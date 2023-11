L’oroscopo del 10 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 10 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Mercurio in Sagittario, fino al 1 dicembre, per il vostro segno è un eccellente transito: dopo un periodo di emozioni intense, vi sentirete più leggeri ed entusiasti. Il transito stimola la vostra curiosità, il desiderio di apprendere cose nuove oppure approfondire alcuni argomenti. Avrete voglia di vivere qualcosa di diverso, ad esempio un viaggio o un’opportunità che migliori la vostra vita. Potreste avere un incontro da cui nascerà l’idea per dare il via a un’impresa imprenditoriale. Amore: in coppia, dopo una pausa di riflessione, la passione si riaccende! Avete voglia di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: affascinanti, magnetici al massimo e al contempo irruenti. Se qualcuno vi attrae oggi sarete pronti a fare di tutto. Ma siete sicuri che sia l’atteggiamento più giusto? Oroscopo 10 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Se ultimamente avete avuto la testa altrove, con l’arrivo di Mercurio in Sagittario – sosterà fino al 1 dicembre – tornerà la concentrazione: scegliete dunque un progetto che vi appassiona e date il massimo delle energie. Stesso discorso riguardo alle relazioni: concentratevi sulle persone che per voi contano di più e dedicate loro la vostra totale attenzione, attraverso le parole cercate di stabilire un contatto più profondo. Il transito è ideale per rafforzare i legami attraverso la comunicazione. Amore: in coppia, fare come gli struzzi non è una soluzione. Se ci sono dei problemi nella relazione, vanno affrontati con determinazione. Soli: l’amore, oggi non è al centro dei vostri pensieri. Sentite, e non sbagliate, che è meglio evitare gli incontri e rimandare eventuali appuntamenti. Oroscopo 10 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Con Mercurio in Sagittario le conversazioni sono terreno fertile per la crescita personale e professionale, potrebbero rivelarsi addirittura rivoluzionarie. Da oggi fino al 1 dicembre, aprite le linee di comunicazione ed esprimete liberamente e sinceramente le vostre idee, convinzioni, opinioni e sentimenti. Con questo transito al centro della scena ci sono le società, le trattative, i compromessi e avete inoltre la possibilità di riportare in equilibrio alcune relazioni, rafforzarle e migliorarle. Amore: in coppia, anche se il carattere del partner è difficile da sopportare, l’amate ancora. Avete capito che aggredire non serve a molto… Soli: pronti a conquistare e i pianeti mettono in luce la vostra gentilezza, eleganza e delicatezza. Che rubacuori!

Oroscopo 10 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Sagittario, da oggi e fino al 1 dicembre, probabilmente sarete molto concentrati su un progetto di lavoro, esaminerete attentamente i piccoli dettagli che agli occhi degli altri potrebbero sembrare insignificanti ma vi permetteranno, invece, di dare un tocco speciale. Il transito in ogni caso, non riguarda solo il portare a termine ciò che riguarda il lavoro: dovete anche dare la priorità alla salute. Visto che sarete molto impegnati cercate di mettervi al riparo dallo stress! Amore: in coppia, uscite dalla routine, per migliorare la relazione dovete cambiare qualche abitudine! Un progetto a due, inoltre, potrebbe richiedere più tempo del previsto. Soli: il passato bussa alla vostra porta ed è possibile che rivedrete un/a ex. Avrete voglia di riprendere la relazione ma prima, riflettete. Oroscopo 10 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) A partire da oggi e fino al 1 dicembre, godrete dello splendido sostegno di Mercurio in Sagittario: le vostre idee saranno apprezzate e chi vi circonda ammirerà più del solito la vostra intelligenza e l’ingegno. Arriveranno complimenti per la qualità del vostro lavoro! Al contempo potreste aver voglia di seguire la voce del cuore ed esplorare un nuovo “territorio” professionale. In ogni caso, ritagliate del tempo per voi: ad esempio praticare un hobby vi regalerà benessere. Amore: in coppia, oggi circola un po’ di nervosismo ma se riuscirete a tenerlo sotto controllo le cose andranno bene. Eviterete di offendere la dolce metà. Soli: una persona che vi corteggia o con cui avete un flirt, attende una risposta. Dite dunque cosa vi aspettate o cosa pensate.

Oroscopo 10 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Sagittario, fino al 1 dicembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. è il periodo ideale per mostrare il vostro affetto alle persone care, amici più stretti compresi, Se avete avuto un litigio con un parente, avete la possibilità di fare pace parlando e ascoltando con calma e attenzione ma sia chiaro, rimanendo fermi sulle vostre posizioni. Se, infine, avete intenzione di dare il via a un’attività di lavoro da casa, è il momento giusto per fare i primi passi. Amore: in coppia, ci sono tensioni e cose non dette. Avete la sensazione, in qualsiasi conversazione con il partner, di camminare sulle uova. Soli: la solitudine oggi vi pesa più del solito. Siete stufi di avventure mordi e fuggi, avete bisogno di amore e tenerezza.

