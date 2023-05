L’oroscopo del 10 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Capricorno potreste essere incerti se andare avanti o meno riguardo a un progetto o un obbiettivo. Lavorando con costanza otterrete presto dei risultati. Cautela, oggi, nel settore finanze: un affare o un’offerta all’apparenza ottimi potrebbero presentare dei problemi. Controllate dunque anche i minimi dettagli. Amore: in coppia, torna la calma e la serenità, Venere in Cancro lavora per far mantenere la pace nella relazione. E poi è noto che le tensioni fanno male a entrambi, soprattutto perché l’amore è sempre forte. Soli: negli affari di cuore non dovete nascondere la sensibilità dietro una maschera di sicurezza. Lasciate che a parlare sia la tenerezza e ne riceverete.

Oroscopo 10 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Capricorno e il Sole nel vostro segno, lo stato d’animo è positivo, siete in forma e sfrutterete al meglio la giornata. Al contempo, potreste essere molto sensibili agli stati d’animo di chi vi circonda. Evitate di ritrovarvi coinvolti nei loro problemi: siate comprensivi, certo, ma mettete anche dei limiti. Amore: in coppia, pronti a lanciarvi in una nuova avventura a due, a concretizzare un progetto. Con la dolce metà unite le energie per realizzare un’idea. Soli: negli affari di cuore volete vivere belle avventure, siete aperti alle novità. I passaggi odierni vi spingono, on line o nella vita reale, a incontrare nuove persone.

Oroscopo 10 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se qualcosa vi preoccupa, oggi sarete più che pronti a intervenire e risolvere così da lasciarlo alle spalle. E’ una giornata in cui siete un po’ agitati e la cosa migliore sarebbe quella di condividere il vostro problema. Il consiglio di un amico potrebbe essere d’aiuto a risolvere prima e dunque tornare alla tranquillità. Amore: in coppia, avete voglia di uscire dal solito quotidiano, fare qualcosa di inedito e saprete come motivare il partner! Soli: siete irresistibili, dunque se una persona vi attrae, cogliete al balzo l’occasione per giocare bene le vostre carte (vincenti).

Oroscopo 10 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui la comunicazione è al top: scambierete idee e informazioni utili. Al contempo, anche l’intuito è al massimo e capirete i pensieri o le motivazioni delle persone prima ancora che abbiano parlato. Potreste percepire chiaramente cosa hanno intenzione di fare e in questo caso adattare di conseguenza i vostri piani. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste pensare di concepire un bebè, cambiare casa o sposarvi (se ancora non avete fatto il grande passo. Soli: in caso di incontro o se avete iniziato di recente una storia, in mente avete mille idee per continuare l’avventura… Ma attenzione: non mettete il carro davanti ai buoi.

Oroscopo 10 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Circola un po’ di confusione e trovare un accordo con una persona potrebbe essere complicato. L’altro, ad esempio, potrebbe cambiare idea continuamente il che rendere difficile decidere qualsiasi cosa. Rimandate fino a quando non vedrete concretezza e sarete dunque più sicuri. E’ importante non avere fretta! Amore: in coppia, mostrate al partner i vostri sentimenti. Anche in caso di discussione, mettete da parte l’orgoglio. Senza il braccio di ferro, la relazione migliorerà. Soli: le conversazioni con una persona che vi corteggia online vi deluderanno. Troncherete la comunicazione e sentirete che non siete sul sito di incontri giusto per trovare l’amore.

Oroscopo 10 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Una e-mail o una telefonata vi spingeranno a entrare in azione. Vi renderete conto di essere vicini a raggiungere un obbiettivo e impegnerete le energie per arrivare al traguardo. E dal momento che siete vicini alla riuscita penserete a quale sarà il prossimo obbiettivo. Il vostro motto, in questo momento è “sempre più in alto”! Amore: in coppia, con la dolce metà c’è un buon equilibrio, insieme avete capito quali sono le priorità e come gestirle. Siete determinati entrambi ad andare avanti! Soli: potere di seduzione al top! Oggi non lesinate sui mezzi per conquistare la persona che attrae. O la va o la spacca. Ma non avrete una delusione.

