Oroscopo 10 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 10 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Bilancia nel lavoro vi spinge a rivedere ciò che è accaduto a settembre riguardo ai contratti – anche nuovi – e riflettere prima di prendere la decisione finale. Esaminate ancora una volta i pro e contro ed eventualmente cercate di trovare un compromesso. A voi non piace ma se dovesse risultare a vostro vantaggio non dovete esitare. Amore: in coppia, voglia di una ventata di aria fresca? Organizzatevi, pensate solo al piacere di entrambi. I benefici saranno enormi e duraturi. Soli: che aspettate a rispondere con entusiasmo ai messaggi di una persona? Andate oltre le paure, fate un respiro profondo e amate con tutto il cuore!

Oroscopo 10 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Bilancia sosta nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica e del lavoro. Il transito rappresenta un invito a organizzare al meglio il programma delle giornate, dare il via ad abitudini sane, il vostro benessere dovrà essere una priorità. Potreste, ad esempio, praticare esercizio fisico oppure seguire una dieta più sana. Amore: in coppia, c’è maggiore fiducia e solidarietà, soprattutto se lascerete un po’ da parte i vostri desideri e asseconderete quelli partner. Soli: non ve ne rendete forse conto ma sprigionate un notevole sex-appeal! Conquista romantica in vista…

Oroscopo 10 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio è di nuovo in buon aspetto con il vostro segno: nella vita sociale avrete modo di brillare, il vostro modo di esprimervi e il senso dell’umorismo saranno molto apprezzati! Arriveranno bei complimenti. E’ possibile che li farete voi a una persona per attirare la sua attenzione: in questo caso occhio a esagerare, non sareste credibili. Amore: in coppia, con il partner fate nuovi progetti, siete entrambi molto entusiasti. La relazione riprende un nuovo slancio. Soli: se nel lavoro una persona vi attrae, avrete voglia di approfondire la conoscenza. Perché no? Potrebbe scattare l’amore!

Oroscopo 10 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Grazie a Mercurio in Bilancia riguardo a una questione domestica avrete una visione molto pratica, da oggi finalmente emergeranno idee e soluzioni: risolverete alla grande! Con questo transito potreste inoltre ricevere notizie da una persona cara che non sentite da un po’ di tempo e che rivedrete con grande piacere! Amore: in coppia, è d’obbligo una messa a punto che dovrete affrontare con tono pacato e trovare insieme al partner le soluzioni appropriate. Soli: ammettere gli errori commessi nelle precedenti relazioni è un enorme passo avanti!

Oroscopo 10 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il ritorno di Mercurio in Bilancia, accentua il vostro carisma e il vostro fascino! La comunicazione, lavoro o vita personale sarà al top se terrete sotto controllo l’orgoglio: può giocare brutti scherzi: Nel caso qualcuno vi provochi, un collega o una persona cara, se capite che non c’è spazio per una conversazione pacata, fate un passo indietro, dite no all’aggressività! Amore: in coppia, non avreste mai immaginato un rinnovato e intenso amore per il partner. Non dimenticate che se un tempo è stato/a in grado di affascinarvi, può ancora riconquistarvi… Soli: le storie d’amore estive hanno la reputazione di essere fugaci. Ma potrebbe non essere così.

Oroscopo 10 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se di recente avete subito una battuta d’arresto, con Mercurio in Bilancia da oggi le cose potrebbero iniziare a cambiare in meglio. Riuscirete vedere con chiarezza i problemi che vi hanno bloccato e troverete le risposte. E’ il momento, più in generale, di pensare un po’ di più a voi stessi, alle vostre esigenze anche di tipo pratico. Amore: in coppia, siete innamorati del partner ma al contempo avete alte aspettative. Calmatevi, il perfezionismo può diventare un problema. Soli: avete capito gli errori commessi nella relazione precedente e ora siete pronti a impegnarvi in una storia seria. Arriverà quanto prima…

Oroscopo 10 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Giove come è accaduto a fine agosto, primi giorni di settembre. Un conflitto, un disaccordo, un contratto torneranno al centro della scena ma tranquilli: potrebbe esserci un incontro nel corso del quale otterrete ciò che avete chiesto oppure sarà l’altro/a a farvi una proposta, un’offerta. Amore: in coppia, il partner scatenerà un conflitto ma bene: il silenzio non è utile anzi, esattamente il contrario. Soli: riceverete un segnale positivo da chi vi attrae e ciò vi metterà di buon umore! Non rispondete impulsivamente. Prendete tempo.

