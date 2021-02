Oroscopo 11 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 11 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 11 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (eccellenti strategie per il futuro) e Scorpione (prendervi cura delle persone care).

Oroscopo 11 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): eccellenti strategie per il futuro

Oroscopo Cancro 11 febbraio: umore

Avvertirete e parecchio il Novilunio in Acquario che al vostro segno parla di trasformazione interiore che vi consentirà di portare avanti con sicurezza gli obbiettivi e al contempo di un miglioramento nel settore delle finanze.

Potreste, ad esempio, avere una maggiore liquidità, qualsiasi trattativa sarà conclusa con successo oppure entrerà una somma di denaro a seguito di un’eredità. Più in generale, annuncia l’oroscopo, sarete in grado di elaborare eccellenti strategie per il futuro e non è escluso che alcuni Cancro ribaltino totalmente lo stile di vita.

Oroscopo Cancro 11 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: un po’ agitati, vi inalberate per un nulla. Per evitare discussioni vi chiuderete a riccio.

Soli: per non creare problemi a voi e agli altri, cercate di fare appello al senso dell’umorismo e dell’autoironia.

Oroscopo 11 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendervi cura delle persone care

Oroscopo Scorpione 11 febbraio: umore

Il Novilunio in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia e potreste sentirvi pronti a entrare in azione per rendere più confortevole l’abitazione, avrete voglia di introdurre affetto e armonia ed eliminare oggetti che non vi servono più così da fare più spazio.

Il novilunio vi invita a prendervi cura delle persone care, muovervi affinché la vita familiare migliori e sia appagante. Al contempo il passaggio rappresenta un’opportunità per eliminare il bagaglio emotivo forse collegato alle esperienze dell’infanzia, così da avere più energie, provare un senso di maggiore libertà.

Oroscopo Scorpione 11 febbraio: amore

In coppia: circola malumore, oggi il partner dovrà prendervi con le molle. Datevi una calmata, non rovinate la serenità.

Soli: avete la sensazione, infondata, che tutti ce l’abbiano con voi. A questo punto meglio stare per conto vostro.

Oroscopo 11 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): perdonare chi vi ha ferito

Oroscopo Pesci 11 febbraio: umore

Con la Luna Nuova in Acquario, sosta alle spalle del vostro segno, il vostro obbiettivo deve essere quello di ottenere la pace interiore, di ascoltare la voce interiore che potrebbe farvi imboccare la direzione giusta. Al contempo, annuncia l’oroscopo, l’amicizia è in primo piano e in questo settore tutto va alla grande.

Tuttavia cercate di essere meno misteriosi nel modo di fare. A volte per chi vi circonda è difficile capirvi poiché siete un po’ sfuggenti. Infine, potreste perdonare una persona che vi ha ferito e ciò vi permetterà di andare avanti e guardare al futuro.

Oroscopo Pesci 11 febbraio: amore

In coppia: se provate il bisogno di stare per conto vostro, ditelo chiaramente al partner. Sgombrerete il campo dai sospetti.

Soli: sentite che non è la giornata giusta per incontrare l’amore e vi rilasserete leggendo un bel libro.

