L’oroscopo del 10 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 10 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Concedetevi un po’ di tempo per pensare alle vostre esigenze, date la priorità al cuore e alla mente. Il che potrebbe significare prendere una pausa temporanea dal pc e dal telefono. Con la dissonanza Sole-Saturno, attiva fino a domani, l’atmosfera è pesantuccia: un progetto può essere cancellato (o rimandato) o potreste sentire la mancanza di un amico. Amore: in coppia, dalla dolce metà pretendete un po’ troppo! Avete aspettative alte e soddisfarle non è facile. Datevi una calmata! Soli: molto romantici, rischiate di idealizzare una persona. Cercate di essere realistici e non avrete delusioni.

Oroscopo 10 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole-Saturno, fino a domani, pensate o parlare di ciò che vorreste ottenere dal vostro lavoro. In questo momento, forse le cose non vanno nel verso da voi desiderato ma qualsiasi rallentamento odierno vi aiuterà a concentrare l’attenzione su ciò che è realmente importante. Sono ostacoli temporanei, pazientate. Amore: in coppia, la giornata sarà costruttiva, parlerete di questioni molto concrete così da rafforzare la relazione. Soli: l’atmosfera è romantica e imprevedibile! Vi aspettano momenti pieni dolcezza. Siete pronti per un colpo di fulmine?

Oroscopo 10 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Sole-Saturno siete molto realistici, sapete bene cosa è possibile realizzare o cosa invece è un’utopia. In questo momento volete ottenere risultati concreti e siete pronti a rimboccare le maniche. Al contempo avvertite il bisogno di sicurezza: il sostegno di chi vi circonda aumenterà la vostra autostima. Amore: in coppia, meno ottimisti del solito ma non durerà a lungo, soprattutto se ne parlerete con la dolce metà: riuscirà a farvi sorridere! Soli: siete indecisi, negli affari di cuore non sapete bene cosa volete. Uscite con gli amici, avete bisogno di tirare su il morale!

Oroscopo 10 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Andate avanti e affrontate con coraggio quelle questioni che vi stanno stressando. La dissonanze odierne indicano inoltre che una conversazione con un amico o un familiare vi metterà in grado di prendere una decisione. Al contempo, cercate pensate di più a voi stessi, alla cura del vostro corpo: la vostra più grande risorsa! Amore: in coppia, essere esigenti con il partner è un errore e tendete a ripeterlo. Parlatene apertamente con il partner, vi aiuterà a modificare questo atteggiamento. Soli: il passato può bussare alla vostra porta! Potreste rivedere per caso un/a ex e provare forti emozioni. Capirete entrambi cos’è che avete sbagliato…

Oroscopo 10 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potreste lanciarvi a occhi chiusi su un progetto discutibile. Con la dissonanza Sole-Saturno circola frustrazione, la sensazione che nulla vada per il verso giusto e sarete fin troppo contenti di coinvolgervi in qualcosa che promette un buon risultato. Aspettate poiché presto potreste trovare qualcosa che soddisferà le vostre esigenze. Amore: in coppia, siete scoraggiati, giù di morale e il partner, cercherà ma forse invano di distrarvi… Soli: siete affaticati, circola malumore, avete voglia di stare per conto vostro. Peccato poiché la Luna in Gemelli rappresenta un invito a essere socievoli.

Oroscopo 10 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’odierna dissonanza Sole-Saturno può creare un po’ di freddezza temporanea da parte di un collega. Evitate di offendervi e chiedetevi se per caso siate stati per primi voi a rivolgervi in modo brusco o troppo diretto. In generale in questo momento avete la possibilità di realizzare i vostri sogni! Dovete ovviamente metterci del vostro, anche studiando delle nuove strategie. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, c’è reciproca tenerezza e amore sincero. La vostra unione ne esce ancor più rafforzata! Soli: è un’ottima giornata, ideale per stringere nuove relazioni. Con il fascino di cui siete dotati un flirt è assicurato!

