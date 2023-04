L’oroscopo del 11 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Gemelli accentua il vostro fascino, il senso dell’umorismo, la capacità di comunicare e volendo, di ampliare la cerchia delle conoscenze. Di sicuro, lavoro o vita personale, ovunque vi recherete conquisterete chi vi circonda. Ma nelle relazioni non vi impegnerete più di tanto, volete siano all’insegna della leggerezza e spensierate. Amore: in coppia, prenderete senza esitare le decisioni ma non senza aver prima chiesto il parere del partner. Soli: deciderete di concentrarvi solo su conoscenze che secondo voi vale la pena di portare avanti. Saggia decisione!

Oroscopo 11 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: in questo momento avete l’occhio lungo per concludere buoni affari, anche nel campo degli acquisti. Poiché forma immediatamente un buon aspetto con Plutone, potreste essere molto determinati a ottenere ciò che desiderate. E in un modo o nell’altro è sicuro che ci riuscirete! Amore: in coppia, un po’ permalosi, oggi qualsiasi parola dirà il partner vi farà scattare come molle. Cercate di mantenere la calma. Soli: negli affari di cuore è una giornata in cui sarà meglio non esprimervi né prendere iniziative.

Oroscopo 11 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra nel vostro segno e vi rende le star dello Zodiaco! Il pianeta annuncia un periodo all’insegna del divertimento, vi troverete al centro dell’attenzione. In buon aspetto con Plutone è un momento eccellente per progredire attraverso nuove esperienze e alle relazioni. Sarete inoltre più sicuri di voi e spinti a migliorare la vostra immagine! Amore: in coppia, il reciproco tenero sguardo non sfugge a chi vi circonda, la dice lunga su quanto siete entrambi innamorati. Soli: contatti e incontri sono numerosi ma voi sapete bene ciò che volete. E farete una selezione.

Oroscopo 11 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento vivete un conflitto: appagare i vostri bisogni o pensare a quelli degli altri? Marte nel vostro segno annuncia che dovete essere forti e fare ciò che volete. E con Venere da oggi in Gemelli, è tempo di seguire la voce del cuore. Cercate di trattarvi con amore, traete forza dalle vostre vittorie e dai vostri successi. Amore: in coppia, pur stando bene in compagnia del partner, è probabile che oggi non avrete voglia di intavolare o partecipare alle conversazioni. Soli: giornata in cui vi piacerà rimanere nel vostro piccolo mondo e fantasticare sul futuro grande amore che incontrerete.

Oroscopo 11 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Cancro vi spinge a riflettere e a capire cos’è che vi fa stare bene. Tenete presente che la vita sociale potrebbe offrire un po’ di benessere. Venere oggi entra in Gemelli: le relazioni saranno più affettuose, più strette e le nuove amicizie saranno molto promettenti. Il fascino è al top e gli altri saranno attratti da voi! Amore: in coppia, i sentimenti che provate per il partner sono sinceri, appassionati e oggi li mostrerete senza alcuna reticenza! Soli: fascino, sex appeal al top! Vi troverete al centro dell’attenzione e potrete fare man bassa di conquiste. Ma vi interesserà una in particolare.

Oroscopo 11 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fare un’ottima impressione è la chiave per progredire e sicuramente da oggi non avrete problemi! L’entrata di Venere in Gemelli rappresenta un invito a sfruttare il fascino per concludere positivamente accordi e affari. E’ inoltre un momento in cui nel lavoro, il boss o i superiori mostreranno apprezzamento per il vostro impegno. Amore: in coppia, passione, desiderio… è una giornata particolarmente sensuale, in cui vorrete appagare qualche fantasia segreta. Soli: emozioni intense, voglia di conquistare ed essere conquistati! E tra voi e una persona scatterà una forte attrazione.

Oroscopo 11 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere entra in Gemelli e accende la vostra curiosità, la voglia di lanciarvi nell’avventura! Nelle prossime settimane incontrerete persone che hanno vissuto tante esperienze e avrete conversazioni che vi faranno ottenere una nuova prospettiva. Non è escluso che entri una somma extra di denaro o riceverete un regalo importante. Amore: in coppia, riguardo a qualsiasi scelta il partner vi sostiene, sapete che non siete soli! Il vostro legame è fortissimo e inossidabile! Soli: una persona conosciuta di recente potrebbe contattarvi e lanciare un invito: accetterete al volo!

Oroscopo 11 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere entra in Gemelli e forma immediatamente un buon aspetto con Plutone: può essere d’aiuto a prendere le distanze da una situazione a cui, forse senza una ragione, vi siete aggrappati e a cui pensate continuamente. Concentrate l’attenzione su altro! Su un altro piano: se avete bisogno di un prestito è il momento giusto per ottenerlo. Amore: in coppia, potrebbe instaurarsi un braccio di ferro in cui entrambi vorrete avere la meglio oppure voi o il partner provare parecchia gelosia. Soli: la solitudine vi pesa molto ma oggi non è aria di avventure e flirt.

Oroscopo 11 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Venere in Gemelli potreste avere nuove collaborazioni, contratti e altri accordi professionali. Poiché il pianeta è in buon aspetto con Plutone in Acquario, vorrete ovviamente ottenere il miglior accordo possibile ma prima di firmare leggete attentamente tutto due volte e siate chiari nelle vostre richieste. Amore: in coppia, desiderio, passione al top, l’intesa è a tutto campo. Con il partner condividete la gioia di vivere. Soli: vita sociale e contatti sono nel programma della giornata. Preparatevi finalmente a vivere uno splendido incontro d’amore.

Oroscopo 11 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cosa funzionerà? Il lavoro di squadra! Venere entra in Gemelli e nel corso delle prossime settimane scoprirete che l’aiuto dei colleghi vi permetterà di lavorare meglio ed essere più produttivi. Quando tutti collaborano insieme e comunicano si possono ottenere risultati straordinari! Al contempo, sarete spinti ad apportare delle modifiche allo stile di vita. Amore: in coppia, con il partner è intesa perfetta, tutto ciò che farete avrà come unico obbiettivo quello di renderlo/a felice! Soli: il programma è ampio. Potrebbe nascere una tenera amicizia, una forte attrazione o una storia romantica.

Oroscopo 11 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere entra in Gemelli e vi dota di grande fascino da sfruttare anche nel lavoro. In questo momento avete splendide idee e potreste sentirvi spinti a concretizzarne una in particolare. Poiché il pianeta è in buon aspetto con Plutone nel vostro segno, siete sicuri che otterrà il successo a cui aspirate. E non sbagliate… Amore: in coppia, avete un solo desiderio: vivere pienamente e con passione il presente. E con il fascino che avete la serata sarà bollente. Soli: un incontro e/o una conversazione, entrambi sorprendenti, potrebbero stravolgere la solita routine. C’è aria di innamoramento!

Oroscopo 11 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Venere in Gemelli, la famiglia e la casa saranno una priorità. Nelle prossime settimane sarete impegnati nelle questioni domestiche, nella comunicazione costante con i familiari così da introdurre un maggiore senso di benessere e armonia. In ogni caso, ricordate di prendere cura anche di voi stessi! Amore: in coppia, avete capito che il partner ha più che mai bisogno della vostra presenza e oggi vi farete in quattro per renderlo/a felice. Soli: trascorrerete la serata con una persona che condivide la stessa vostra visione dell’amore! Ammetterete che non è poco…