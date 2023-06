L’oroscopo del 10 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se ne avvertite il bisogno, concedetevi un’ampia pausa di relax, tranquillità stando un po’ per conto vostro. Nel pomeriggio, potrebbero esserci delle tensioni all’interno delle amicizie: per evitare discussioni e malintesi, riflettete bene su ciò che direte. L’obbiettivo dovrà essere quello di trovare un terreno d’intesa e non arrivare a una discussione accesa. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di sicurezza e per questo parlerete con il partner di un progetto importante per il futuro. Un modo per rassicurarvi. Soli: la solita impulsività sarà sostituita da un atteggiamento più equilibrato e da una sana revisione della vostra situazione.

Oroscopo 10 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete ineguagliabili quando si tratta di portare a termine i progetti ma forse non così bravi nel dare il via. E’ la giornata giusta per dimostrare che non è così: avete splendide energie e potete lavorare sodo su tutto ciò che avete avuto intenzione di iniziare ma che invece non avete ancora fatto. Tenete presente che dai contatti, potrebbe arrivare un aiuto. Amore: in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema o a vedere le cose in modo positivo. Il che vi rende felici e vi scalda il cuore. Soli: potreste rimanere piacevolmente sorpresi dal comportamento di una persona che conoscete. Potrebbe essere l’inizio…

Oroscopo 10 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Pesci vi spinge a prendere una decisione importante e se volete che sia quella giusta dovrete coinvolgere la mente e il cuore. Se avete ignorato le emozioni, riconoscerle sarà d’aiuto a capire come muovervi. Può sembrare ovvio ma tenete presente che ciò che pensate di volere non è detto che in questo momento vada bene. Amore: in coppia, per mantenere la complicità nella relazione, farete in modo che questo sabato possa diventare una giornata costruttiva: con il partner parlerete di nuovi progetti. Soli: animerete la vita sociale e incontrerete una persona affascinante. Riuscirà a farvi provare di nuovo il brivido d’amore.

Oroscopo 10 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se di recente un problema personale o di lavoro ha scatenato confusione, grazie alla Luna in Pesci nuove intuizioni saranno d’aiuto a trovare delle soluzioni. Al contempo è una giornata in cui per conto vostro o attraverso i contatti, anche online, avrete la possibilità di scoprire nuovi modi per guadagnare di più. Amore: in coppia, i pianeti parlano di pazienza, può essere che alcuni progetti subiscano dei ritardi. Non dovete avere fretta, cercare di forzare le cose raramente è il modo giusto per raggiungere un obbiettivo. Soli: se esitate ad accettare un invito o un incontro, avete ragione. Non siete di buon umore ed è meglio rimandare.

Oroscopo 10 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste scoprire che una persona vi ha nascosto qualcosa ma evitate di inalberarvi e partire in quarta. Date il via con tatto e diplomazia a una chiacchierata a quattr’occhi poiché è possibile che solo così capirete l’intera situazione. Non saltate a conclusioni premature e ascoltate l’altro con la mente aperta! Amore: in coppia, se sul fronte eros la relazione si è addormentata tra le braccia di Morfeo oggi avrete voglia di risvegliare il desiderio. E avrete belle idee. Serata bollente. Soli: farete di tutto per avere un incontro, spinti dal desiderio che una persona vi abbracci, vi coccoli!

Oroscopo 10 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Pesci, l’impazienza è la vostra nemica numero uno. Siete irrequieti e tutto ciò che fate sembra richiedere molto più tempo di quanto vorreste. Fai del vostro meglio per seguire la corrente. La qualità è più importante della velocità e una mente serena è più efficiente e produttiva di una sottoposta a stress. Amore: in coppia, per il partner oggi non sarà sempre facile starvi accanto, soprattutto perché reagirete male a qualsiasi commento. Avete la sensazione che non vi capisca. Calma… Soli: evitate di porvi domande inutili. Se avete voglia di incontrare gli amici, andate ma con uno stato d’animo meno agitato.