Oroscopo 10 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Darete una mano a una persona, che apprezzerà il vostro aiuto e penserete di aver fatto la cosa giusta. Tuttavia se ciò vi ha fatto rimanere indietro con i compiti di lavoro potreste provare risentimento. Nei prossimi giorni, al primo posto dovete mettere voi e senza sensi di colpa! Soprattutto se avete problemi a concretizzare qualcosa che avete a cuore. Amore: in coppia, contrastate il pessimismo con le coccole della dolce metà: il suo supporto è essenziale! Soli: qualche pensiero cupo, vi sentite un po’ scoraggiati e delusi: l’amore questo giovedì non è in programma.

Oroscopo 10 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

A volte, per provare benessere la cosa migliore è ricaricare le batterie e cercare dei modi per risolvere quei problemi che causano stress. Se avete bisogno di tempo solo per voi, dovete concedervelo senza porvi problemi e all’occorrenza dire dei “no”, stabilire dei limiti con determinazione! Dovete mollare, infine, schemi mentali che hanno fatto il loro tempo! Amore: in coppia, vento di passione che forse a causa della routine, non provate da parecchio… Che a fare il primo passo siate voi o la dolce metà, la serata sarà bollente! Soli: un incontro sarà particolare, sarete attratti dal fascino della persona ma entrambi proverete attrazione fisica, vi capirete al volo!

Oroscopo 10 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dopo giornate di lavoro intenso, oggi avete voglia di distrarvi e, di conseguenza, difficoltà a portare a termine gli impegni di lavoro quotidiani. E’ una giornata in cui ritagliare del tempo per organizzare il programma quotidiano, in generale, così poter prendere cura delle responsabilità professionali e concedervi anche del divertimento. Amore: in coppia, la relazione potrebbe attraversare un momento di dubbio. Forse rifletterete se è bene andare avanti o meno… Soli: poca fiducia in voi stessi e ancor di più nella forza dell’amore! E’ il modo migliore per rimanere soli. Cercate di volervi più bene!

Oroscopo 10 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio e il Sole nel vostro settore della vita sociale accentuano il desiderio di entrare in contatto con persone che sono sulla vostra lunghezza d’onda con le quali parlare di argomenti che vi interessano davvero. Saranno in molti, inoltre a rivolgersi a voi per ottenere un buon consiglio: la vostra gestione pratica delle situazioni rassicura chi vi circonda. Amore: è un giovedì pieno di piacevoli sorprese, di complicità, di bei momenti di condivisione. L’eros è al top! Soli: non passate inosservati e un incontro cambierà la vostra vita. I pianeti vi faranno uscire dall’attuale deserto sentimentale.

Oroscopo 10 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Sole-Saturno – attiva fino a domani – potrebbe scatenare un po’ di pessimismo, spingere a isolarvi da chi vi circonda forse perché vi trovate di fronte a una situazione complicata o temete di essere sul punto di perdere qualcuno o qualcosa. Ma si tratta di uno stato d’animo e non, per fortuna, di fatti che si verificheranno. Amore: in coppia, lo stato d’animo non è al top ma anziché parlarne con il partner vi chiuderete a riccio. Ma siete o no una coppia affiatata? Soli: non avete la solita energia e le idee cupe sono parecchie. Saggiamente decidete di stare per conto vostro.

Oroscopo 10 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni accentuano la sicurezza in voi stessi! Bando dunque alla timidezza, alla riservatezza e cercate di rendere consapevoli, boss e colleghi, del vostro valore! E’ tempo che le persone vi rispettino di più, compresi amici e familiari. Prima di pensare agli altri, provate a pensare a voi stessi. Lo meritate ampiamente! Amore: in coppia, c’è complicità, tutto va bene. Programmate un viaggetto romantico a sorpresa per il fine settimana! Soli: un colpo di fulmine è del tutto possibile. Una persona con un forte magnetismo può farvi girare la testa. Vi aspettano belle emozioni.