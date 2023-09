L’oroscopo del 10 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-Plutone vi rende irrequieti. potreste avvertire la spinta ad andare avanti, a progredire riguardo a un piano o a un progetto. Soprattutto se avete esitato a dare il via oggi potrebbe cambiare qualcosa. È probabile che per voi ciò sia importante dunque darvi una mossa migliorerà sicuramente la vostra giornata. Amore: in coppia, desiderio di dolcezza ma al contempo difficoltà a mantenere la calma. Fate uno sforzo ed evitate di partire in quarta. Soli: siete un po’ nervosi dunque per oggi anziché sperare in un incontro d’amore impegnate le energie nell’esercizio fisico.

Oroscopo 10 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino a domani il Sole in Vergine è in buon aspetto con Giove nel vostro segno e rappresenta un vantaggio: siete fiduciosi di poter superare qualsiasi ostacolo. Potreste essere pronti a migliorare il vostro potenziale, soprattutto se siete consapevoli di avere delle carenze in una determinata area. Sarà l’inizio di grandi cose. Amore: in coppia, alcune conversazioni costruttive calmeranno le vostre eventuali piccole ansie. Per parlare sinceramente e incoraggiare il dialogo, scegliete un posto neutrale. Soli: in caso di incontro, non vi tirate indietro: potrebbe essere molto positivo per il vostro futuro sentimentale… Non è sicuro che si tratti di questa persona ma potrebbe presentarvi un suo amico/a.

Oroscopo 10 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se desiderate acquistare qualcosa. con la dissonanza Luna-Plutone vi lancerete anche se dovesse costare un occhio della testa. Se si tratta di un investimento e contribuirà a raggiungere un obiettivo o un piano importante, allora fate pure. In caso contrario, riflettete e concedetevi qualcosa che non mandi all’aria il budget. Amore: in coppia, In coppia: esprimerete pienamente l’amore che provate, sarete teneri e affettuosi, avete molto bisogno di sentirvi amati. Soli: i pianeti vi spingono a rivedere il modo in cui conquistate: dovrete trovare un equilibrio tra voi e gli altri e rivedere le basi delle vostre relazioni.

Oroscopo 10 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste pensare che una persona vi impedisca di progredire riguardo un piano importante. Con la dissonanza della Luna nel vostro segno con Plutone potrebbero emergere delle tensioni nella relazione. Anche se si tratta di un aspetto temporaneo, sarete spinti a essere più determinati e a stabilire dei limiti più solidi. Amore: in coppia, la relazione vi sembrerà più rassicurante, con il partner vivrete momenti di grande felicità. Potrete parlare di un argomento spinoso senza litigare ma non è detto che troverete la soluzione. Soli: incontro inatteso con una persona affascinante. Il vostro desiderio di conoscerla meglio e di tentare la conquista sarà ricambiato! Oroscopo 10 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Venere continua la sosta nel vostro segno e potreste notare dei segnali positivi riguardo a una relazione di lavoro o personale, ovvero che sta tornando sulla strada giusta. E’ probabile che abbiate preso decisioni che vi hanno restituito tranquillità e se la vostra fiducia è diminuita, a questo punto vedrete le cose con chiarezza. Amore: in coppia, non sarete gentili con il partner oppure vi chiuderete a riccio. In entrambi i casi, la vostra compagnia per il partner non sarà piacevole. Soli: parecchio esigenti anche con chi vi corteggia, sarà difficile che una persona soddisfi le vostre aspettative.

Oroscopo 10 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole nel vostro segno è in buon aspetto con Giove: se avete voglia di lanciarvi in un’avventura o di vivere una nuova esperienza, è il momento giusto. Più sarete disposti con coraggio a uscire dalla solita routine e tanto più attirerete splendidi avvenimenti che porteranno a nuove opportunità – anche di lavoro – e a incontri positivi. Amore: in coppia, la sensazione di aver fatto progressi significativi nella relazione potrebbe darvi sicurezza. Tuttavia, ricordate che solo in una situazione concreta capirete se è veramente così. Nel peggiore dei casi, avrete tempo per correggere ciò che non va.