Oroscopo 10 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il ritorno di Mercurio in Bilancia vi spinge a stare un po’ per conto vostro, riflettere su una scelta da fare e sentite di dover agire in tempi rapidi. Può trattarsi di una scelta personale o di lavoro ma rimane il fatto che siete comunque esitanti, forse troppo. E questo atteggiamento potrebbe far nascere negli altri delle idee sbagliate. Amore: in coppia, bei progetti, nuove prospettive a due. E’ una giornata all’insegna della passione, dei piaceri fino a oggi sconosciuti! Soli: sentite che è un buon lunedì per flirtare e non sbagliate. Nell’aria c’è magia d’amore e in un lampo vi ritroverete stretti in un abbraccio appassionato.

Oroscopo 10 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Chi vi circonda, lavoro o vita personale, sembra chiedere sempre di più e ormai ne avete abbastanza di questo atteggiamento! Vi ribellerete nei confronti di chi vi mette sotto pressione. E quando il vostro segno si ribella non ce n’è per nessuno: fate in modo che gli altri vi lascino in santa pace! A partire da oggi vi muoverete in questa direzione. Amore: in coppia, giornata di tenerezza e piacere. Il partner vi dedicherà coccole e attenzioni. Chi ha detto che nel tempo la passione si affievolisce? Soli: potreste ricevere una dichiarazione più o meno inaspettata, per non dire sorprendente da una persona che andrà dritta al sodo. Ma non vi dispiacerà…

Oroscopo 10 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio rientra in Bilancia e quando si tratterà di lavorare sulle ambizioni, gli obbiettivi e le relazioni, toccherete con mano un bel cambiamento, troverete un nuovo equilibrio. Potreste avere colloquio positivo con il boss oppure, se lo state cercando, per un posto di lavoro. E’ un’occasione per imporvi, ottenere ciò che volete. Sempre a suon di diplomazia… Amore: in coppia, un avvenimento imprevisto imprevisto si aggiunge a una situazione già impegnativa. Non avrete altra scelta che affrontarlo mantenendo l’ottimismo e trovando un compromesso. Soli: possibilità di fare colpo e conquistare. Tuttavia, fate attenzione a una conversazione: potrebbe non essere sincera.

Oroscopo 10 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il ritorno di Mercurio in Bilancia annuncia l’arrivo di buone notizie riguardanti una proposta di lavoro o la conclusione positiva di un affare. Potreste aver già parlato della situazione a fine agosto o inizio di settembre ma poiché Mercurio era retrogrado, non avevate ricevuto notizie in merito. Da oggi, dunque, la situazione cambierà in meglio! Amore: in coppia, farete progetti futuri che alla dolce metà piaceranno. La relazione riprende slancio, vi amate come e più di sempre! Soli: è un lunedì che riserva una bella sorpresa: una persona che vi attrae da tempo potrebbe fare il primo passo!

Oroscopo 10 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere la sensazione che un sogno stia diventando realtà ma i passaggi odierni al vostro segno chiedono di essere comunque realistici. Potreste avere un’idea sbagliata e ciò farvi sprecare tempo ed energie. Il consiglio di una persona con esperienza sarà d’aiuto a gestire eventuali insidie e a uscire vittoriosi dalla situazione. Amore: in coppia, sentite il desiderio di intimità e di piccole attenzioni da parte della dolce metà. Sarete positivamente stupiti da ciò che farà. Sarà adorabile! Soli: pensate che non incontrerete mai la persona dei vostri sogni? Il vento sta girando nella giusta direzione, è in arrivo un grande incontro.