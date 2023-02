L’oroscopo del 11 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Mercurio in Acquario è il momento di movimentare la vita sociale: contatti di amicizia e professionali saranno positivi e per voi sarà una ventata di aria fresca! Tutti vi troveranno simpatici e potrebbero arrivare anche una o diverse proposte interessanti – lavoro compreso – che coglierete al volo poiché le prospettive saranno ottime! Amore: in coppia, evitate di perdere tempo nel tentativo di convincere il partner che le vostre idee sono quelle giuste! In questo modo rallentate i progetti. Soli: è possibile che sul posto di lavoro nasca un flirt ma non abbia un seguito importante.

Oroscopo 11 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

L’arrivo di Mercurio in Acquario, potrebbe spingervi a entrare in contatto con persone che saranno d’aiuto a fare buoni progressi o raggiungere un obiettivo importante. Al contempo, altri passaggi indicano che è il momento di risolvere vecchi problemi che vi hanno bloccato: sarà positivo e vi sentirete finalmente liberi e soddisfatti! Amore: in coppia, vorreste stare soli con il partner, forse fare una gita, lontani dal frastuono del mondo ma la Luna oggi è dispettosa, non vi rende le cose facili… Soli: negli affari di cuore, cercate di cambiare approccio e vedrete che funzionerà!

Oroscopo 11 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio si sposta in Acquario, per il vostro segno è un ottimo transito: avrete una visione diversa delle situazioni, cambierete il modo di pensare. Potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di riprendere a studiare. Avrete una forte sete di conoscenza e sarete desiderosi di imparare, anche attraverso un corso online. Amore: in coppia, con Mercurio in Acquario è il momento ideale per pianificare un viaggio in un paese lontano, diciamo una seconda luna di miele. Soli: partire con gli amici vi permetterà di incontrare persone affascinanti e chissà, potrebbe nascere una storia…

Oroscopo 11 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Acquario da oggi sosta nel vostro settore delle finanze: il transito può indicare che è il momento giusto per chiedere una somma che vi è dovuta o negoziare una vendita oppure chiedere un prestito. Il pianeta, il 17 febbraio sarà in buon aspetto con Giove in Ariete ed è possibile che le vostre aspettative siano soddisfatte. Amore: in coppia, oggi siete molto spontanei, parlerete con il cuore, il che non mancherà di sorprendere positivamente il partner. Soli: non è escluso un colpo di fulmine, l’amore a prima vista! Non ci credete più? Bene, uscite e vedrete…

Oroscopo 11 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo di Mercurio in Acquario nel vostro settore delle relazioni rappresenta un’opportunità per discutere, negoziare e lavorare in team o con un socio su un progetto ed evitando di fare di testa vostra. Con questo transito potreste entrare in un gruppo o in un club che vi permetterà di scoprire nuovi interessi, avventure e nuovi amici. Amore: in coppia, oggi sarete forse costretti a prendere nuove misure per quanto riguarda le finanze. Non potete evitare l’argomento e con il partner dovrete trovare una soluzione. Soli: siete innamorati di una persona che è indifferente. Ne siete consapevoli ma fate come lo struzzo…

Oroscopo 11 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Acquario oggi entra nel vostro settore dello stile di vita e accentua il bisogno di movimentare il quotidiano. Se il lavoro vi annoia un po’, potreste pensare a una vacanza… In ogni caso, sarete molto impegnati, desiderosi di dare il meglio così da non incorrere nella minima critica. Ma è pur vero che sarete i primi a criticare… Amore: in coppia, evitate di chiedere troppo al partner poiché oggi non sembra intenzionato a soddisfare le vostre esigenze. Soli: non è la giornata giusta per dichiarare i sentimenti a una persona e ancor meno di incontrare nuove persone. Domani andrà meglio.

Oroscopo 11 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Acquario, pur impegnati nel lavoro è un transito che rappresenta un invito a distrarvi, praticare quelle attività che vi ricaricano di belle energie. Avrete inoltre la possibilità di cogliere opportunità e interessi di buon auspicio in futuro. Gli incontri che avrete ora si riveleranno particolarmente significativi. Amore: in coppia, si profila un fine settimana romantico, il partner sarà sensibile a tutte le vostre piccole attenzioni. Giornate a forma di cuore… Soli: negli affari di cuore è una giornata positiva, accettate gli inviti! Uscite, sorridete, godetevi il momento presente, in poche parole, divertitevi!

Oroscopo 11 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Acquario da oggi sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: è il transito ideale per dare il via a quei progetti domestici che avete rimandato. Il pianeta accentua il vostro lato premuroso e sarete una fonte di supporto emotivo per la famiglia e gli amici. Tuttavia non fissatevi su questioni che non potete controllare. Amore: in coppia, permettete che sia anche il partner a prendere decisioni anche se, a prima vista, le ritenere sbagliate. Potrebbero, in seguito, rivelarsi quelle giuste! Soli: prendete il coraggio a due mani ed esprimete i vostri sentimenti alla persona che ha conquistato il vostro cuore. La sua risposta vi renderà felici!

Oroscopo 11 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Acquario vi dota di buonumore, accende la vostra curiosità e sarete più comunicativi del solito. E’ il passaggio ideale per stringere nuove e interessanti amicizie e per ampliare la cerchia sociale. In ogni caso, le energie sono parecchie e dovrete canalizzarle nell’esercizio fisico altrimenti l’irrequietezza sarà un problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovamento: avete fatto tesoro di alcuni errori del passato e insieme fate nuovi progetti a due. Giornata romantica. Soli: se da tempo siete innamorati di una persona, non pensate ad altro, oggi toccherete con mano che ricambia!

Oroscopo 11 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Mercurio in Acquario, le finanze saranno al centro della vostra attenzione, studierete dei modi per guadagnare di più. Al contempo esaminerete il budget ed eventualmente eliminerete le spese non necessarie. Il che vi permetterà di risparmiare e spendere i soldi per qualcosa di entusiasmante, ad esempio una vacanza. Amore: in coppia, gli obblighi familiari, le questioni domestiche e professionali, lasciano il posto all’eros, al dialogo complice e a qualche attività da praticare insieme. Soli: se l’amore non ha ancora bussato alla vostra porta oggi potrebbe manifestarsi. In vista c’è una forte attrazione fisica per una persona affascinante e molto intelligente.

Oroscopo 11 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio entra nel vostro segno: sarete più curiosi del solito, avrete la capacità di far parlare gli altri e ovunque farete un’ottima impressione. Ma non solo: le idee che nasceranno ora daranno nuovo slancio ai progetti che avete in cottura e alla vita in generale. La prossima settimana il pianeta sarà in buon aspetto con Giove: potrebbero arrivare splendide notizie! Amore: in coppia, con il partner parlerete di futuro, di grandi cambiamenti. Nessun argomento sarà motivo di disaccordo, tutto è perfetto. Soli: affascinanti, ottimisti, conquisterete il cuore di una persona e vivrete il momento presente senza chiedervi cosa accadrà domani.

Oroscopo 11 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: avrete voglia di rimanere dietro le quinte, un po’ per conto vostro. L’intuito sarà al top e dovreste sfruttarlo per capire meglio gli altri: potete star certi che la prima impressione sarà quella giusta. Al contempo, dovreste mettere fine a quelle relazioni e progetti che hanno fatto il loro tempo. Amore: in coppia, è la giornata ideale per organizzare una serata romantica. Non siate avari di parole né di modi.. Soli: è un sabato ideale per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae o uscire se volete un incontro d’amore.