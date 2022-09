Oroscopo 10 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 10 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 10 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 10 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado: rappresenta un invito a fare una scelta o a far parte di un team. In ogni caso, non mettetevi sotto pressione, dite a voi stessi che avete tempo. Il transito rallenta le situazioni e non avrebbe senso tentare di accelerare le cose. Sfruttate questo momento per riflettere e fare la scelta giusta. Amore: in coppia, dei non detti devono uscire allo scoperto. Con calma così da evitare risse e mantenere un’atmosfera serena. Soli: potrebbe scattare una irresistibile attrazione ma evitate di bruciare le tappe, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 10 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio retrogrado in Bilancia sul vostro segno non avrà un impatto negativo, l’unica cosa che potrebbero rimproverarvi saranno i vostri eterni ritardi ma sia chiaro, non cambierete le abitudini. Certo, potrebbero costringervi e in questo caso, non vi piacerà affatto. Ci vorrà del tempo prima che vi rendiate conto che i vostri ritardi sono un boomerang. Amore: in coppia, l’atmosfera è passionale e bollente. I pianeti riaccendono la fiamma dell’amore! Soli: desiderate un rinnovamento! Oggi siete aperti agli incontri romantici, approfittatene: il potere di seduzione è al top.

Oroscopo 10 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ noto che avete sempre la battuta pronta ma con Mercurio retrogrado la cosa migliore è evitarle poiché non sarebbero capite da chi vi circonda. Con questo transito le vostre battute non saranno sempre appropriate e se lavoro o vita privata volete mantenere buoni rapporti dovete cercare di essere gentili, sorridenti e affabili. Amore: in coppia, è piacere assoluto dei sensi a tutti i livelli. Non parleremo di riavvicinamento, perché non vi siete mai allontanati né fisicamente né mentalmente. Soli: una persona farà battere forte il cuore: nascerà una bella storia d’amore.

Oroscopo 10 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Pesci accende il desiderio di allontanarvi da tutto e concedervi una pausa di relax. Anche se continuerete a pensare alle questioni pratiche, fare una gita vi gioverà parecchio. Da oggi, inoltre, Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado: se avete intenzione di acquistare o vendere una proprietà, siate pazienti poiché potrebbero esserci dei ritardi. Amore: in coppia, la Luna Piena parla d’amore e di dolci promesse. Attenzione: poi dovrete mantenerle… Soli: flirterete, vi divertirete senza coinvolgere i sentimenti ma l’altro/a vorrà più di quanto sarete in grado di dare.

Oroscopo 10 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con l’odierna Luna Piena in Pesci il denaro potrebbe scivolarvi tra le dita: rischiate di lanciarvi negli acquisti, comprare cose che non vi servono anche se sul momento a voi sembrerà di fare un buon investimento. Prima di buttare il denaro dalla finestra, aspettate un paio di giorni: potreste scoprire che il desiderio è svanito. Amore: in coppia, l’ambizione sta tornando. Avete bisogno del supporto della dolce metà e l’avrete! Ciò aumenterà la reciproca fiducia. Soli: accettate le uscite a sorpresa, gli inviti inattesi: stringerete nuovi contatti molto piacevoli.

Oroscopo 10 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sembra che all’orizzonte sul fronte lavoro si profili un cambiamento. Sarete premiati per il vostro impegno, potrebbe anche essere in arrivo un bonus o una promozione. L’affinità per la tecnologia e la capacità di assorbire rapidamente nuove informazioni vi rendono inoltre degli ottimi candidati per una nuova posizione. Cogliete l’occasione! Amore: in coppia, è una giornata magica: il partner vi darà prova di amore incondizionato! Soli: dietro l’angolo ad attendervi c’è un colpo di fulmine. Dovete soltanto guardarvi intorno e lasciarvi andare!

Oroscopo 10 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna Piena in Pesci, le questioni relative al lavoro e alle responsabilità potrebbero stressarvi. Ma invece di diminuire gli impegni potreste sentirvi in colpa per non fare di più. E se qualcuno vi chiederà un aiuto sarete pronti a mollare quello che state facendo e correre per dare una mano. Che ne dite invece di concedervi qualcosa di carino per voi? Amore: in coppia, mettete uno stop alle ambiguità e parlate sinceramente. Anche se alcune verità saranno spiacevoli… Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e a voi non dispiacerà. Salvo scoprire in seguito che è già impegnata.

Oroscopo 10 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La prosperità è dietro l’angolo, arriva un cambiamento. Può essere nel lavoro, nella carriera o nella vita personale ma in qualsiasi modo si manifesti è destinato a essere positivo. La fortuna è al vostro fianco e state per imboccare un percorso di successo. Assaporate questo momento poiché presto sarete molto impegnati! Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Nettuno risveglia i sensi. Avrai bisogno di toccare, sentire, stare appiccicati al partner… Soli: potrebbe scattare un’attrazione nell’ambito di un’attività, un hobby. Con questa persona condividete gli stessi interessi.

Oroscopo 10 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: l’atmosfera potrebbe essere elettrica dunque evitate di farvi coinvolgere in qualche accesa discussione o di arrabbiarvi se qualcuno non è d’accordo con il vostro punto di vista riguardo, ad esempio, un progetto. Eppure dovreste riflettere su quanto vi diranno. Amore: soli o in coppia, con la congiunzione Luna-Nettuno potreste essere delusi dal comportamento dell’altro/a. Anziché dire cose spiacevoli al partner o a chi vi corteggia cercate di essere comprensivi!

Oroscopo 10 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Pesci nel vostro settore della comunicazione rappresenta un invito a esprimere le vostre emozioni a una persona con cui c’è tensione. Al contempo, la vostra prospettiva potrebbe essere distorta da influenze astrali confuse, proprio quando avreste bisogno di chiarezza. Aspettate qualche giorno e la verità sarà evidente. Amore: in coppia, esprimete i sentimenti, ritagliate del tempo per mostrare al partner quanto l’amate! Ricambierà. Soli: colpo di fulmine in programma o una dichiarazione del tutto inattesa che vi farà piacere, vi farà provare grande gioia!

Oroscopo 10 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se in moto retrogrado, Mercurio in Bilancia ha un impatto comunque positivo sul lavoro e gli affari. Se un progetto richiede più tempo del previsto evitate di agitarvi: nessun problema, nel frattempo farete qualcos’altro. Il transito rappresenta un invito a prendere le distanze da ciò che potrebbe preoccuparvi e a impegnare le energie in varie attività. Amore: in coppia, saprete come movimentare piacevolmente la relazione: momenti di intimità e qualche attività di svago all’aria aperta. Soli: gli aspetti astrali odierni vi consentono di aprirvi liberamente alle novità e agli incontri.

Oroscopo 10 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena nel vostro segno accentua l’immaginazione e la creatività che dovrete sfruttare nel modo giusto! Se hai un’idea brillante per un progetto anche artistico o artigianale, portatela avanti, poiché potrebbe portarvi al successo. Al contempo, Mercurio in moto retrogrado potrebbe causare ritardi o confusione nelle questioni commerciali o finanziarie, fate dunque attenzione. Amore: in coppia avrete molte attenzioni per il partner ed esprimerete i vostri sentimenti, il che lo/a renderà felice. Soli: se state vivendo una relazione instabile, la situazione evolverà positivamente.