Oroscopo 10 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con Marte nel vostro segno potreste aver preso alcune decisioni che vi hanno fatto sentire più liberi e appagati. Se siete stati troppo coinvolti in relazioni che vi hanno impedito di essere voi stessi, probabilmente questo transito vi è stato d’aiuto. Il pianeta sosterà ancora per alcune settimane e sarete pronti a dire “no” a ciò che non volete fare. Amore: in coppia, Venere in Leone invia vibrazioni di passione, oggi non c’è spazio per emozioni tiepide. E tra le lenzuola ne avrete di fantasia…Soli: farete colpo sulla persona che vi attrae! Realizzerete la conquista, la felicità è a portata di mano.

Oroscopo 10 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste discutere riguardo al modo in cui portare a termine qualcosa. Sembra che entrambi abbiate idee diverse e nessuno dei due sia disposto a fare marcia indietro. Cercare invece di essere flessibili e di scendere a compromessi, potrebbe essere la soluzione migliore. La collaborazione vi farà ottenere un risultato positivo. Amore: in coppia, vi piacerà stare insieme basta e avanza per essere felici. Il partner ricambia e apprezza i momenti di calma e tenerezza. Nessuna nuvola all’orizzonte e non vi chiederete quanto durerà. Soli: l’attrazione con una persona sarà reciproca tuttavia c’è il rischio di una delusione: l’altro/a potrebbe essere già impegnato…

Oroscopo 10 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La sosta di Marte in Bilancia può avervi spinto a stringere nuovi contatti, sia per motivi di lavoro, d’affari, sia per il solo divertimento. La vostra decisione di socializzare in nuovi ambienti potrebbe essere collegata ai progetti e obbiettivi attuali. Vale la pena entrare in contatto con persone influenti poiché apriranno nuove porte. Amore: in coppia, nella relazione ci sono alti e bassi ma soprattutto la mancanza di dialogo. Attenzione a come vi esprimete: Le vostre parole potrebbero ferire il partner. Soli: in caso di conquista, vorrete tutto e subito. L’esitazione eventuale, e comprensibile, dell’altro/a non vi piacerà.

Oroscopo 10 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Plutone è una domenica in cui potreste avere difficoltà a bilanciare i vostri bisogni con quelli di amici e familiari. In questo caso, prendete in considerazione ciò che è davvero importante per voi e mettete da parte ciò che non lo è: in questo modo manterrete un buon equilibrio e non creerete discussioni. Amore: in coppia, la sensazione di dover sopportare i capricci del partner potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi. Non avrete intenzione di sopportare e lo direte chiaramente. La stanchezza aggrava la situazione, fate un passo indietro. Soli: incontri positivi, conversazioni simpatiche. In ogni caso una certa lucidità vi permetterà di fare una selezione nei contatti.

Oroscopo 10 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Plutone potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante o stressante per cui cercate di allentare la tensione prendendo cura di voi stessi. Seguite una dieta sana e praticate un po’ di esercizio fisico. Al contempo, nel pomeriggio tenete sotto controllo le spese poiché rischiate di sforare il vostro budget. Amore: in coppia, troverete le parole giuste per riconquistare il partner e Cupido scoccherà la freccia: entrambi più innamorati che mai vivrete la relazione con passione. Soli: è la giornata ideale per lanciarvi nella conquista: Venere e Marte favoriscono gli incontri. Siate aperti alle proposte romantiche e godetevi la vita!

Oroscopo 10 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Andare d’accordo con chi vi circonda oggi sarà quasi una mission impossible ma ciò non significa che la giornata sarà piena di conflitti. Potete andare comunque d’accordo con alcune persone, l’importante è rifiutare di scendere a compromessi. Fate ciò che vi piace anche se qualcuno dovesse offendervi. Gli passerà. Amore: in coppia, la dolcezza sarà il vostro punto di forza, toccherà il cuore del partner. Parole tenere, dichiarazioni d’amore renderanno splendida la giornata..Soli: una persona potrebbe scatenare belle emozioni. Date tempo al tempo: il vostro fascino non lascia indifferenti.