Oroscopo 10 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso in questi giorni ed eventualmente chiedere una mano o delegare, vi permetterà di trascorrere un fine settimana all’insegna del relax. Con un’efficace strategia porterete a termine tutto e farete forse anche di più! E’ la giornata ideale, infine, per liberarvi da una abitudine malsana. Amore: in coppia, se ultimamente il dialogo non è stato al top oggi c’è un cambio di rotta! Correggerete il tiro e parlerete di questioni serie, di tipo pratico e al contempo dei sentimenti. Soli: la conquista di una persona che vi attrae potrebbe rivelarsi più tosta del previsto ma voi non mollerete! Sentite che potrebbe essere il grande amore e dunque vi impegnerete al massimo per fare vostro il suo cuore.

Oroscopo 10 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fate attenzione a ciò che avete intenzione di intraprendere, potreste avere la tendenza a fare il passo più lungo della gamba. Cercate di essere consapevoli di come sfruttate le vostre energie poiché potrebbe farvi imboccare la direzione sbagliata. Prima di procedere è importante accertarvi di avere una buona base solida. Amore: in coppia, evitate le reazioni impulsive e privilegiate il romanticismo. Coinvolgete il partner in un’atmosfera sensuale e deliziosamente proibita. Soli: smettete di rimandare e prendete l’iniziativa. Sfruttate questa giornata a vostro vantaggio, uscite e conquisterete!

Oroscopo 10 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete voglia di godere del comfort della casa ed è per questo che probabilmente non vorrete essere coinvolti in altre attività. Un film o un libro che stuzzicherà la vostra immaginare vi regalerà un senso di benessere. Dedicate il pomeriggio alla cura di voi stessi, soprattutto se durante la settimana lavorativa vi siete sentiti sotto pressione. Amore: in coppia, evitate battibecchi per piccole cose e il dialogo con il partner andrà decisamente meglio, ritroverete l’intesa. Soli: avete bisogno di rassicurazione e sicurezza al punto da imporre condizioni drastiche a qualsiasi relazione. La paura non vi fa accorgere quanto siete diventati intransigenti e diffidenti. Chi oserebbe avvicinarsi?

Oroscopo 10 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il consiglio di un amico o un familiare potrebbe rovinare un vostro progetto per cui non prendete le sue parole per oro colato. Anche se totalmente in buona fede, potrebbe mettervi fuori strada. Se dunque avete bisogno di un parere scegliete saggiamente poiché è con la persona giusta che sarete in grado di spiccare il volo. Amore: in coppia, alcuni aggiustamenti rischiano di scombussolarvi. Evitate uno sguardo accigliato e fate del vostro meglio per capire i desideri e le richieste della dolce metà. Soli: siete soddisfatti del vostro status, in caso di invito o di un incontro sarete rilassati, fiduciosi, senza aspettarvi molto. E’ l’atteggiamento ideale.

Oroscopo 10 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci vi rende più altruisti e generosi del solito e pur di vedere sorridere le persone care sarete pronti a condividere il vostro tempo libero e il denaro, anche se ciò dovesse comportare un sacrificio. Un atteggiamento che sarà ovviamente molto apprezzato e al contempo sarà d’aiuto a tirare fuori il meglio di voi. Amore: in coppia, con il partner desiderate una maggiore complicità. Riuscirete ad andare oltre i piccoli problemi e tutto per entrambi diventerà più piacevole e soddisfacente. Soli: oggi vi lancerete nella conquista e impegnerete tutte le energie per far cadere nella vostra rete la persona che vi attrae!

Oroscopo 10 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Molto produttivi, sicuri di voi stessi, dovete assecondare questo splendido slancio così da fare passi avanti su determinati progetti che avete a cuore. L’importante è che prima di affrontare quelli nuovi porterete a termine quelli che avete già iniziato. Non dovete permettere alle persone di ostacolare i vostri progressi. Amore: in coppia, se al momento le vostre idee sono diverse da quelle del partner, cercate di essere reciprocamente comprensivi e ben presto troverete un accordo. Soli: pur desiderando conoscere nuove persone oggi non avrete tempo. Il che non vi impedirà di approfondire la conoscenza con qualcuno incontrato di recente.