Oroscopo 10 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Mercurio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: fino al 1 dicembre avrete il dono della parlantina, nelle conversazioni, gli incontri vi distinguerete, anzi brillerete e i piccoli spostamenti saranno più facili. E’ un ottimo momento per promuovere anche online il vostro lavoro, la vostra azienda o i vostri servizi ed essere più avventurosi riguardo ai progetti che intraprenderete. Più in generale i rapporti con amici e familiari saranno gratificanti. Amore: in coppia, attenti e premurosi nei confronti della dolce metà, se avete commesso un errore sarete pronti a chiedere scusa. Non ve ne pentirete. Soli: determinati a migliorare la vostra situazione, avete bisogno d’amore e lo meritate. Lanciatevi nella conquista, in vista c’è una nuova storia.

Oroscopo 10 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Sagittario, nel vostro settore delle finanze. A partire da oggi e fino al 1 dicembre dovrete essere più consapevoli del solito del denaro che avete a disposizione, concentrarvi sul budget e, in vista dello shopping natalizio, evitare di spendere una fortuna, organizzatevi fin da ora e fate acquisti e regali mirati, Potrebbe entrare una somma di denaro ma al contempo avrete la tendenza a spendere di più. Cercate invece di risparmiare. Amore: in coppia, siete più comprensivi e con il partner torna la complicità. Le delicate attenzioni sono prove d’amore in grado di riaccendere il desiderio. Soli: la situazione affettiva evolve, gli incontri sono sorprendenti! Una persona vi affascina, avrete il coraggio di lasciarvi andare?

Oroscopo 10 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra nel vostro segno, fino al 1 dicembre: non è un periodo in cui isolarvi, sarete spinti a fare vostro il motto “più siamo e meglio stiamo”. Avrete voglia di socializzare, migliorare i rapporti con chi vi circonda, nonché la clientela se avete una vostra attività. E in effetti le relazioni con amici e i contatti in generale, anche on line, ora saranno più facili. Non dovete esitare, dunque, a condividere le vostre idee, i progetti e ottenere il sostegno necessario per realizzarli. Amore: in coppia, alcuni progetti a due vi uniscono ancora di più, rendono entrambi più amorevoli. Insieme siete più forti e felici! Soli: muovetevi in posti diversi e conoscerete una persona nuova, che nel giro di poco tempo prenderà spazio nel vostro cuore e nella vostra vita.

Oroscopo 10 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sempre lucidi e razionali, con Mercurio in Sagittario che fino al 1 dicembre sosta alle spalle del vostro segno, potreste avere la testa tra le nuvole, essere spinti a trascorrere più tempo per conto vostro, anche per prendere cura di voi stessi. Avrete in ogni caso la possibilità di riflettere sulle vittorie riportate nel 2023 e su ciò che sperate di ottenere nel 2024. Sarete inoltre pronti ad ammettere eventuali errori così da non ripeterli in futuro. Evitate infine di rivelare qualcosa di personale. Amore: in coppia, nella relazione torna l’equilibrio, le conversazioni con il partner sono appassionate ed entusiaste. Soli: prima di dare il via a un nuovo flirt andateci piano: potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Cercate di proteggervi da eventuali delusioni.

Oroscopo 10 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio oggi sbarca in Sagittario, fino al 1 dicembre sosterà nel vostro settore della vita sociale. E’ tempo di ampliare la cerchia dei contatti, anche online: potreste stringere conoscenze utili per il lavoro o pronte a dare una mano per raggiungere un obbiettivo o a dare il via a un progetto. Con questo transito potreste inoltre concludere un ottimo affare. Avrete voglia, e sarete accompagnati da belle energie, per interagire con gli amici di sempre e condividere le vostre idee. Amore: in coppia, per oggi mettete in conto qualche battibecco o contrarietà con il partner. Ma volendo potrete appianare le tensioni. Soli: un incontro romantico sembra pieno di belle promesse. Allora: fatevi belli/e, curate il look e uscite. La vostra autostima farà il resto.

Oroscopo 10 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La fine dell’anno si avvicina e con Mercurio che entra in Sagittario. fino al 1 dicembre, è un buon momento per riflettere sui vostri obbiettivi di lavoro, della carriera e capire cosa ottenere prima del 2024. E’ il transito ideale per stabilire un incontro con il boss o un superiore e chiedere il meritato aumento di stipendio. Al contempo probabilmente dovrete gestire parecchie responsabilità ma a evitarvi lo stress sarà l’arrivo di un aiuto inaspettato, utile a semplificare la vostra vita. Amore: in coppia, se c’è stato qualche litigio, oggi troverete un terreno d’intesa. Anche se questi compromessi vi soddisferanno solo a metà, accettateli. Soli: cercate di rivedere le vostre aspettative, siate più realistici! Oltretutto sembra che nei vostri pensieri ci sia ancora un/a ex…