Oroscopo 10 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Marte, durante la mattinata potreste essere demotivati, malinconici e avere una gran voglia di rimanere a casa e rilassarvi. Per andare al lavoro, dovrete fare uno sforzo che vi sembrerà titanico! Allora, se non è possibile prendere un giorno di riposo, rallentate un po’ il ritmo e rimandate le cose meno urgenti. Amore: in coppia, la relazione è importante, proprio come tutto il resto nella vostra vita ma la Luna vi obbliga a fare delle scelte e a rispettare le priorità. Non cedete alla collera. Soli: prima di pensare al futuro, cercate di fare tesoro degli errori del passato. Ciò naturalmente non impedisce di fare progetti mirati a cambiare la vita affettiva.

Oroscopo 10 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Marte al vostro segno ricorda l’importanza di credere in voi stessi, nei vostri sogni. La fiducia assoluta non è ovviamente sufficiente dunque assicurate di riflettere in modo razionale per raggiungere ciò che avete a cuore. Su un altro piano: se avete in ballo una trattativa si concluderà a vostro vantaggio! Amore: in coppia, il cuore di entrambi batte all’unisono, c’è complicità, insieme guardate al futuro. L’amore è al massimo! Soli: se avete intenzione di esprimere i vostri sentimenti a chi vi attrae, lo farete con parole molto toccanti. Con l’altro/a dare il via a una storia.

Oroscopo 10 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Marte potrebbe scatenare dei conflitti, dunque fate del vostro meglio per essere gentili, andare d’accordo con chi vi circonda ed evitare accuratamente persone particolarmente testarde o autoritarie. In questo modo vi metterete al riparo da qualsiasi discussione. Cercate di impegnare le energie in progetti costruttivi. Amore: in coppia, siete un po’ permalosi dunque moderatevi o rischiate di compromettere la serenità e l’accordo con il partner. Soli: una persona vi sarà simpatica, riderete alle sue battute ma interpreterà il vostro atteggiamento come un tentativo di conquistarla. Il suo messaggio sarà esplicito. Vi dispiacerà deluderla ma non sarete interessati.

Oroscopo 10 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui dedicare la vostra attenzione e il tempo libero a quelle attività che vi piacciono di più. Potreste essere tentati di lanciarvi nello shopping per placare un po’ di irrequietezza, ma una bella passeggiata o l’esercizio fisico saranno più efficaci. Se un amico, inoltre, è giù di corda troverete le parole giuste per confortarlo. Amore: in coppia, avete deciso di ignorare le seccature inutili e dedicarvi alla relazione. Volete rendere felice e più entusiasta il partner, più appassionato! Soli: incontri con nuove persone e il vostro magnetismo catturerà la loro attenzione. Conquista all’orizzonte!

Oroscopo 10 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Marte, cercate di prendere cura di voi stessi, della vostra salute, ascoltate i segnali che vi invia il corpo. Per oggi, concedetevi un po’ di respiro, rallentate il ritmo, eventualmente rimandate ciò che non è urgente e quando possibile, delegate. Entrate in contatto con i vostri bisogni e le esigenze. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni accentuano il vostro bisogno di indipendenza nonché un po’ di nervosismo. Con il partner rischiate di comportarvi in modo del tutto imprevedibile. Soli: è una giornata favorevole agli incontri a patto di tenere sotto controllo l’ansia e l’ipersensibilità. Potrebbero rovinare tutto.

Oroscopo 10 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di lavoro o vita personale, non prendete iniziative drastiche e lasciate che le situazioni si snodino in modo naturale. La solidarietà è al centro della scena, chi vi circonda sarà pronto a offrire all’occorrenza un aiuto e voi sarete pronti a ricambiare. Tuttavia, con chi conoscete da poco evitate di fare delle promesse. Amore: in coppia, il desiderio è al top, con il partner voleranno scintille d’amore, di dolcezza e di passione! L’intesa è splendida. Soli: se avete iniziato un flirt, perseverate! Avete il dono della parlantina e otterrete tutto ciò che desiderate.