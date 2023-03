L’oroscopo del 10 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete poco pazienti oppure semplicemente avete bisogno di stare per conto vostro su alcune questioni finanziarie o di lavoro, il che renderà difficile essere comprensivi nei confronti di chi vi circonda. Non avrete voglia di fare alcune cose soprattutto se interferiscono con i vostri piani o vi creano dei problemi. Amore: in coppia, cercate di raddoppiare le attenzioni per il partner, ascoltate i suoi bisogni, le esigenze e fate in modo di appagarli. Soli: bando ai pensieri negativi che tentano di minare la motivazione. Puntate sul fascino e conquisterete!

Oroscopo 10 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

A meno che non facciate uno sforzo per essere flessibili, una situazione potrebbe bloccarsi a causa di un conflitto. Se gli altri vogliono qualcosa di diverso, non concluderete molto ma nella foga del momento non penserete alle conseguenze. Prendete un po’ di tempo per riflettere: un po’ di collaborazione porterà a risultati eccezionali. Amore: in coppia, siete in testa alla hit parade delle unioni più solide dello zodiaco. Chiudete un occhio, dunque, su malintesi di poco conto. Soli: con un approccio dolce e naturale sarete irresistibili, potrete conquistare chi vi attrae!

Oroscopo 10 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Una spesa imprevista ma necessaria potrebbe creare uno squilibrio nel vostro budget. Forse sarete costretti a fare alcune riparazioni in casa o all’auto oppure andare improvvisamente dal dentista. Potete gestire la situazione stabilendo quali sono le vere priorità ed eliminando quelle spese che ritenete siano superflue. Amore: in coppia, avete la possibilità di chiarire eventuali malintesi ma fatelo con grande gentilezza. Tanto più che con il partner c’è sempre tanto amore. Soli: potrebbe nascere un’amicizia amorosa. Non sarà un colpo di fulmine ma l’intesa romantica sarà profonda e sincera.

Oroscopo 10 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel corso della giornata, nelle conversazioni alcune persone – seppure senza volerlo – potrebbero sembrarvi sarcastiche o ciniche oppure che vi stiano sottovalutando. È meglio non perdere troppo tempo con il malumore. Da un’esperienza, seppure spiacevole, prendete ciò che vi è utile ed evitate di rimuginare. Amore: in coppia, qualcosa di insignificante potrebbe rovinare la giornata. Ma perché dare importanza alle inezie? Soli: sguardi d’ammirazione, sorrisi intriganti vi faranno piacere ma non più di tanto e andrete avanti per la vostra strada.

Oroscopo 10 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Sul posto di lavoro di solito siete estroversi, vi piace stare con altre persone e ricevere attenzioni. Ma oggi sarete spinti a fare un passo indietro e a essere introversi, il che significa che non sarete molto loquaci con i colleghi. Anche se diverso dal ritmo abituale potrebbe essere positivo poiché vi permetterà di essere più produttivi. Amore: in coppia, siete un po’ inquieti ma senza che ci sia un vero motivo. Cercate di pensare positivo! Soli: la giornata favorisce gli incontri romantici e stasera è probabile che non tornerete a casa da soli ma in dolce compagnia.

Oroscopo 10 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Desiderate che qualcosa cambi in modo da poter esplorare nuove opportunità? In questo caso, prima di prendere l’iniziativa, cercate di esaminare tutti gli aspetti della vostra vita. Avete un bel margine di manovra? Se è no, rischiate di fare il passo più lungo della gamba. Ascoltate le opinioni di amici e familiari e presto sarete in grado di muovervi. Amore: in coppia, con il partner affronterete degli argomenti che fino a oggi avete tenuto per voi e vi sentirete sollevati. Soli: è una giornata in cui apprezzate il vostro status. Ed effettivamente, non potete negarlo, c’è anche qualche vantaggio…

Oroscopo 10 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Rispetto a una questione all’apparenza banale, per qualche motivo proverete forti emozioni. Potrebbe riguardare una situazione familiare e chiedervi perché abbia toccato una corda emotiva così profonda. Fare una passeggiata nella natura può portare la tranquillità e lo spazio per essere più tolleranti nei confronti delle persone care. Amore: in coppia, la relazione va a gonfie vele, prendete le decisioni insieme al partner e ciascuno mette da parte l’ego. Soli: la simpatia è una carta vincente in più per conquistare ma da sola non basta. Utilizzate anche il fascino, la sensualità.

Oroscopo 10 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete intenzione di cambiare qualcosa nello stile di vita, fare qualcosa che vi regali un senso di benessere e da oggi prenderete più cura di voi stessi. Ma i passaggi astrali odierni potrebbero far arrivare un meritata promozione – un riconoscimento del vostro impegno – oppure un nuovo lavoro che vi appagherà. Amore: in coppia, non avete intenzione di trascorrere la serata chiusi in casa e farete il possibile per convincere il partner a uscire. Soli: probabilmente non avete intenzione di conquistare ma una persona dallo sguardo misterioso potrebbe catturare la vostra attenzione.

Oroscopo 10 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non avete problemi a sentirvi in armonia con ciò che vi circonda ma avete bisogno di relax. Dedicatevi dunque a qualcosa che vi regali piacere o a un hobby che vi appassiona. Di solito vi piacciono le novità e il cambiamento ma i passaggi odierni vi invitano a trascorrere una giornata tranquilla e un po’ casalinga. Amore: in coppia, potreste accusare il partner per tutti i problemi presenti nella relazione. Sapete bene che è un errore, anche voi avete delle responsabilità. Soli: non avete intenzione di cacciarvi in una storia complicata, eviterete chi è già impegnato/a. Ed è una saggia decisione.

Oroscopo 10 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni non siete concentrati come sempre, dunque dovete fare attenzione perché nel lavoro potreste commettere un errore. Evitate di farvi carico di troppi compiti e controllate attentamente quello che svolgete. Al contempo, evitate spese impulsive: domani vi sentireste in colpa. Gratificatevi ma con moderazione. Amore: in coppia, anche se l’atmosfera è un po’ elettrica, evitate di provocare il partner. Se avete qualcosa da dire, parlate con dolcezza. Soli: siete molto esigenti ma preparatevi poiché un incontro importante cambierà il vostro atteggiamento.

Oroscopo 10 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È una giornata positiva, le battute d’arresto svaniscono, si risolvono senza problemi tutte le questioni rimaste in sospeso. Il che vi farà sentire sereni e rilassati. I pianeti inoltre potrebbero far arrivare nuovi clienti o nuovi contratti oppure un’entrata di denaro o, ancora una persona vi darà una mano per concretizzare un progetto. Amore: in coppia, grande passione, l’atmosfera con il partner è a dir poco magica. In programma c’è una serata super. Soli: le possibilità di conquistare sono numerose. A patto che siate disposti a uscire, mostrerete disponibilità ed elasticità.

Oroscopo 10 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Troppe comunicazioni potrebbero rivelarsi fonte di distrazione. Il telefono potrebbe squillare continuamente e la mail traboccare di messaggi. Tutti intorno a voi sembrano parlare contemporaneamente. Cercate di mettere ordine in questo caos! Inserite la segreteria telefonica, allontanatevi per quanto vi è possibile dal computer. Avete bisogno di pace. Amore: in coppia, la dolce metà vi dedicherà molte attenzioni, gesti teneri ed è proprio ciò che stavate aspettando. Soli: una persona sta cercando di farvi capire che tiene a voi. Forse un/a amico/o che vi ama in segreto?