolcezza e complicità. Anche il desiderio sarà al top: serata tenera e bollente! Soli: semplicità, sincerità e voglia di mordere la vita al massimo: tre splendide qualità che vi permetteranno di conquistare un cuore.

Oroscopo 10 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Farete dei progressi riguardo un progetto che avete a cuore e ne sarete entusiasti! E’ una giornata in cui ciò che direte avrà un forte impatto poiché siete molto convincenti. Buttate dunque nel cassonetto il lato pessimista che potrebbe emergere soprattutto se di recente i familiari o gli amici sono stati motivo di delusione. Amore: in coppia, uscite dalla routine! Concedetevi dolci momenti di intimità con il partner, organizzate un fine settimana romantico! Farà bene a entrambi. Soli: se deciderete di entrare in una app di incontri, l’intuito potrebbe guidarvi verso la persona giusta per voi.

Oroscopo 10 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Venere e Marte oggi è esatto e avrà un impatto positivo sia sulle questioni finanziarie che sul vostro successo nella professione. E’ una giornata che accenderà il vostro entusiasmo! In vista potrebbe esserci la firma di un contratto redditizio o darete il via a un progetto che vi farà ottenere un ottimo guadagno. Amore: in coppia, se voi o il partner avete tenuto nascosto un segreto, oggi o nei prossimi giorni potrebbe venire a galla. La cosa migliore è sempre quella di essere entrambi sinceri. Soli: dotati di grande fascino, in programma c’è un incontro: preparatevi a vivere momenti di pura felicità.

Oroscopo 10 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La comunicazione è al top nonché le relazioni personali o di lavoro. I passaggi astrali odierni vi spingono ad appianare eventuali tensioni e a placare i conflitti latenti. Vi sentite meno sotto pressione e pronti a dialogare senza scatenare polemiche. Avete inoltre una grande abilità in tutto ciò che riguarda le questioni finanziarie. Amore: in coppia, la dolce metà è conquistata dalle vostre attenzioni. Stare accanto al partner scalda il vostro cuore! Soli: il vostro fascino funziona, siete pronti per iniziare una nuova storia d’amore. Gli astri fanno arrivare un incontro speciale.